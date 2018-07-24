将生活收进本子里 通过手账来窥视人生

导语：如果你学会了生活这门课程，做任何事情你都会游刃有余。手账就是我们近距离感受生活、记录生活的最佳方式。人活在世，总是要留下些回忆，而手账就直接承载着这个功能，让你可以在未来的某个时刻，还能回过头来品味人生。（来源：YOKA时尚网）

丰富多彩的手帐记录 图片源自gayomaxx.org

虽然如今是电子时代，但手账仍占有着一席之地。据说在日本，几乎每人身上都会带着一本手账，用来做日程管理，或随手记录些日常点滴。

创意手账，为生活添彩 图片源自instagram@studyquill

写手账说起来很简单，但是手账达人们却深谙其中的难度系数，内容排版美化是一方面，最重要也是最难的一点，就是坚持。

记录手账的目标是什么 图片源自carolynshomework. com

给自己确立一个目标，然后坚持下去，这才是手账记录的坚实基础。对于为什么要写手账，答案可能有千百种，比如时间管理、记录生活、学习、让生活过得更规律……在开始写手账之前，先要确立自己的目标。你的目标越清晰具体，你达成这件事的可能性就会越高。

手账内容规划 图片源自instagram@bluelahe

确立了目标之后，就要大概勾勒一下手账内容的规划，具体来说就是你想在手账上记录哪些内容，比如日程管理、to-do list、生活点滴、书评影评，或者留些空白给生活中的种种灵光一现。

点阵式手账页面 图片源自christina77star.net

当你有了大概的内容规划后，就可以着手挑选手账本了。因为手账本的品牌和款式实在太多了，而不同的内容需要不同的页面设计，大多数手账本都会提前设计好部分页面来做日程管理，或干脆在每一页上都有标注日期，还会留一部分空白页面供使用者来自由发挥。

点阵式手账页面 图片源自bulletjournal. com

手账内的日程管理内容 图片源自shilensjournal.tumblr. com

手账本的内页分类大致有横线页、方格页、点阵页和空白页四种。横线页就像普通的笔记本一样，中规中矩方便记录；方格页和点阵页，既有利于整洁地记录笔记，同时也利于涂写画画，点阵页尤其适合做to-do list；空白页发挥空间大，十分利于设计绘画，可以充分发挥想象空间。

Hobonichi2018手账本 图片源自Hobonichi官网

Hobonichi作为日本连续十几年销量第一的手账，有着无可比拟的优势：采用巴川纸，轻薄便携，书写感极佳；内页设置丰富合理，充分满足你的内容规划；本子可以180度摊平，写画无障碍。另外还可以随意搭配各种款式的书衣，充分展示个性。

Monopoly手账本 图片源自FallinDesign.com

来自韩国的Monopoly，外观设计简约大气，非常适合上班族，不会过于花哨夸张。内页设置分区鲜明，适合每天事物又多又杂的小伙伴使用。

手账排版 图片源自pinterest

拿到心爱的手账本后，在动笔之前，还要好好考虑自己想要尝试的排版和风格。手账小白可以先从简约大气的黑白风格入手，只需要一支黑色中性笔和直尺就能达成，重点就是要发挥你的设计天赋。格调君找来了一些例纸给你萌参考：

黑白风手账排版 图片源自instagram@bullet_journalish

黑白风手账排版 图片源自instagram@coldbujo

黑白风手账排版 图片源自instagram@bullet_journalish

黑白风手账排版 图片源自instagram@bulletbyjulia

有绘画功底的小伙伴可以尝试文艺复古风，多准备一些小道具，胶带、贴纸、印章什么的，再拼拼贴贴中找到创意的火花。

复古风手账排版 图片源自instagram@mypaperprojects

复古风手账排版 图片源自instagram@ronnycakes

复古风手账排版 图片源自instagram@sanx521

复古风手账排版 图片源自instagram@thedailywriting

淡雅的小清新风格也不错，用来做旅行笔记or生活记录会显得十分温馨。

小清新风格的手账排版 图片源自instagram@amandarachdoodles

小清新风格的手账排版 图片源自heartsensei. com

小清新风格的手账排版 图片源自instagram@the journal life

小清新风格的手账排版 图片源自instagram@jane_carrot

做到这一步你会发现，自己已经深陷手账的大坑无法自拔，开始不断剁手各种彩色笔、胶带、贴纸等等等等。

手账周边道具 图片源自instagram@joychong

手账周边道具 图片源自instagram@joychong

手账周边道具 图片源自instagram@joychong

发挥创意脑洞，记录自己的生活 图片源自lovefromlisa. com

美化手账的能力要通过点点滴滴的积累锻炼出来，通过尝试各种周边道具来探索自己的风格，多看达人作品，多多尝试练习，最重要的还是坚持坚持，每天花一集美剧的时间，整理一下自己的周计划、月计划，列一下第二天的to-do list，把手账当做生活助手，把生活过成手账里五彩缤纷的样子。