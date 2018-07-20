周末BANG！稳住 照着这份清单过周末保证不踩雷

导语：元气满满的周末就要来了，和闺蜜相聚The EggHouse拍个美美的照片或是带小朋友来teamLab感受互动的黑科技艺术、在旮旯招待所喝酒听故事、在集装箱咖啡店享受独处的乐趣……无论哪一种都能让你的周末充实起来。（@Rachel）

周末BANG！Vol.01，今天我们就来看看最近有哪些好店、好展值得一去！

全球超500万参观人数，东京、硅谷、伦敦、巴黎不管开在哪里都火爆，在米兰甚至排队8个小时！被誉为全球“十大必看展览”，这就是teamLab。其实在去年，teamLab就登陆了中国，大家表现出对这种新媒体艺术形式的极大热情，观展照几乎刷爆朋友圈。

今年夏天teamLab再次来到北京，于6月25日起在位于北京蓝色港湾的央·美术馆展出teamLab“未来游乐园（Future Park）”系列的8个多媒体艺术作品。 每一位参与者都可以在看展过程中创造属于自己的不同景象，奇妙又神秘。

在创造的过程中感受自然，与身边的人、作品互动，获取更多对世界的了解，深刻感受人与世界的连接。

比如这个装置，小人儿们的行动，也会随着桌面上的物品的形状不同而有所变化，他们时而滑倒，时而跳跃，有时还会爬到物品上。

TIPS：

这也是个非常适合带孩子来参观的艺术展，当艺术不再是恒常不变却距离甚远的永恒之美，在技术的辅助下，此刻场所内全部参与者的目之所及心之所想都能实时汇入到数字化的语境中，每一刻都是独一无二的艺术体验。

近日称霸朋友圈的展，绝对非“虚构展”莫属。在此之前就听说，这个展曾在日本金泽21世纪现代美术馆展出过，其中一个“可以自由行走”的不湿身泳池更是刷爆INS。

而此次的上海个展，虽然没有上面这个泳池装置，但也有非常多好玩的艺术装置，看到大家PO出的照片真是目瞪口呆！尤其是这种“多重人格”的照片，虽然有点诡异，但是效果真的惊人。

你是不是也很好奇这些照片是怎么拍出来的？其实到了现场你就会发现另有玄机，这位来自阿根廷的艺术家莱安德罗·埃利希利用了视觉制造出的错觉，打造了“钟楼”、“试衣间”、“电梯间”、“理发店”、“水床”、“幽灵教室”等艺术装置。

巨型的试衣间迷宫，看似是镜子的反射，但其实这些迷宫是打通的。

特别值得一提的是，展览是从1楼入口，3楼为出口。出去之前千万不要忘记好好逛逛这里的艺术商店。

有虚构展周边的笔记本、万花筒等，还有环保潮牌FREITAG、怪诞杂志TOILETPAPER的各种周边，更有一些小众的设计单品，有一种寻宝的感觉。

TIPS：

因为展览实在人气太高，最好选择在饭点去，才不会一个拍照点排队1小时的情况。两个人可以互拍，但如果想要拍合照，就最好带上第三个小伙伴。

这个曾经火爆纽约，吸引NBC，ABC，纽约时报等上百家美国媒体争相报道的主题展览空降魔都啦！要知道TheEggHouse在纽约办展时，就连The Real House真人秀Bethenny，美国名模演员Abigail和Ins网红们也争相前去。

而此次的上海站，不仅规模是纽约站的4倍，也多了不少好玩的新装置，但相同的是一样好拍！

粉嫩的颜色，脑洞大开的造型，是不是光看照片就觉得跃跃欲试了？不光如此，这里还有一个“巨型平底锅”版的蹦床和直径5米的超大“泳池”等你感受。

在漂浮着云彩的梦幻房间里，除了巨大的螺旋桨之外，最好玩的是这些粉嘟嘟的云彩。

也可以试着拿手戳一戳，手感简直萌的一塌糊涂~

TIPS：

在the egg house蛋屋中不仅有刷屏的拍照场景，跨界合作的鸡蛋主题美食也同样有着极高人气，展览关于主人公Ellis梦与真实的故事线，也给了每一个参观者满满正能量，究竟什么是隐藏的彩蛋故事，等你来发现~

长乐路集社的旮旯招待所是个特别有意思的地方。进门有绿植、奇怪的桌椅，陶瓷花瓶，左侧冰柜里陈列的各式酒，右侧屏幕上播放着各式动画片，整体凌乱的布局中又有自己的特别之处。

店主很喜欢淘一些老古董，墙上的这些门牌号都有怀旧的味道，仔细看看都是老上海的回忆。

墙上那些广告条从先前做公益活动的时候撕掉的，现今布置在这家店的墙面上，倒是成了别样的装饰品，非常和谐一点也不扎眼。

靠墙的角落陈列着各式的酒瓶，种类丰富，颜值在线，口感也很清爽，可以满足女孩子的需求。如果在店休息的话，可以喝到搪瓷杯装的绿茶，也可以喝到老上海小孩都喜欢的那种高乐高，口味纯正，是个适合回忆、很放松的场所。

TIPS:

千万别拘束，可以在这儿喝啤酒吃花生，咖啡配水饺，贴贴小广告，喝多了直接躺进浴缸，周围随便一伸手，都能碰到好玩的玩意儿……

一家好的咖啡厅，应该是让人可以完全放松的，和闺蜜一起坐下来聊聊天喝喝冰饮然后无所顾忌地拍拍拍，这栋藏在海珠区科技大楼背后的白色小房子就是这样。

Cute Meet Coffee店内为全落地透明玻璃门的设计，阳光洒落投下了利落的光影。空间足够大，有两层，风格还是一如既往，以白色调为主，迎接你的，是带着温度的咖啡香气，为你抚慰寂寥的时光。

若隐若现的纯白窗纱很好地遮挡了午后热烈的阳光，留下的是恰到好处的惬意。这么好的位置，最适合午后坐在沙发上懒洋洋地来杯咖啡了。

走上Cute Meet的二楼，你会发现这里有一个居家的开放式厨房，大厨正在为客人精心准备餐食。这也是新店和旧店不同的地方之一，现在的Cute Meet不只是一家咖啡店，也开始提供简餐了。这家店也有新味道，不妨点一杯咖啡师的专属特调。将清香的伯爵茶注入咖啡中，咖啡味让你醒神，而茶香则让你回味。

TIPS：

新的CM阔以预定浪漫晚餐啦，想要在这里用晚餐需要提前预定哦，食材都是当天买当天做，有几个单人套餐可以选，另外这里每个月会有不同的主题，让你每次来都有新鲜感~

粉红顶棚、粉红墙面、粉色围栏……这里可不是什么HelloKitty之家~

谁敢相信，这样一个梦幻的场所居然是新加坡的一个地铁站！如果近期有计划去新加坡旅行，Redhill MRT Station绝对算是一个不可错过的打卡好地方，整个Station的楼上楼下都被涂鸦成了粉色，随手一拍就可得ins风旅行照。

一进站就好像受到了粉色暴击！放眼望去，很有视觉冲击力，这个布达佩斯大饭店般的迷幻风格，一水儿的少女心。

这么特别的地铁站，不红是不可能的，已经有好多网红门慕名前来打卡。连韩国女团BlackPink的MV《As If It‘s Your Last》中，也依照这个背景，搭了一个相似度99.9%的场景，高度还原红山地铁站！

TIPS:

红山地铁站的空间不仅足够大，而且每一处小细节都能让少女心得到极大的满足。乘坐绿线到Redhill站下车，看到一个巨大的全粉色Station就是它没错了，不用出站拍完即可走人，换乘也非常方便。