国外机构评选2017最佳美食目的地 香港入选前三十

导语：这是一份号称最全面的美食目的地榜单，不仅范围遍及全球，评比种类也十分之详细。（来源：界面）

（原标题：《国外机构用数据评选2017最佳美食目的地 香港入选前三十》）

对于许多人来说，在选择最佳旅行目的地时，往往美食是其中的关键因素。随着美食之旅成为增长最快的趋势之一，全球各地的城市都正在纷纷争夺“最佳美食目的地”的赞誉。

考虑到这一点，伦敦的一家初创餐饮线上平台 Caterwings 发布了 2017 年最佳美食目的地指南，详细列出了全球百强美食之城。

其指数排名前十的美食目的地包括：圣塞巴斯蒂安，东京，纽约，巴塞罗那，新加坡，巴黎，马德里，利马，伦敦和慕尼黑。值得一提的是，前十名中有三个都位于西班牙。不得不说，西班牙在美食方面的影响力变得越来越大。

最佳美食品质：西班牙圣塞巴斯蒂安，西班牙巴塞罗那，秘鲁利马。

最佳美食服务：西班牙省塞巴斯蒂安，挪威奥斯陆，英国伦敦，瑞士苏黎世。

每万人拥有的餐厅数量：韩国首尔最多，达110.23个；其次为日本大阪和韩国全州。

快餐店占餐饮店总数的比例：韩国全州最低，约0.06%，其次为韩国首尔和日本大阪。

美食种类最多样化：阿联酋迪拜，印度孟买，韩国首尔。

最佳素食之选：坦桑尼亚桑给巴尔，意大利威尼斯，英国爱丁堡。

最高端餐厅之选：西班牙圣塞巴斯蒂安，日本东京，法国巴黎。

最佳街头小吃：菲律宾邦板牙省圣费尔南多，美国檀香山，美国奥斯汀。

当地最实惠之选：美国纽约，新加坡，阿联酋迪拜。

游客最实惠之选：越南河内，乌克兰基辅，泰国清迈。

人均最低工资可担负二人晚餐费用所需要工作的时量：印度本地治里所需时长最长，其次是塞内加尔达喀尔和印度钦奈。

厨师们在西班牙圣塞巴斯蒂安的会议上相聚

这个详细的排名是如何经过调查得出的呢？据悉，该排名研究范围非常广泛，根据每座城市人均餐馆数量，分析数千个城市以及各餐厅的国际排名，经过重重比较，最终确定名单。根据排名，Caterwings紧接着考虑哪些因素对美食爱好者最为重要，并选择了四个可调整指标：美食评鉴专家意见，可提供的美食多样性，食物质量以及顾客用餐的价格可负担性。在这些类别中，Caterwings同时分析诸如快餐店与餐厅的比例、素食可选择性及其替代品，以及每万人拥有的餐馆数量等指数。

另考虑到每个人对美食存在一定的品味偏好，Caterwings同时选取了各个城市高档餐厅和街头美食分别进行分析。为了计算每个城市中美食的便利性和可负担性，Caterwings还计算出人均获得最低工资需要工作多少小时，才能在一家餐馆负担起至少两人的晚餐费用。

为了整理研究结果并找到实际的专家意见，Caterwings要求两万名美食记者和餐馆评论员对各餐厅的食品质量和服务质量进行评估。最后根据以上所有这些因素的综合评测，均给予参与评选的餐厅一个分数，以确定2017年最佳美食目的地榜单的最终排名。

韩国首尔四季酒店自助餐

前三十名的上榜美食城市如下，其中中国香港位列第二十九：

1 西班牙圣塞瓦斯蒂安 2 日本东京 3 美国纽约 4 西班牙巴塞罗那 5 新加坡 6 法国巴黎 7 西班牙马德里 8 秘鲁利马 9 伦敦英国 10 德国慕尼黑 11 美国拉斯维加斯 12 日本大阪 13 美国洛杉矶 14 瑞典斯德哥尔摩 15 美国旧金山 16 挪威奥斯陆 17 韩国首尔 18 荷兰阿姆斯特丹 19 丹麦哥本哈根 20 德国汉堡 21 泰国曼谷 22 法国尼斯 23 德国法兰克福 24 阿联酋迪拜 25 意大利罗马 26 西班牙赫罗纳 27 奥地利维也纳 28 日本京都 29 中国香港 30 德国柏林