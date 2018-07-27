周末BANG!挡不住向外的心 快来pick你的活动指南

导语：一会还是阳光灿烂一会又是大雨倾盆，你的心情有没有和天气一样善变，夏天就是这样让你捉摸不透，找个美术馆躲起来避暑吧！（来源：Timeout 北京）

1、达芬奇&鲁班——艺术科学国际大展

两位传奇大师的对话

作为山水美术馆开馆以来的第三届国际艺术展，目前正在展出的“达芬奇&鲁班艺术科学国际大展”呈现了文艺复兴巨匠莱昂纳多·达芬奇的1件稀世原作、102件珍贵手稿、50件来自意大利的手稿还原装置、10幅经典绘画作品，分别以绘画、装置、影像等不同形式呈现了达芬奇的传奇一生，并与东方百匠之祖鲁班对照形成一种微妙的连接和对话。

该展览从中西方两位传奇大师达芬奇与鲁班的对话和视角出发，旨在探讨国内民营美术馆如何使用艺术的语言找到东西方对话方式，如何将东方的传统文化与当下耳熟能详的艺术巨匠结合起来，使东方精神在当代的艺术语境下更有生命力。

展览时间：

5月29日-8月5日含达芬奇原作《美丽的公主》

8月6日-8月28日不含原作

展览地点：山水美术馆

地址：朝阳区弘燕东路山水文园东园

开放时间：周一至周日 10：00-17：00

现场购票入场

2、《哈利•波特与魔法石™》

电影交响视听音乐会

霍格沃兹魔法世界再度开启

哈利•波特™电影交响视听音乐会系列由华纳与电影音乐会公司Cine Concert于2016年联合制作，一经推出便受到全世界“哈迷”的热烈追捧。截至目前已在40多个国家上演，观众累计超过50万人。

此次为电影《哈利•波特与魔法石™》现场演奏的意大利电影交响乐团，是意大国内唯一专业的顶级电影交响乐团，他们常年为欧洲及好莱坞的电影大片配乐，并多次拿下奥斯卡最佳配乐奖和金球奖等各大国际音乐奖项。届时，观众不仅可以在现场听到耳熟能详的“海德薇主题变奏曲”、“霍格沃兹主题曲”等经典曲目，还能在40尺的银幕上观赏到《哈利•波特与魔法石™》的全本电影。

21年来，哈利•波特™系列丛书与电影把拥有魔法的梦想深深烙在了每一个少年的心中，从最初收到霍格沃兹魔法学校的录取通知书开始，记忆的闸门慢慢打开，魔法之旅在最后一幕终于走到了尽头，可这不过是另一场伟大的冒险的开始。

时间：8月1日-3日 19：30

地点：天桥艺术中心大剧场

票价：288/488/688/888/1088/1288元

购票：http://www.tqpac.com/item/1805.html

3、“游戏的终结”——无尽想象

九位艺术家呈现多种反捕获装置

《游戏的终结》是胡利奥·科塔萨尔的早期短篇小说集之一，其中的故事延续了科塔萨尔早年的幻想小说特征——天马行空的想象力，精致的封闭结构，先驱性的主题，梦魇般的离奇画面，以及对存在主义及人性的初步探讨。当小说映射至展览中，正如策展人所言，在面对着电子屏幕的无尽劳作中，人们长期面临着注意力涣散的困扰。而本次展览正要揭示的丑陋真相：充满秩序的高效魔法往往带来虚假的有关幸福与满足的感受，实际上它制造并夸大了对于平凡的焦虑、对于当下和历史的冷漠与低估以及对于未来的过分狂热。

本次展览由青年策展人韩馨逸策划，田恺监制，参展艺术家共计九位，分别有顾颖、胡伟、麦特·霍普、娜布其、刘符洁、Yanyan Huang、张颖、周岩、朱荧荧。作品涉及装置、影像、绘画等共计20件。九位艺术家在展览现场以影像、装置、绘画等媒介呈现了多种反捕获装置，他们的作品有关现实与虚拟的交错重叠、记忆与幻想之间模糊的界限、失控的梦境、细腻的感知以及错乱的“精神多动症”。

娜布其《漂浮的情节》综合材料 290x280x270cm 2017

展期：7月22日-9月30日

地点：鸿坤美术馆

地址：西大望路42号

开放时间：周二至周日 10：00-18：00

4、北京城市艺术博览会 |酒店型|（AFIH）

来帝都的酒店体验一场艺术盛宴

北京城市艺术博览会（AFIH）是以酒店为媒介的艺术博览会，是随着社会消费群体细分化，用户多样化而产生的小型、舒适、定位精准的艺术博览会。本届参展人群是AFIH充分结合互联网营销、大数据分析等方式，精准对位目标人群，并通过邀请制和审核制双模式结合，精心筛选而得。AFIH的核心竞争力在于能够组织更优质更匹配的内容资源，让更多因为信息不对等的场外买家能够通过这个渠道入场，让入驻机构以获得全新客户为主要目的，因为AFIH团队相信，只有源源不断地输送新鲜血液，才能激发整个行业的兴起、才能正确引导喜欢艺术、希望收藏艺术的买家或潜在买家如何入门。

酒店客房作为一个展览单元，参展的画廊或艺术机构会带来适合家居放置的艺术作品，陈列于酒店客房中，每一间客房就是一家画廊，一天内看完40余家亚洲顶级画廊代理的艺术作品。在博览会现场您将欣赏到如杰夫昆斯、村上隆、草间弥生、荒木经惟、吕佩尔茨、本杰明·阿普尔、渡边宏、吴冠中、罗尔纯、徐累、谭平、庞茂琨、陈文令、高孝午等等驰名中外的艺术大家，以及众多青年中坚力量艺术家。

地点：王府半岛酒店5、6层

展 期：7月27日-29日 11：00-20：30

公众参观报名通道：

http://www.huodongxing.com/event/6434872163300

5、‘DOCO热纪录·映像现场’VOL.9

“夏夜狂想曲”——纪录片放映活动

‘DOCO热纪录·映像现场’第9期，将给大家带来纪录片《管乐人生》的专场放映。记忆中对古典乐、管乐的印象还停留在巴赫、亨德尔的清唱剧里吗？抛开音乐中的“阳春白雪”，DOCO君这次跟大家来场“下里巴人”的音乐体验，在塞尔维亚人的世界里，音乐（管乐）也可以妙趣横生。

《管乐人生》通过三个人的视角，展现了塞尔维亚人的生活，他们热爱音乐和舞蹈，民族小号是他们的精神家园。聚焦了世界上最大规模的小号手比赛，给观众带了一场“身临其境”的狂欢。

时间：7月28日（周六）19：30

地点：三里屯老书虫

地址：朝阳区朝阳区南三里屯路4号楼

费用：早鸟票50元/人 现场票60元/人

报名：http://www.huodongxing.com/event/6449195838200

6、FKJ（French Kiwi Juice）北京首演

法国电子乐场景中无法忽视的明星

真名Vincent Fenton，可能大家更熟知的是他名字的缩写 FKJ。藏在这个名字里的是他身世的秘密，父亲来自新西兰，Kiwi是新西兰人的昵称，而母亲是法国人。新西兰狂野又自然的性格和法国的浪漫气质在他体内发生了奇妙的化学反应。使他的音乐中充满了浪漫又性感的因子，他也成为法国电子乐场景中一颗让人无法忽视的明星。

相比Daft Punk和Justice，他可能更像Kaytranada一点。凭借超赞的loop、优雅的hip-hop节奏、华丽的funky bassline和丰富的合成器效果， FKJ成为New French House的领军人物。尽管人们常把他的音乐和法国电子的场景联系起来，他却把自己作品描述为一种类似hip-hop和funk的混合，同时也颇受 jazz和soul的影响。

时间：7月27日 20：30

地点：糖果Live三层

票价：预售260元 现场300元

购票：https：//wap.showstart.com/event/57425

7、走马电台“戈壁意象”专场演出

穿过茫茫的戈壁滩，听玉门关外驼铃声

8、沙漠摇滚 HorseRadio - 走唱·西北 内蒙HorseRadio专场

现在，越来越多的民族乐队开始离开家乡，前往更容易被世界接纳的地方去歌唱属于他们自己部落的歌曲，比如最近开始活跃的走马电台 Horse Radio便是如此。

乐队自2012年6月组建至今，一直对传统民谣及实验调式的全新演绎进行不断尝试，同名专辑《走马电台》更是体现这一点。专辑中一共10首歌，绝大部分都是改编自新疆地区古老的蒙古民歌，有欢快的民谣，有苍凉的慢调，又融合了很多西方摇滚的因素。

如今这支乐队即将来到北京乐空间，来一场主题为“戈壁意象”的专场演出。

时间：7月27日晚21：00

地点：乐空间 Yue Space

地址：北新桥街道板桥南巷7号人民美术印刷厂内

票价：预售80 现场100

购票：http://www.musikid.com/new/station/24308