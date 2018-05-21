让世界震撼的建筑奇观 你去过几个？

导语：只要你是旅行发烧友，相信一定都听过“旅游圣经”《孤独星球》的大名。《孤独星球》是世界上最大的私人旅行指南出版商，最近他们评出了世界上最震撼的建筑，一个个都让人无比赞叹。（来源：普象工业设计小站）
美国俄亥俄州的篮子建筑
该建筑位于俄亥俄州的Newark市，于1997年建成，占地16723平方米，耗资3200万美元。
荷兰Rotterdam立方体民居
每个立方体的底部皆由一个六角形的筒体支撑着，内里可以用来储物、建造梯级到屋舍或开设店铺。
每个立方体屋约1，000平方尺，但实用面积却只有3/4，主要是由于立方体的墙身倾斜构造所致，入内后都分为3层，低层为入口门厅，客厅和厨房，二楼有两个房间，三楼是个采光通透的阁楼，可以做个书房或是娱乐室。
波兰北部哈哈屋购物商场
哈哈屋是一座位于波兰索波特形状极不规则的建筑，但你绝对想不到这居然是个购物商场，像是在照哈哈镜一样，有点头晕眼花。
墨西哥Villa De Layea
用泥土搭成的The Casa Terracota House。
印度Jaipur
十八世纪早期人类搭建用来观察天文的建筑。
巴西Niteroi现代艺术博物馆
博物馆外形设计前卫，就像降落于山坡的飞盘，面朝里约，俯瞰瓜纳巴拉湾。白色现代主义造型，圆柱结构临湾而建。
佩纳宫
19世纪葡萄牙浪漫建筑风格代表作。
新加坡Park Royal Hotel
新加坡的建筑事务所WOHA一直是绿色城市的倡导者，这间美丽的花园酒店，热带花木与棕榈树点缀着空中花园，内设绿色植被和超大游泳池。
约旦南部小城宝藏遗址
位于约旦Petra小城，建造于公元前5世纪。
法国巴黎皮蓬杜中心
坐落于法国首都巴黎拉丁区北侧、塞纳河右岸的博堡大街的现代艺术博物馆。
英国巴斯古罗马浴场
古罗马人洗澡的地方，全场用大理石砌成，用嵌石铺地；有壁画，有雕像，用具也不寻常。
伊朗德黑兰的沙清真寺
俄罗斯莫斯科圣巴索大教堂
位于莫斯科红场西南，整座教堂建筑是由9座礼拜堂组合而成，主教堂高约47米。
西班牙Granada布拉宫
因在落日下会发出金红色光辉而得名，又因为宫殿在阿兰布拉山上，又称阿兰布拉宫。
泰国The Wat Chaiwatthanaram庙
中国北京鸟巢体育会馆
鸟巢位于北京奥林匹克公园中心区南部，为2008年北京奥运会的主体育场。工程总占地面积21公顷，场内观众坐席约为91000个。奥运会后成为地标性的体育建筑和奥运遗产。
柬埔寨吴哥寺庙
被称作柬埔寨国宝，是世界上最大的庙宇，同时也是世界上最早的高棉式建筑。
印度尼西亚婆罗浮屠塔
大约于公元750年至850年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。
芬兰首都Helsinki的芬兰大厅
中国澳门新葡京酒店
矗立在澳门葡京路端一所赌场酒店。
加拿大蒙特利尔The Habitat民居
越南Dalat的The Hang Nga宾馆
日本广岛和平纪念馆
建立于1958年，地处濑户内海海岸，是明治时代主要的市中心。
韩国首尔宗庙神社
英国伦敦林肯大教堂
是英格兰最大的教堂之一，其中很多现存的建筑物可以追溯到十三、十四世纪。
法国南部米约高架桥
俄罗斯莫斯科The Shukhov Tower
这座塔是俄罗斯第一座无线电塔，由俄罗斯建筑师 Vladimir Shukhov 设计，1922 年开始用于无线电广播。它结构很特别，是个螺旋的双面曲线体，塔身由钢铁网格组成。