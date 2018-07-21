这49件作品代表了英国设计的高水准

导语：近日，英国皇家建筑师协会公布了 2018 年度英国国家建筑奖（ RIBA National Awards ）的得主名单。（来源：好奇心研究所）

2018年度英国国家建筑奖公布了

在过去 12 个月内，有 49 件作品被认为是代表了英国新建作品的最高水平，涵盖了英国主要城市内的公共和商业项目以及处在偏远地区的私人住宅项目。

RIBA 主席 Ben Derbyshire 特别指出，在今年的获奖者中，一些大型住宅建筑方案的优秀示例“向我们呈现了开明的当地政府和开发商是如何能够共同创造出社区迫切需要的那些经过精心设计、理想和可持续的住宅的。”

比如说，和一般大规模的房地产再生计划不同的是， Kings Crescent Estate 住房改建项目的一期和二期没有采用先拆除后重建的模式。位于伦敦的建筑事务所 Karakusevic Carson Architects 和 Henley Halebrown 将现有的房屋转变成了三座砖砌结构的公寓，它们高度不等，以更好地与周围的街道和公园形成互动。建筑团队还在社区内部增设了新的连接通道和可渗透空间，以创设一个新的公共空间。其中包括拥有沉思、游乐和园艺这 3 个不同功能面向的庭院，以及一条促进社区融合的智能游乐街道。

还有一些在不破坏原有结构的基础上，对工业遗产进行改造的方案。伦敦建筑与设计事务所 WilkinsonEyre 和 Jonathan Tuckey Design 对 1867 年的工业遗产进行了改造。新的住宅项目“储气罐公寓”（Gasholders London ）出现在铸铁储气罐的结构中，它们是对曾经坐落在储气罐内部的圆桶的一次致敬。

在另一方面，住宅的设计也满足了现代居住生活对功能和环境提出的要求——钢和玻璃立面将住宅整个包裹起来，起到了保护隐私和遮阳的作用；而外部遮板上带有的圆形小孔，则可以让斑驳的光线进入到室内。

建筑设计事务所 Cartwright Pickard Architects 则对位于谢菲尔德文化产业保护区内的四座几乎已经完全被废弃的砖造仓库进行了重新利用。改造后的建筑“Albert Works”成为了创意营销机构 Jaywing 的工作空间。现代风格的家具和饰面保持了和砖砌墙面相协调的色调，一个全新的内庭院则将可用的办公空间扩增了近一倍。

一些大型办公室的建造项目也获得了这一次的英国国家建筑奖。你可以看到福斯特建筑事务所为 Bloombery 伦敦总部建造的办公楼，它们被一条新的街道分隔成两个区块，通过天桥相连通。在同时，一条带有顶棚的走道会将整个建筑环绕起来。

另有一些小型建筑也值得一说。 Lochside House 是一个简单的湖边小屋。无论在外观还是内部设计上，建筑团队都对木材料进行了充分的利用，使其与周围的景观完全融合在一起。

1943 年空袭期间， 173 人因为在冲往防空洞时发生的挤压事故中死亡，这被认为是英国现代史上最严重的一起平民灾难。由 Arboreal Architecture 操刀设计的 Bethnal Green 纪念碑就位于曾经的事发地——这里现已成为 Bethnal Green 地铁站东南面的楼梯入口。设计团队将发生悲剧的楼梯井的模型倒置在半空中，剩余的一小部分则位于公园的一个角落里。正午时分，阳光会通过楼梯顶部的锥形小孔，向刻在每一级楼梯上的遇难者的名字抛出一道光轴。

你还可以在名单中看到一些英国新建或扩建的文化建筑。由建筑事务所 Jamie Fobert Architects 和 Evans & Shalev 组成的团队就负责了 St Ives 泰特美术馆的扩建工作。延伸的画廊部分沿山坡开发而成，与现有的画廊实现了无缝的对接。故事屋（ Storyhouse ）则是一个结合了剧院和图书馆的公共建筑。建筑内部设有多样化的连通空间，为游客营造出一种流畅、丰富的游览体验。

St Ives 泰特美术馆

故事屋

值得一提的是，每年英国建筑的最高奖项——斯特林奖（ Stirling Prize ），也将从英国国家建筑奖的获奖名单中产生。这也成为了该名单备受关注的原因之一。

完整的获奖作品请参见：RIBA官网。

题图及文内图片来自：RIBA官网。