北京暴雨算什么 我们打开了世界各地下水道大门

导游：如何避免“来北京看海”的尴尬局面，可能要先从城市的下水道修建和维护说起。（来源：mars新鲜好去处）

近日北京连降暴雨，每天都下得比杉菜离开道明寺那天还大。mars 在京的朋友们都感叹早高峰叫车一个半小时，车子还不见踪影，简直是一个大型集体迟到现场。

如何避免“来北京看海”的尴尬局面，可能要先从城市的下水道修建和维护说起。mars 早在 7 月初就已经在 APP 专题里播报过东京郊区宏伟又魔幻的地下排水神殿，不仅功能强大，还极具视觉艺术感。

东京

首都圈外敦放水路

摄影师 Christoffer Rudquist 今年在其个人网站上发布了一组“魔幻现实”得仿佛科幻电影场景的照片，记录了他去年拜访东京也是世界最大地下排水厂的经历。在 Christoffer Rudquist 的镜头下，完工于 2006 年的挺年轻的东京地下排水厂透露出平静但诡异的氛围。

这世界最大最先进的排水系统叫“首都圈外敦放水路”，位于东京郊区埼玉县（搭乘电车一个多小时方可到达）地下 165 英尺处，长达 4 英里的狭长隧道连接起 5 个 22 层楼高的筒仓，50 几根大柱子撑起整个灰色空间。

耗资 20 亿美元建造的“首都圈外敦放水路”，自建成之日起守护着东京免受台风或雨季淹水及洪水的侵袭，让很容易受暴雨攻击的东京变得更加坚强。

这里于星期二至星期五对外开放参观，需要提前网上预约，参观行程约一个半小时，一天三个场次，一次限定 25 人。如果你去腻了东京的美术馆，或许这里可以成为你的下一个打卡目标。没有计划去东京的，网上冲浪欣赏一下摄影师 Christoffer Rudquist 的作品，跟排水厂差不多好看。

巴黎

下水道博物馆

巴黎的下水道是世界上最早可供参观的地下排水系统，还因此兴建了一座独一无二的博物馆 Musée des Egouts de Paris，每年吸引约 9 万名游客前来探险。售票亭坐落在塞纳河畔埃菲尔铁塔东侧，低调得让人一不小心就路过了。沿着狭窄的旋梯潜入地下，通过一座诡异的隧道拱门，眼前便瞬间豁然开朗。

一段由 500 米废弃下水道改造而成的展厅，悬挂着从高卢罗曼时代、中世纪、文艺复兴、第一帝国七月王朝、近代直到现代，巴黎下水道 6 个历史时期珍贵的文献、图片和模型，并配以英、法两种语言说明。

游客脚踩的路面下，就是真实运作中的城市下水道，耳边甚至能听见哗哗水流声，闻得到潮湿（但没有异味）的气息，远胜一切地面上流行的沉浸式展览。

巴黎下水道工程总长 2484 公里，超过了巴黎地铁的总长度，而且每隔 50 米就有一个通往地面的铁梯，连通一个街边的井盖。更令人叫绝的是，为了便于判断位置，巴黎下水道和地面上的城市街道同步命名，在地下照样有和地面上一模一样的路名和门牌号。

如果有人不小心将钥匙、戒指或其他贵重物品掉落下水道，只需要记住丢失地点的路名和门牌号，然后拨打一个专门电话，就会有 24 小时全天无休的维修工人开着小卡车飞奔到你身边下井寻物。如果幸运的话，心爱之物也许会在地下不远处找回哦。

维修工人在搜索人们遗失的物品

鹿特丹

雨天蓄水池，晴天游乐场

“低地之国”荷兰有一半以上国土都在海平面之下，而港口城市鹿特丹更有“水城”之称。当“水城”遭遇暴雨，后果将不堪设想。好在聪明的荷兰人在火车站附近，设计了一座多功能“水广场” Waterplein Benthemplein，一次过满足城市规划中的三个愿望：防洪、蓄水和公共休闲，并于 2013 年荣获欧洲城市公共设计空间奖。

“水广场”由三个大小不一、高低错落的“水盆”组成。晴天时，中部篮球场开展激动人心的比赛、聚会或创意活动，左侧倾斜的地面恰好是滑板手的乐园，围绕的层层阶梯则提供绝佳的休息和观看座位。

下雨时，雨水先经过“水盆”周围精心设计的沟槽，渗入埋藏地下的特制管道过滤清洁，之后循环回地表。当雨势逐渐加大，沟槽水满溢出，再顺着地势流向篮球场等低洼处，缓慢形成“溪流”或“池塘”，起到天然的蓄水作用，而非马上排进城市下水道，避免内涝灾害。

阵雨初歇，有着好看积水的“水广场”又立刻聚集了爱运动的少年和空闲的市民，重新热闹起来。蓄好的雨水之后会再次全部排进地下过滤管道流走。当然，如果连日暴雨，人们还能根据地面深浅程度不同的蓝色，预判水浸的速度和范围，提前避开或干脆尽快回家。

罗马

2500 年前下水道仍在使用

据考古研究表明，世界上最早建成的城市地下排水系统，当属公元前 500 多年的古罗马。它当时被称作 Cloaca Maxima ，意思是“最大的下水道”，连接贯穿城市的伊特鲁里亚运河（已因城市扩张被覆盖），将人类活动产生的污染物带走。

如今 2500 多年过去了，这条古下水道仍“老当益壮”，部分管段至今还能正常使用，继续为罗马这座城市默默奉献着自己的力量。不过，由于年代实在过于久远，有关当时建造下水道的情形并没有详细资料记载，人们只能通过专业的考古勘察，逐步揭开这个神秘地下世界的历史迷雾。