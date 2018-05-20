把几百张CD藏起来？这位设计师是这么做到的

导语：对不少建筑师来说，在旧有的作品上进行创新远比创造一件全新作品更具挑战，Philippe Harden 便是其中之一。（来源：ELLEDECO家居廊）

原标题：《爱音乐的建筑师教你怎么把几百张CD藏起来》

这位巴黎的建筑师几经周折寻找到一幢 20 世纪早期折衷主义风格建筑，并在其间为自己的居所进行了一番别出心裁的翻新改造，最终不仅将历史建筑的风貌展现得更加淋漓尽致，其自身的品位与个性也被恰到好处地赋予其中。

The Owner & Designer

巴黎建筑设计师，屋主Philippe Harden。

这幢20世纪早期的建筑拥有典雅的外表，散发着浓厚的历史人文主义魅力——折衷主义风格之下，还特别结合了典雅精致的后奥斯曼（post-Hausmann）和预新艺术（pre-Art Nouveau）特点，装饰性的砖砌外墙和拱形雕花窗户更是古韵独具。然而，颇令人不可思议的是，这一切都比不上公寓本身破旧的状态更令设计师兼屋主的Philippe Harden来得兴奋。

Philippe Harden一并买下了两层公寓，并将上下两层打通成复式公寓。一层为起居室和其他公共区域，二层有两个房间。在他看来，买下这里的公寓，就像是一次风险投资，既需要突破建筑原本的设计约束，又必须充分发挥自身的设计才能。他不断在新旧之间进行调解，寻求融合，最终变幻出了一个更加丰富，能充分展现新旧之间差异化平衡的空间。

客厅

客厅两扇拱形窗户之间的墙上挂着美国艺术家Conrad Marca-Relli的蚀刻作品。右侧角落一盏白色灯罩落地灯出自Ruben。灯前是Eames夫妇设计的棕色模压塑料扶手椅。沙发一侧是淘来的中国古董凳，被当成了茶几使用。

客厅一侧，电视机、音响、CD和书籍收藏都巧妙隐藏在橱柜里，看起来像是一面墙的组合橱柜，自然融入建筑，而连接上下层的楼梯也像搭积木般，与橱柜融为一体，在充分利用空间与保证楼梯功能性之间实现了平衡。在大片白色的空间里，红黄蓝三色的对撞也使这个角落顿生活力。

从楼梯俯视客厅，落地窗边摆着一架平台钢琴。居中的是Zanotta灰色Alfa系列长沙发，右侧是出自Heerenhuis的Cargo椅，左侧是Ahrend de Cirkel出品，Wim Rietveld设计的蓝色Oase椅。

一层的改造，Harden更多地是在进行各种“调解”，以达到开阔视野、饱览窗外公园美景的目的。他把室内光线最好的空间设计成一个宽敞的客厅，正对户外廊台。客厅的视野和光线极佳，洁净的白色墙壁，将公寓原本的“老巴黎”古典风格更加凸显。

楼梯

连通上下两层空间的楼梯设计是Harden在这场改造游戏中自己最喜欢的部分，自然也非常值得一提。他将楼梯与一个巨型组合橱柜融于一体，使楼梯看上去恰似橱柜的一部分，而橱柜则恰似公寓的一面墙壁，更妙的是，这面橱柜还内嵌了电视机、一个迷你书架和几百张CD收藏。所以，此处的设计，既保证了楼梯本身的功能实用性，又最大程度地达到了简化空间的目的。

厨房&餐厅

玻璃隔断的半开放式厨房，整体色调为黑色，散发出典型的当代设计气质。

毫无繁复装饰的钢及玻璃材质组合成中央岛台区。黑色胶合板、黑色墙面、黑色斑纹的卡拉拉大理石之外，还采用了现代抛光法对厨房进行修饰与加工。

餐椅来自Menu的Afteroom系列椅，以及Fritz Hansen的Vintage 3107椅，是丹麦设计师Arne Jacobsen的经典作品。Granhaga Metallindustri的仿古董Trava黄铜吊灯，由Carl Thore设计。靠墙的书架由Harden定制的木制货架改造而来。

餐桌由Harden设计，用厚重的木质桌腿与纤薄的大理石台面进行强烈对比，再配黄铜材质的吊灯，完美地将复古的奢华感与现代的简洁风格相融合。

浴室

Harden将公寓原先靠近户外廊台的旧厨房区域改造成了浴室，为的就是能边洗澡边欣赏窗外树林风景。木柜、大理石面盆和窗户旁边的浴缸均为定制。用黄铜管定制的吊灯也独具一格。

书房&办公区

空间色彩上，Harden基本只采用黑白两色，以更好体现新旧对比。被涂成全黑的书房及主人的办公区直通户外廊台，光线极佳，这里有时也兼作客房。简洁黑色皮革包裹下的Habitat沙发床，增强了空间的亲切感。墙上是一盏DCW Gras Lamp N°214壁灯。整个空间体现出并无太多装饰的现代化气质。

卧室

墙上是Ruben的Nomad系列壁灯，由Niclas Hoflin设计。Apex墙纸出自Cole& Son。

复古的拱形窗通向巴黎老式阳台，可随时欣赏迷人的风景。

从如今的成果看来，Harden对这间公寓改造的风险投资无疑是成功的。而“投资”的整个过程，则好比是完成了一场精妙有趣的脑力游戏——他勇敢地迎接挑战，在公寓的新旧姿态之间博弈，在屋主和设计师的双重身份之间博弈，成就了如今这样一个令人感到亲密、简洁又不失奢华的个性居所。

Philippe Harden的设计作品

Philippe Harden从巴黎塞纳河建筑专科学院（the School of Architecture of Paris La Seine）毕业后，为众多知名建筑事务所工作，练就了实用性与设计性充分平衡的本领。擅长极简主义设计风格，同时又不失对自然环境、历史人文的思考和融合。图中屋主兼设计师Philippe Harden坐在家中色彩最丰富的角落。

公墓项目 Velizy Cemetery （France） 2012

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