京沪美术馆夜游指南 寻一个完美的仲夏夜之梦

导语:夏夜漫长,不如去美术馆看一场舞蹈,听一首民谣。(来源:界面新闻)

美术馆加开夜场已经不算是新鲜事了,延长的开放时间不仅方便了白天工作的人们,夜游美术馆本具备的神秘感也使得观赏多了一层乐趣。而今夏的夜游项目更加丰富和成熟,也有不止一家美术馆在展览之外增加了具备互动性与参与性的艺文活动,空间、作品与观者相互映衬,创作的乐趣也在更广泛的维度上得以被发散。

去美术馆看一场舞蹈——“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”

特别互映项目:形隐·不离

@ 红砖美术馆

活动时间:07.23 ~ 08.12

地址:北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村顺白路马泉营西路路口西100米路北

“观看舞蹈激活了大脑中基于动作的活动。我试图寻找将一个想法转化为实际行动的链接。舞蹈恰恰是用身体在指定空间中将我们的想法转化为我们所做的事情。”——埃利亚松

冰岛艺术家奥拉维尔·埃利亚松 (Olafur Eliasson) 迄今为止在中国的最大规模个展“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”于年初登陆红砖美术馆,在美术馆园林、圆厅和8个展厅同时呈现的一系列大型沉浸式装置、雕塑与纸上作品,以光、雾、影、水等形式吸引了大量观众。

近日,红砖美术馆又携手北京现代舞团共同推出“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”展览特别互映项目《形隐·不离》,让人们有机会在埃利亚松光色气象的“自然剧场”中,零距离欣赏一场身体与艺术的愉悦共振。

7月23日-8月12日期间,红砖美术馆开展为期9天的“奥拉维尔·埃利亚松:道隐无名”特别互映项目:形隐·不离演出邀请到中国舞者高艳津子,其中五场将全面对公众开放。(具体日期请参考美术馆官方信息)

事实上这并不是埃利亚松首次与舞者合作。早期的舞蹈经验成为埃利亚松对物理空间锐利把握的起点。此前也有来自世界各地的舞者以舞蹈为媒介参与到埃利亚松的作品生成中,包括伦敦泰特美术馆涡轮大厅的《气候计划》、达拉斯那西尔雕塑中心的作品《不确定的美术馆》及巴黎先贤祠广场前的《冰钟》等。本次合作的舞者、北京现代舞团创作总监高艳津子以《三更雨·愿》、《镜花水月》等代表作品在国际上享有盛誉。

“明月松间”夜游

@ 松美术馆

活动时间:19:00-21:00(20:00停止入场)

地址:北京市顺义区天竺镇格拉斯路松美术馆

月照林泉,芳松奕奕,一开馆就备受关注的松美术馆以纯白的外观和院内的 199 颗东方迎客松迅速成为城中文艺新地标。在《明月松间照——中国古代绘画中的“松”》开展一个月后,松美术馆也正式推出夜游松美术馆活动,展览之外还包括各项艺文体验。

《明月松间照——中国古代绘画中的“松”》是松美术馆继开幕大展之后的第二个大型展览,在种有 199 棵东方迎客松的松美术馆内,观赏以时间为轴线进行串联的 46 件“松”的画作,空间上的微妙贴合也制造出情景交融的观赏感受。

这46件在展作品囊括了宋、元、明、清不同历史时期,不同的风格表达与视角反映出当时的艺术流派,也将中国文人对松,以及它所代表的精神的致意梳理出一条清晰的脉络。“松”将为夜游美术馆的观众提供展览《明月松间照——中国古代绘画中的“松”》的专场导览。

观展赏松之余,松美术馆还将一颗硕大的装置作品“月”安放在馆外的草坪之中,与遥遥夏月对望。

三种不同的夜游体验:艺、乐、道,分别以手绘团扇、民谣现场、松间花道茶趣的形式呈现。松美术馆的夜游在展览之外开发出的艺文活动也让美术馆愈加打破了与人们的距离感。

*注:活动时间仅限持有夜游美术馆活动票入场,请提前进行线上预约,每天100张,约完为止。

‘Hello, My Name is Paul Smith’之“粉红仲夏夜”

@今日美术馆

活动时间:6月30日起早 10:00 - 晚 21:00

地址: 北京市朝阳区百子湾路32号苹果社区4号

英国设计师 Paul Smith 个展 “HELLO! MY NAME IS PAUL SMITH”于伦敦设计博物馆首展之后,经过东京、中国台湾和上海站,终于在这个夏天落地今日美术馆。

除了Ins 上大热的粉红墙,展览本身意在完整地呈现 Paul Smith 的创作过程,他的收藏品、办公室和代表性的跨界作品按照时间顺序被串联。Paul Smith 标志性的英式冷幽默可在其中窥见一二,他的名言 —— “设计源于生活” 也以最亲切直白的形式得以被诠释。

考虑到北京忙碌的工作节奏,今日美术馆也在7月正式开启夜场展览。紧挨东三环的地理位置相较其他美术馆更方便抵达,看完展还可以去苹果社区附近的露天酒吧喝一杯。

“PSA 仲夏之夜”

@上海当代艺术博物馆

活动时间:7/20~7/22, 7/27~7/29, 19:00~21:00

地址:上海市黄浦区花园港路200号

PSA 上海当代艺术博物馆当前展览“卡地亚当代艺术基金会: 陌生风景”将于本月底闭幕,为了让观众们避开白日烈阳与观展人潮,PSA将在最后两周的周五、周六、周日,特别开设周末夜场。感受100件/组卡地亚当代艺术基金会收藏的标志性艺术作品所展现的不同魅力。

除了夜场的特别导览之外,PSA 为暑假中的学生党谋取福利,学生们仅需凭准考证、入学通知书或有效学生证,便可免费携带父母两人一同参观。普通观众仅需购买一张周末夜场的门票,即可再携带一位同伴入场。双人成行,共享“陌生风景”展览的灵光与喜悦。

Teamlab · 未来游乐园

央·美术馆

开放时间:周一至周日 10:00 ~ 22:00

地址:北京市朝阳公园 6 号蓝色港湾国际商区 14 号楼三层

Teamlab · 未来游乐园是日本新媒体艺术团队继去年大热的《Teamlab · 花舞森林》之后,在这个夏天送给小朋友的一份礼物,承办方则是一直致力于公共艺术教育的央·美术馆。

这一次展览在双方的沟通之下,最终甄选出以“共同创作”为内核的8个独立互动体验作品,包括首次展出的大型沉浸互动项目涂鸦自然 Graffiti Nature和激发参与者互动创造的作品:彩绘动物Sketch Animals。在参与过程中,每个人有机会把看到、想到的独特创造物,集成到数字化的语境空间中,并赋予其变化,演化成在场参观者们共同创造的独一无二的艺术作品。

央·美术馆所在的位置 —— 蓝色港湾商区,和展览一周七天开放至晚上 10 :00的设定也让更多人可以便捷地参与,在美学体验之外,获得创造的满足和乐趣。

SUBMARINE BAR 深潜酒吧

C5 Art 艺术中心

活动时间:每周三、周五、周六 20:00—24:00

地址:北京市朝阳区三里屯西五街5号西五艺术中心院内

深潜酒吧并不是一间真正的酒吧,而是由 C5Art西五艺术中心与独立艺术家嘉文和其品牌米念联合出品的快闪沉浸式艺术项目。

酒吧将西五艺术中心的露天院子化身浩瀚银河,数只转动的星球利用光影技术,将发散的光圈投射在墙面和地面上。而这其中与感官体验相关的创作 —— 空间、灯光、影像、音效,再到食物和酒,都由米念进行策划。

常年沉迷于食物美学的嘉文为深潜酒吧专门研发了几款酒品,灵感也都来自于星空与海洋。酒吧项目持续整个夏天,所以如果你恰好要去三里屯,不如去这里看看。