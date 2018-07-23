这60年它圈粉过亿 各大牌都抢着找它合作

导语：你印象中的NASA是什么样子，一个离神秘最近的组织？（来源：普象工业设计小站）

60年里一丝不苟地，探索宇宙的美国航空航天局，像一个高冷、严谨、神秘的中年男子？

还是鬼马、时尚，且活跃在潮流界的不安少年？我们今天就来剖析一下这个热衷于搞事的组织，看看NASA的跨界玩得有多流弊。

说起NASA疯狂联名的原因，也是让人惊掉了下巴，追溯到1967年，那时美国和前苏联，正进行着隐性的太空竞争，两边都想把阿波罗和联盟号，率先发射出去，扬眉吐气。

然而在美国阿波罗1号的一次例行测试中，出现突发状况，3名宇航员不幸丧生，从此NASA在美国人民心里的形象一落千丈。

此时的NASA慌得一匹，想迅速扳回形象，于是寄希望于当时，美国最具人气的卡通形象——史努比！

这只整天做着太空梦的狗狗，简直太对NASA的口味，于是在漫画之中，作者添加了很多宇宙相关的元素，通过这种方式普及航空航天的理念。

阿波罗10号登月舱的名字是史努比，NASA“雇佣”它成为飞船的守护犬，那次的任务完成得十分成功，部分NASA人认为是这条神犬的法力加持。

NASA还把史努比当做吉祥物，执行任务前，宇航员都会摸摸它的鼻子求好运。

后来，史努比参与过的NASA任务，确实没失败过，NASA的优秀员工奖就叫做“银色史努比”，徽章上是穿着宇航服的史努比。

这一次和史努比的成功合作，似乎打开了NASA探索新世界的大门，之后便一发不可收拾，最常见的就是和电影合作，1968年科幻电影《2001：太空漫游》在全球上映！

这时候的NASA仍在公众形象重塑期，NASA派出2位顶尖技术专家担任拍摄顾问，还投资不少的资金，支持电影的拍摄工作。

时至今日还是很多观众印象深刻的电影。

1995年，NASA还把正在使用的履带牵引装置，借给《阿波罗13号》剧组拍摄。

《机器人总动员》的主角机器人瓦力，原型也是NASA研发的空间探测器。

《银河护卫队》里星爵在太空中脱下面罩救人，这个片段备受争议，也是在导演咨询NASA专家后才敢拍摄的。

NASA在美国社交平台也不安分，各路粉丝加起来超过千万。

偶尔分享一下太空美照

也在youtobe上发布科普讲座，也有员工的恶搞视频。

NASA为了让大众更加关注航天的发展，还是决定在人们衣食住行玩的产品中潜伏，于是就有了下面这些跨界搞事之作。

1、宜家 x NASA

在太空舱寻小户型灵感

宜家和NASA的合作非常有趣，宜家的设计师们去太空进行旅行体验，官方说是为了帮助NASA改善太空居住环境。

实际是通过太空舱的小空间挖掘合理利用小户型的可能性，提升小户型家居的舒适度，从而设计不同空间的家居产品。

设计师十分重视让产品能够与时间、空间、水、空气联系在一起。因此新品种包含了重新设计的空气净化器、玻璃容器、照明系列，以及回收木材制成的家具。

这一系列名为RUMTID，这个瑞典词翻译过来是Spacetime时空的意思。下面的小装置是火箭的外形，内核却似太空花园。

下面的这些管子可以被切成不同长度，按需求进行自由组合。它们也许是你小户型里的桌子、置物架等等。

这是RUMTID空气净化器，有点电风扇和音箱的既视感。

2、安踏 x NASA

骚操作浪出天际

国产品牌安踏为了纪念 NASA 60周年特意打造了SEEED种子计划系列，也是骚出天际。

这还是我认识的那个和特步、361度齐名的安踏嘛？不是，它是卖到799元的安踏君。

这张手绘也是让象君炒鸡新水，迷幻的色彩透着未来科技感。

零界球鞋是种子系列的主打产品，零界寓意脱离地心引力，达到零重力界限。它采用A-Prooo技术的气囊结构，中底贯穿，鞋身的弹性绑带上，左右各有三个鞋带穿孔可调节松紧度。

鞋头和后跟有加固的设计，后方写着NASA的标语：我们为了人类的利益，探索新高度，揭示未知领域。不过据网友说，这双鞋的胶味蛮重的。

3、乐高 x NASA

一不留神把宇宙玩弄于掌中

乐高也许是全球拥有最多IP的品牌了，看到NASA进行了一系列联名合作后，也迫不及待地发送了搞事邀请。

一整套炫酷的飞船

充满高级感的阿波罗11号

下面这套积木是为了纪念第一批进入太空的美国女性，也是亚马逊上最畅销的玩具Women of NASA。设计者希望在女孩子玩这套积木时，可以打破只有男生可以成为宇航员的思维误区。

除了产品之外，还有类似MISSION TO SPACE的科普性质小活动，鼓励大家天马行空地开脑洞，描绘出未来太空探索任务。

乐高每年凭借几块积木，营收就能达到快50亿欧元，简直让人羡慕嫉妒，哼。

4、Vans x NASA

60岁生日的贺礼

为了给NASA庆祝60周岁的生日，Vans当然也祭出了自己的生日礼，打造联名合作款。以经典的Old Skool鞋款为蓝本，整双球鞋使用了大面积的皮革面料，鞋舌是帆布面料。

后跟有魔术粘扣的美国国旗进行装饰，整个鞋款颇具纪念意义，销售的详情暂未发布。

5、NIKE x NASA

价格也要上月球

这是为了庆祝NASA探月计划50周年，推出的太空主题Air Force 1“NASA”和华莱士Nike Huarache “NASA” 两双鞋。

他们都是以浅卡其色为主，用麂皮作为材质，象君觉得蛮有质感。关于NASA的元素是鞋子内衬中的卡通星空，以及鞋垫上的宇航员形象。价格也不便宜，折合成人民币要一千多块。

6、Coach x NASA

酷到宇宙的单品

作为美国的一线老牌Coach，在75周年庆的时候，也推出了和NASA的联名合作款。当复古潮流遇上宇宙，总有一种蹦了个科技迪的感觉，而且一跃就能上月球。

7、GU x NASA

经典、经典、再经典

除了和鞋子们搞事情，NASA也不放过服装。和GU的联名合作，让象象很是动心。没有多余坠饰，胸前印着NASA的经典图标，简约中自带一种高级感。

8、Alpha Industries x NASA

宇航员帅出地平线

飞行夹克界的一哥大佬Alpha Industries也和NASA搞起了事情，似乎他们的气质最相衬。象象脑补出宇航员下了飞船穿了便装后，都是这副酷炸的样子。

9、monkey time x NASA

宇宙拥抱日系的温柔

和日本小众品牌的合作又带了几分内敛柔和的调调，oversize的版型和简单的字母组合，透着一股对未来的无惧之感。

有种盐系男友的意味呦，透着屏幕散发着干净的肥皂味道。

10、Heron Preston x NASA

宇航员标配

这次与NASA合作，为宇航员设计了从夹克、卫衣、卫裤到背包的一系列产品，在“工服”的轮廓上还加入了一些前卫元素。

早在2013年，当时还没太多人认识的Heron Preston在接受《The New York Times》采访时便曾提到，自己目前已写信给NASA表达合作意愿，并想在未来为NASA量身打造一套航天服。

居然就在不到四年的时间里，Heron Preston成功圆梦，也让这次的合作更具意义性。

图片：网络

对于NASA搞事的本领，虽说吸金无数，但他们称所做的一切归根到底都是为了，让大众更加了解关注航空航天的发展，对此，你们怎么看呢？