韩国泡面出口首破3亿美元 中国毫无悬念居第一位

导语：韩国媒体报道称，2017年韩国泡面出口再创新高，对外出口额首次突破3亿美元大关。从对外出口国和地区来看，中国占比达25.9%，位居首位。（来源：网易旅游）

韩媒称，泡面不仅是韩国人的“国民食品”，近年来韩国泡面也端上了外国人的餐桌。今年韩国泡面出口再创新高，对外出口额首次突破3亿美元大关。

据韩国《亚洲经济》12月20日报道，农林畜产食品部19日消息，今年1月至11月，泡面出口额达3.4643亿美元，比去年同期跃增31.9%，已超过去年全年出口总额（2.9037亿美元）。依目前的增长趋势估算，今年全年出口总额有望创历史新高。

从对外出口的国家和地区来看，中国占比达25.9%，位居首位。随后为美国（12.3%）、日本（6.6%）、澳大利亚（4.4%）等。

报道称，最近五年（2012-2016年）里，对外出口额增长率最高的依旧是中国大陆（163%），其次是中国台湾（135%）、美国（60.8%），对马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家的出口量也有所增加。相反，受日元疲软影响，对日本出口呈减少趋势。

韩国农林畜产食品部相关人士表示，韩国泡面种类和味道多样，一直是国外超市的“抢手货”。同时，在东南亚刮起的“韩流”旋风也为泡面的出口产生积极影响。业界透露，韩国拉面出口已不仅仅局限于亚洲和美国，各大厂商展开“出口大战”，出口领域已扩展至中东和非洲。

报道称，另据业内人士预测，随着单人家庭增加，韩国国内泡面市场规模将持续扩大。数据显示，截至去年底，国内零售店的泡面销售总额为2.1613万亿韩元，较2012年增加了10.2%。