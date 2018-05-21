让世界震撼的建筑奇观 你去过几个？

导语：只要你是旅行发烧友，相信一定都听过“旅游圣经”《孤独星球》的大名。《孤独星球》是世界上最大的私人旅行指南出版商，最近他们评出了世界上最震撼的建筑，一个个都让人无比赞叹。（来源：普象工业设计小站）

美国俄亥俄州的篮子建筑

该建筑位于俄亥俄州的Newark市，于1997年建成，占地16723平方米，耗资3200万美元。

荷兰Rotterdam立方体民居

每个立方体的底部皆由一个六角形的筒体支撑着，内里可以用来储物、建造梯级到屋舍或开设店铺。

每个立方体屋约1，000平方尺，但实用面积却只有3/4，主要是由于立方体的墙身倾斜构造所致，入内后都分为3层，低层为入口门厅，客厅和厨房，二楼有两个房间，三楼是个采光通透的阁楼，可以做个书房或是娱乐室。

波兰北部哈哈屋购物商场

哈哈屋是一座位于波兰索波特形状极不规则的建筑，但你绝对想不到这居然是个购物商场，像是在照哈哈镜一样，有点头晕眼花。

墨西哥Villa De Layea

用泥土搭成的The Casa Terracota House。

印度Jaipur

十八世纪早期人类搭建用来观察天文的建筑。

巴西Niteroi现代艺术博物馆

博物馆外形设计前卫，就像降落于山坡的飞盘，面朝里约，俯瞰瓜纳巴拉湾。白色现代主义造型，圆柱结构临湾而建。

佩纳宫

19世纪葡萄牙浪漫建筑风格代表作。

新加坡Park Royal Hotel

新加坡的建筑事务所WOHA一直是绿色城市的倡导者，这间美丽的花园酒店，热带花木与棕榈树点缀着空中花园，内设绿色植被和超大游泳池。

约旦南部小城宝藏遗址

位于约旦Petra小城，建造于公元前5世纪。

法国巴黎皮蓬杜中心

坐落于法国首都巴黎拉丁区北侧、塞纳河右岸的博堡大街的现代艺术博物馆。

英国巴斯古罗马浴场

古罗马人洗澡的地方，全场用大理石砌成，用嵌石铺地；有壁画，有雕像，用具也不寻常。