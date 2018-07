颜值高味道好 今夏最值得造访的面包甜品店

导语:近日,全球最有影响力的设计生活方式杂志 Wallpaper* ,评选出今年夏天最值得造访的面包甜品店。(来源:mars新鲜好去处 )

炎热的夏天,就是莫名很想吃可爱的甜品和松软的欧包啊!近日,全球最有影响力的设计生活方式杂志 Wallpaper* ,评选出今年夏天最值得造访的面包甜品店。它们不仅有一口一回味的美食,还在室内设计上别出心裁,让人恍惚间像坐进了一本美食杂志里。

Benk + Bo

到底是面包店还是瑜伽房

位于伦敦的面包甜品店 Benk + Bo,藏身于一栋上世纪 60 年代的野兽派建筑中。小小的店分别有地上地下两层,随处可见绿植和柔软布艺沙发,让人像坐在自家里喝咖啡一样舒服。

除了由两位店主 Antony Burger 和 Mariell Lind Hansen 亲手烘培的新鲜面包,Benk + Bo 还必须有些秘密杀手锏,才能进入 Wallpaper* 编辑挑剔的法眼。

Benk + Bo 在一楼还开设了一家瑜伽工作室,供客人或周边居民健身使用,选取软木地板和高品质 SONOS 音响,更厉害还要数天花板悬挂的 Philip Hue 灯泡,能自由切换不同颜色灯光,调节锻炼时的节奏与心情。吃完易发胖的美味糕点,再到隔壁做几组 yoga ,内心负罪感顿时减轻了不少。

NOGLU

藏在山洞里的高级餐厅

NOGLU 位于巴黎第七区,是一家集洋食、咖啡和甜品店于一身的精品餐厅。它最大的亮点是主打无麸质美食,尽量将出品的面包蛋糕热量降到最低。

为了响应品牌健康单纯的饮食理念,NOGLU 大面积使用粉白的清新色调,可爱的彩色水磨石圆桌搭配浅灰色天鹅绒靠垫,自然大方。

设计师可能嫌方正的空间布局不够出格,异想天开地在墙上挖了大小不一的“山洞”,象征回归大自然的美好心愿。墙上经常能看到“ KEEP THE GLUTEN AWAY “(远离麸质)字样,明明白白地告诉客人,你正在享用对身体无负担的美食,请尽情大口大口地塞进嘴里吧!

Miyagawa Bagel

深夜路边唯一的光亮

日本神奈川南部的三浦市,由于经济发展不佳,人口逐年减少。设计团队ROOVICE 决心将一间位于山谷中的旧渔具仓库,改造成现代与日本传统风格结合的贝果店,吸引从横滨或东京驱车路过的客人,停下来欣赏这儿宜人的乡村风光。

他们用特殊波浪花纹的透明胶板覆盖店铺外墙,通透的阳光将郊野的绿意和山脚的海浪声,带进飘着咖啡香气的室内。深夜周围一片漆黑寂静,唯独店里亮起黄色灯光,温暖守候夜归的人与车。

设计师还特意保留了日式传统的倾斜屋顶和粗大的木横梁,吧台铺设复古的 100mm x 100mm 纯白瓷砖,不经意地营造怀旧感。店里出品的面包糕点都采用当地种植生产的小麦、蔬菜和奶油,保证人们在诚意满满的设计感贝果店里,能吃出亲切的家乡味。

Arcade Bakery

地道 New Yorker 才认识路

在纽约翠贝卡区一栋奢华的老式商业大楼内,推开沉重的黑桃木门,里面不是热闹的商场或忙碌的办公室,却意想不到地藏着一家名叫 Arcade Bakery 的面包店,据闻只有最地道的 New Yorker 才懂找到这里。

Arcade 即“拱廊”,因此当你无意中走进这家店,首先映入眼帘的便是一条长长的空旷走道,抬眼是白色的弧形精致天花,两侧点缀复古黄铜球状壁灯,连续分隔的房间分别是 Arcade Bakery 的烘培室、选买区和休息座位。

人们不仅可以亲眼看到面包糕点的制作过程,挑选买单后,还能直接坐在旁边古色古香的壁柜软座上慢慢品尝,暂时远离城市生活的喧嚣与压力,独享属于个人的清静与悠闲。

Po’s Atelier

摄影师开的艺术面包店

Po’s Atelier 在香港上环普庆坊,普庆坊是一个在半山上的安静小区,Po’s Atelier是一间混合法国日本简洁清新风格的艺术面包房,店主人是两位身兼摄影师艺术家多职的面包爱好者。自动门一打开面包香涌出来,不出 20 平的小空间因半开放式厨房而显得宽敞,简练的装潢设置了很多艺术细节。

Po’s Atelier 的面包师 Masami Asano 来自日本,每天由他带领着团队在这里现场制作面包,没有多余添加物及辅助品的质朴欧包外形好看又精致,乌龙茶无花果面包甚受欢迎。