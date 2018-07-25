20家拍照超好看的店铺 第1家就美哭你

导语：每到周末就很发愁，不知去哪些新鲜地方浪一浪，铺天盖地的网红店，多到躲不掉，但哪些地方才是真正有腔有调值得一去的呢？（来源：普象工业设计小站）

国内二十处跪着也要去的好玩之地，除了北上广深，还挖了很多国内热门城市的角落，有些店铺就在你所住的城市，一起来看看吧~

“广 州”

“坏市场，好品味”

BADMARKET 东山店

人均消费：CNY80/人

坏市场，光听这家店的名字，就觉得离经叛道，不过店里有好品味。

坏市场坐落于老城区，自带复古年代感，再搭配店内的绿植，反倒别有一番风味。这也许是国内第一家以文具为主打的集成店了。店铺一楼都是来自各国的进口文具。

二楼则是一些来自不同独立设计师之手的产品和服装。简易的货架上堆着层叠的东西，淘的过程应该高潮连连。

其中的一些潮流单品真的有些想入手诶，上街大概率不会撞。

三楼是咖啡厅，在一楼二楼逛累了，可以坐下来歇歇，望望窗外的旧广州。

广州市越秀区庙前西街9号

营业时间：10：00-22：00

“从布达佩斯大饭店到花样年华”

觉园 1984

人均消费：400/人

之前写过一篇民宿，因为篇幅有限，所以没能写到广州。不过前两天发现了这家觉园，瞬间被种草，有点《阿飞正传》里张国荣养母家的感觉，老上海的味道。

最爱的是这微蓝和拿破仑帝王绿的搭配，一间房有4扇格子窗，应该十足通透了。

觉园1984里有很多不同风格的房间，从《布达佩斯大饭店》一秒切换到王家卫的《花样年华》。无心睡觉，只想拍照。

广州市 越秀区东山口署前路署前二街7号禄园

电话：+86-18826488208

“90后老阿姨沉迷的粉色别墅”

OFF Coffee

人均消费：CNY40/人

粉红之地一直是少女们的心头好，想在国内找到一个全粉的地方还真有点难，然鹅OFF Coffee就是这样一个地方。想拍出带有少女感的ins风照片，来这准没错。

首先入眼的台阶就很少女风了，晒个朋友圈也是少女心满满。

墙体管道都是嫩粉色，屋外也有很多粉色装置，可以拍个够。

屋内是满满的工业性冷淡风，四周都是粗糙原始感，和大多数精致的咖啡店完全相反。墙上的霓虹灯和粉色装置倒是形成强烈的反差。

广州市 越秀区环市东路351号

营业时间：10：00-21：00

“深 圳”

“美式复古区的变态奶昔”

Laps Laps

人均消费：50/人

谁会想到这是一家饮品店？不知道的还以为这是个展厅呢。蓝粉色霓虹灯交织下的Laps Laps走起了1950年美式复古风格，卖Freak shake变态奶昔。

店内有8个不同风格的创意场景，白天是布达佩斯大饭店，入夜后转变为迷离风格，想捧着变态奶昔跳个复古迪斯科。

在这里拍照真的不需要美颜相机，灯光就是最好的滤镜。

深圳 南山区 麻雀岭工业区华富洋大厦210

营业时间：11：00-21：00

“5米酒柜弯曲延伸到天花板”

Ciao Amici Bar

人均消费：159/人

推荐这家bar，是因为它有这样的一个酒柜。暖黄色的灯光穿过剔透的酒瓶和液体，把整个空间映衬得十分暧昧。

一走进门，就能看到占了一整面墙的5米高酒柜，弯曲延伸到天花板，真的好担心它会掉下来。

大面积的玻璃窗让空间看上去更加通透，以金色为主要元素，让整个空间都流动着精致的气息。

深圳市 南山区软件产业基地6栋1层

营业时间：19：00-02：00

+86-755-86529697

“书店里的城市”

飞地书局

飞地书局在改造之前曾是一栋方方正正的民居，只有31平方米的大小。设计师们想在狭窄的空间内打造一座“城市”。

被置入的建筑是以书架为原型，依据用地限制条件演变而来的三维曲面形体，中间为人群流动的空间，两边则是可停留的私人空间。建筑的形体越往上越开阔，带来身体感官的自由感。

深圳 南山区 南头古城中山西街10号

营业时间：11：00-21：00

“上 海”

“红红红红红火火火火火”

旮旯招待所

人均消费：49/人

旮旯招待所这名字也是够接地气的了，在看到这家店满眼的红色时，有点被征服。拱形的元素有点地中海风情，但整体的空间用色又大胆而热情，没那么清冷。

墙上挂着特意从欧洲带回的建筑手稿，还有一些朋友的字画。

店内有很多从欧洲淘回来的玻利维亚时期的家具，红与黑的经典映衬真的很提气质。

满满一面墙的酒，周末来喝上两杯也是不错。

除了喝酒，在这里拍照也该错不了，巨大的红色墙面来做背景，姑娘们就要复古冷艳到底。

上海市 徐汇区长乐路 462 号（陕西南路路口）

营业时间：10：00-00：00

+86-18701930557

“窗外是百年露天泳池”

the ER中餐厅

人均消费：220/人

这家店的名字很奇怪，叫尔，也可以称为the ER，是以店主女儿的名字来命名。

拱门连着一片巨大的落地窗，窗外便是泳池。

看着店内精致的西方设计，很难想到这是一家中餐厅，做本帮菜。店内主要以宝石蓝、黄色及水泥灰三种颜色为主。

复古性感的丝绒椅子风情万千，中和掉大片水泥灰带来的冰冷粗犷感。

延安西路1262号在几十年前曾是外籍侨民的娱乐场所，在这样悠久的建筑里，店主希望大家能吃到中餐，品老上海的味道。

上海市长宁区延安西路1262号6号楼103

+86-21-60913729

“给你一副好看的皮囊”

I - TATTOO

人均消费：111/人

酒足饭饱，接着不如考虑一下纹身？不过是真的有点怕痛。之前只见过纹身的小店，还没见过特别正规的纹身场所。

I - TATTOO是国内第1个以纹身为主题，集展览、艺术沙龙、纹身培训、纹身工作室等为一体，面向公众，为纹身文化交流和跨界艺术展示提供平台的空间。

害怕纹身的话，可以体验一下做纹身师的感觉，自己设计图案，说起来还真有点酷。

I - TATTOO还有个纹身学院，也是第一次听说。在皮肤上作画该是另一番快感了。

这里也常办一系列和纹身或艺术相关的展览，还有I - TATTOO Bar。在魔都这个地方，酒吧绝对不能少。整体风格走暗黑朋克风，灯光也是十足暧昧呢。

上海市静安区番禺路232号

营业时间：Mon-Sun 11：00-23：00

+86-13621926232

“老建筑里的咖啡店”

1267 Kaffee

人均消费：76/人

来上海玩的朋友对老上海、法租界、梧桐树blabla的应该都很感兴趣。

1267 Kaffee应该就是这样的地方，四层楼独门独户的它坐落在建业里，红墙木门满满的老上海风味。据说这家咖啡店刷爆了小红书。

进门之后，看到的是现代化的设计。最有名的该是旋转透明楼梯了，从二楼通向地下室，有点堪比装置艺术了。据说他家现在主打薰衣草咖啡，对这种奇怪味道感兴趣的盆友，可以去试试。

店主请意大利设计师操刀，这利用光影的手法有点安藤忠雄的味道，静谧又神秘。手机没个256G的内存，真的别来。

上海市 徐汇区建国西路 468 弄 6 号建业里第 2 排

营业时间：10：00-18：00

+86-21-64179669

“北 京”

“饭可以不吃，照一定要拍”

春丽吃饭公司

人均消费：90/人

春丽吃饭公司是在去年9月份火起来的，看到这家店名的时候，很多人就已经把持不住自己了，听这名字就感觉穿越回上世纪70年代了。掐指一算，店内肯定是港味十足。

店主没刻意做过推广，不过却莫名地人潮汹涌。开业前一两个月来的都是朋友，后来有很多大咖，比如左小祖咒、VAVA来打卡。门口放着苏五口和上官喆合作完成的“不欢迎”地毯。

墙上的涂鸦是找店主马哥找朋友来即兴创作的，想到什么就写下什么，很皮很污也有点戳心。

店内的桌椅都是最老式的款，很多00后的娃应该很少见到了。窄小的折叠桌和红皮凳，甚至让人有点怀念小时候那个物质匮乏的时代。

粉红的霓虹灯在作怪，简直让人分分钟有成为王家卫电影男女主的错觉。emmm.....不分男女指的是，厕所。

除了一些老板研发的稀奇古怪的菜品，春丽吃饭公司里还藏着很多复古物件，每个角落都能碰到不一样的惊喜。估计复古控们可以狠狠拍一波照片了。

好啦，各位观光游客们，这家店我们就看到这里。在北京的盆友们可以去探探店，看看他家菜是不是真的很难吃。

北京市朝阳区工体西路6号鹿港小镇旁巷内

营业时间：17：00-9：00

“只卖200元的明星同款正品白T“

佳和她朋友的T恤店

人均消费：100/人

有没有夏天只爱并只穿白T的小可爱？倒不是什么特别的执念，只是干净又百搭，不同的人能穿出自己的味道。

这家服装店其实是开在工作室之中的，服装品牌Delicate Skeleton由本土设计师李佳主理。整个店铺只卖白T，而且只在每周六的下午开业。

很多人知道这个牌子，也许是通过吴磊、刘昊然的私服照片知道的。他们的同款白T每次一上架就被抢光，有些价格也是真的不贵，部分在200左右。店主说不想考粉丝效应赚钱。

对于大多数人来说白T看上去都一样，但对店主来说，不同的面料千差万别，去找契合自己品牌的工厂也是件不容易的事。

目前这家店的白T有50多种版型，店主说早些时候每间衣服都是为朋友制作的，还请朋友为每件衣服留下三句话形容自己和衣服。这样每间T恤就都带有自己的人格属性，像IP一样。不管怎么说，这家带有独特理念的店，真的很吸引人去瞅瞅。

北京市 朝阳区三里屯北小区北25号楼

营业时间：Sat 13：00-20：00

“24小时不打烊的北京最美书店”

Page One 北京坊

人均消费：50/人

Page One总让象君有种PG one的错觉，然而Page One已有30多年的历史，它在很多地方设有分店。北京坊是“孤独图书馆”建筑师董功设计的，面积共2000多平，3层高的巴洛克式建筑。

这家书店24小时不打烊，被网友称为“北京最美书店”。两侧的书架高6米，长50米，直抵屋顶。

Page One的书籍以艺术和设计为主，分成了设计区、儿童区、中英文区、礼品区及黑胶片体验区。

微白的灯光美到不行，读书好似会读到幻境中去一样。24小时不打烊的话，不知深夜来读书会是什么感觉。

北京市朝阳区三里屯西五街5号院F座C5Space后院

“热门城市”

成都



“为你钟情，倾我至诚”

为你钟情

人均消费：36/人

有很多人都有张国荣情怀，每个人身边都有不少哥哥的迷弟迷妹。

在成都，有这样一个超有情怀的老板开了一家哥哥的店。他用哥哥的图片制作了很多产品，包、钱夹、T恤。

满屏都透着一股王家卫电影的感觉，店内播放着哥哥的音乐，可以在这里喝咖啡。喜欢哥哥的盆友们可以去怀念一波。

成都市锦江区大科甲巷25号4楼

营业时间12：30-00：00

武汉

“武汉最美书店”

白日梦书店

人均消费：30元/人

这家看起来像咖啡店，但其实是个24小时营业的书店，白天可以在这里做梦，晚上也可以。整家店看起来像是玻璃房子。

店内还提供饮品，它们都是以书籍、电影来命名的，真的是非常治愈了。

武汉洪山区卓刀泉东二路236号皇后公园内

长沙

“贩卖上世纪的美好”

暹罗星杂货铺子

人均消费：100/人

一提到长沙想到的都是热辣，还有性格直爽的妹子。没想到在小巷子里，还藏着这样一家浪漫复古，载着好几世纪情怀的小店。

一看到密密麻麻的vintage货，就把持不住自己，总能淘到自己心水的东西，哪怕中间隔着好久的光阴。小到胸针首饰，大到娃娃、行李箱，都是从国外淘来的。有些来自西雅图古董商，有些是旅行时买回来的。

长沙开福区通泰街轩辕殿巷40号1楼

营业时间：14：00-22：00

南京

“历史超悠久的英国玩具店”

Hamleys

人均消费：132/人

Hamleys是英国的玩具店，已经有256年的历史了。之前落户在北京的王府井，现在又跑到南京来。南京这家店占地7k平方米，这里的LEGO就拥有8个系列的柜台了。各种泰迪熊和小猪佩奇也是多到不行。

不只是孩子的玩具王国，姑娘们怕是也抵抗不了这样的地方。

南京中山南路2号三胞广场

+86-84646766

杭州

“在野外来一场草坪趴”

帐篷谷

人均消费：475/人

皋亭山是杭州数百座山中历史悠久的名山，现在这座山上又出现了露宿野营的好地方。帐篷谷是由17个帐篷连在一起的，每顶的面积在40平米左右。其中规划出会客区、洗漱区和居住区。

帐篷的顶部有观景窗，可以在晚上数星星。帐篷内还备有烤具，可以和大家滋啦啦地烤起来，仔细想想还真没有过野外生活。在外面看球赛，播电影也是蛮爽的。

杭州市江干区天鹤路天秤路捍海石宕景区内

+86-571-87706131

天津

“老牌复古babershop”

TWOFACE理发馆

人均消费：250/人

理发店是最讨厌的地方，因为理发师kevin老师似乎永远听不懂我说的话。不过这家老牌复古babershop，却很想去试试。TWOFACE在上海和北京同样设了分店呢。

店铺似乎重现了流金年代的场景，整个店面设计到细节的装饰都让人非常动心，连造型师的服装搭配也很应景。坐在那里理发，仪式感应该会超级强吧。

天津和平区重庆道83号民园广场西楼二层

营业时间：10：30-21：00

86+22-83123457

重庆

“售卖家具？这里是生活”

壹集

人均消费：90/人

一提到网红重庆，脑海里出现的是热辣的火锅，今天就给大家推荐一家安静的店铺。它更像是一个美学空间，将展厅、家具、植物、咖啡融为一体。

店内陈列的东西都是店主从海外各地淘回来的好物，它们有的来自东南亚古村落，欧洲市集，亚洲部落，集结着世界各地的风情和美好。

微弱的灯光配上绿植，一切刚刚好。

重庆两江新区汇丰路1号金山意库ADC艺术中心

营业时间：10：00-02：00

本文图片：来自网络

写完这篇，恨不得打飞的去浪浪浪，那些需要排队几小时的网红店，全都闪远点吧！周末就别在家躺尸了吧！拉上小伙伴和要撩的汉和妹子逛起来~