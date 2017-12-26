北京华尔道夫酒店呈现Katherine红色婚纱主题下午茶

导语：北京华尔道夫酒店携手顶级订制婚纱品牌 VERA WANG 合作为品味卓越的新人打造至高品质奢享婚礼。为庆祝此次合作特别推出 Katherine 红色婚纱主题下午茶。此款极致尊宠的下午茶将于北京华尔道夫酒店四合院揭幕，并于2017年12月9日浪漫呈现。

VERA WANG Katherine 红色婚纱主题下午茶将于摩登时尚的羿庭倾情推出，搭配多样小吃与精致小点，包括经典蔓越莓司康饼搭配草莓果酱和英式奶油，甜菜头薄饼瓤馅北京烤鸭和炸脆皮配鱼子酱、蛋黄酱、草莓，无论多么挑剔的味蕾都将在此得到满足。此外，甜品师别出心裁地将 VERA WANG 红色婚纱 Katherine 和经典红丝绒蛋糕完美结合，打造出充满独特创意且深受女性喜爱的红色甜点造型，更有口红状的纽约红丝绒蛋糕、树莓口味的迷你马卡龙、可爱的蔓越莓松露巧克力以及喜人的红色婚纱新娘饼干等可供选择。

北京华尔道夫酒店总经理董彬先生表示：“我们非常荣幸有机会与VERA WANG这样受人尊敬和广受好评的高级订制婚纱品牌合作。我个人认为VERA WANG与华尔道夫都是极具魅力、充满优雅个性的品牌，并始终追求卓越品质，为满足高品位客户的需求而不断努力。”

此次合作联合推出的以“红色”元素为主题的VERA WANG主题下午茶在每一个细节都得到了充分体现。红色不仅展现了华尔道夫品牌的传统经典，也诠释了VERA WANG最受欢迎婚纱Katherine的极致优雅。如今享誉全球的经典红丝绒蛋糕于1959年在纽约华尔道夫酒店诞生，在过去的五十年里一直是圣诞节情人节等各大节日的必点经典。然而它所承载的精神、优享和浪漫主义在这个带有极高辨识度的红色而蓬松的甜点里得到完美展现，并被来自全世界的旅客认可。对于Katherine婚纱来说，标志性红色则是爱情、身份和幸福的象征。这件婚纱以其尊贵和浪漫而闻名，同时还留有一种时尚、优雅且现代的印象。

VERA WANG Katherine红色婚纱主题下午茶，浪漫、优雅和尊贵，这一套集万千宠爱于一身的Katherine红色婚纱主题下午茶，将为时尚达人及准新娘们的下午茶时光增添一抹甜蜜的回忆。

VERA WANG Katherine红色婚纱主题下午茶将于12月9日至3月11日在北京华尔道夫酒店羿庭浪漫呈现。价格为每套人民币468元，预订请您致电+86-10-85208989或访问www.waldorfastoria.com/beijing。 此价格需加收15%服务费。

此外，北京华尔道夫酒店携手VERA WANG共同打造品鉴难忘时光·华尔道夫婚宴礼遇，新人的婚礼既可追求现代奢华浪漫，也可传承古代皇室风华，同时还将充分感受到一脉相承的华尔道夫服务，从一件件典藏珍品、一幅幅艺术佳作中感受到京派文化的独特韵味，拥有独一无二的体验，开启美好人生新篇章，叙写专属自己的传世故事。唯爱，让记忆永恒。

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每桌10位宾客，另需加收16.6%服务费税金，更多惊喜礼遇请咨询 +86 （10）8520 8988或电邮至Chloe.Yin@waldorfastoria.com。北京华尔道夫酒店位于北京市东城区金鱼胡同5-15号。