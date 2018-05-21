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让世界震撼的建筑奇观 你去过几个？

让世界震撼的建筑奇观 你去过几个？
2018年05月21日 00:02 新浪时尚
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　　导语：只要你是旅行发烧友，相信一定都听过“旅游圣经”《孤独星球》的大名。《孤独星球》是世界上最大的私人旅行指南出版商，最近他们评出了世界上最震撼的建筑，一个个都让人无比赞叹。（来源：普象工业设计小站）

　　美国俄亥俄州的篮子建筑

　　该建筑位于俄亥俄州的Newark市，于1997年建成，占地16723平方米，耗资3200万美元。

荷兰Rotterdam立方体民居

　　荷兰Rotterdam立方体民居

　　每个立方体的底部皆由一个六角形的筒体支撑着，内里可以用来储物、建造梯级到屋舍或开设店铺。

　　每个立方体屋约1，000平方尺，但实用面积却只有3/4，主要是由于立方体的墙身倾斜构造所致，入内后都分为3层，低层为入口门厅，客厅和厨房，二楼有两个房间，三楼是个采光通透的阁楼，可以做个书房或是娱乐室。

　　波兰北部哈哈屋购物商场

　　哈哈屋是一座位于波兰索波特形状极不规则的建筑，但你绝对想不到这居然是个购物商场，像是在照哈哈镜一样，有点头晕眼花。

　　墨西哥Villa De Layea

　　用泥土搭成的The Casa Terracota House。

　　印度Jaipur

　　十八世纪早期人类搭建用来观察天文的建筑。

　　巴西Niteroi现代艺术博物馆

　　博物馆外形设计前卫，就像降落于山坡的飞盘，面朝里约，俯瞰瓜纳巴拉湾。白色现代主义造型，圆柱结构临湾而建。

佩纳宫

　　佩纳宫

　　19世纪葡萄牙浪漫建筑风格代表作。

新加坡Park Royal Hotel

　　新加坡Park Royal Hotel

　　新加坡的建筑事务所WOHA一直是绿色城市的倡导者，这间美丽的花园酒店，热带花木与棕榈树点缀着空中花园，内设绿色植被和超大游泳池。

约旦南部小城宝藏遗址

　　约旦南部小城宝藏遗址

　　位于约旦Petra小城，建造于公元前5世纪。

　　法国巴黎皮蓬杜中心

　　坐落于法国首都巴黎拉丁区北侧、塞纳河右岸的博堡大街的现代艺术博物馆。

　　英国巴斯古罗马浴场

　　古罗马人洗澡的地方，全场用大理石砌成，用嵌石铺地；有壁画，有雕像，用具也不寻常。

　　伊朗德黑兰的沙清真寺

俄罗斯莫斯科圣巴索大教堂

　　俄罗斯莫斯科圣巴索大教堂

　位于莫斯科红场西南，整座教堂建筑是由9座礼拜堂组合而成，主教堂高约47米。

　　西班牙Granada布拉宫

　　因在落日下会发出金红色光辉而得名，又因为宫殿在阿兰布拉山上，又称阿兰布拉宫。

　　泰国The Wat Chaiwatthanaram庙

中国北京鸟巢体育会馆

　　中国北京鸟巢体育会馆

　　鸟巢位于北京奥林匹克公园中心区南部，为2008年北京奥运会的主体育场。工程总占地面积21公顷，场内观众坐席约为91000个。奥运会后成为地标性的体育建筑和奥运遗产。

　　柬埔寨吴哥寺庙

　　被称作柬埔寨国宝，是世界上最大的庙宇，同时也是世界上最早的高棉式建筑。

　　印度尼西亚婆罗浮屠塔

　　大约于公元750年至850年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。

　　芬兰首都Helsinki的芬兰大厅

中国澳门新葡京酒店

　　中国澳门新葡京酒店

　　矗立在澳门葡京路端一所赌场酒店。

　　加拿大蒙特利尔The Habitat民居

　　越南Dalat的The Hang Nga宾馆

　　日本广岛和平纪念馆

　　建立于1958年，地处濑户内海海岸，是明治时代主要的市中心。

　　韩国首尔宗庙神社

　　英国伦敦林肯大教堂

　　是英格兰最大的教堂之一，其中很多现存的建筑物可以追溯到十三、十四世纪。

　　法国南部米约高架桥

俄罗斯莫斯科The Shukhov Tower

　　俄罗斯莫斯科The Shukhov Tower

　　这座塔是俄罗斯第一座无线电塔，由俄罗斯建筑师 Vladimir Shukhov 设计，1922 年开始用于无线电广播。它结构很特别，是个螺旋的双面曲线体，塔身由钢铁网格组成。

图片：lonelyplanet图片：lonelyplanet
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