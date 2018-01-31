主厨不堪评级压力 法顶尖餐厅自请退出“米其林”

导语：因主厨不堪评级压力，法国一家顶尖餐厅自请从《米其林美食指南》除名。米其林公司30日同意这一请求，称这是第一次因这类原因允许餐厅退出这本“美食圣经”。（来源：新华网）

Le Suquet餐厅位于法国阿韦龙省拉吉约勒，连续18年获评《米其林美食指南》三星推荐。大约10年前，塞巴斯蒂安·布拉从父亲那里接手这家知名餐厅，悉心经营。但他去年9月萌生“退意”，称不愿继续在接受专业人员不定期抽查的“巨大压力”下烹饪美食。

塞巴斯蒂安·布拉和米歇尔·布拉 图片来源：Getty Image

“你每年要接受两到三次（评级）审查，时间不定。每道菜品都可能是审查对象，”布拉说，“后厨每天出500道菜品，这意味着其中任何一道都可能被评头论足。”

布拉坦言，退出《米其林美食指南》或许会降低知名度，但他欣然接受。“我想让自家餐厅翻开崭新一页，不用去想我的创作是否能迎合米其林专业人员的胃口。”

《米其林美食指南》是米其林公司旗下明星出版物之一，专门介绍可以品尝特色美食的好去处。它每年派出近百名专业人员，让后者以普通顾客身份到餐馆品尝菜肴，自付餐费。在它的三星评级体系中，三星级为最高级，是需提前预约、值得专程品尝的最佳餐馆；二星级为即便绕道也值得一去的餐馆；一星级为附近众餐馆中的首选。

针对布拉的请求，米其林公司工作人员克莱尔·多兰·克洛泽尔回应说，《米其林美食指南》不愿强人所难，对Le Suquet餐厅的推介不会出现在定于2月5日出版的《米其林美食指南》2018版中。（闫洁）[新华社微特稿]