怀旧上瘾！四川辣酱之后美国人民又要求麦当劳复活Hi-C橙汁

导语：麦当劳美国在1998年推出的一款用来蘸麦香鸡的四川辣酱（Szechuan sauce），没想到20年后重新成为了社交媒体新宠。为什么怀旧营销总是行之有效？（来源：界面新闻 作者：刘雨静）

四川辣酱是麦当劳最早与迪士尼动画《花木兰》相关的借势营销。这款限量辣椒酱原本也没什么特别，却因为美国热门动画《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）中主角们对四川辣酱的念念不忘，让人们都开始在社交媒体怀念这款美国人口味的中式辣酱——哪怕原本没吃过。一罐如今绝版的辣酱如今在eBay上已经被炒到了5.67万美元。

本周一起，麦当劳终于开始在全美所有餐厅提供四川辣酱，每处都会供应2000万包。消费者们终于得偿所愿了——人们本该满意，不过新的需求又出现了：把我们最爱的甜甜橙汁汽水Hi-C还回来！

新的四川辣酱

Hi-C同样是一款已经绝版的产品。麦当劳于2017年下架了Hi-C橙汁汽水（可口可乐旗下美汁源的子产品），原因是饮料中的糖分和香精太多，而如今市面上的大趋势是低糖、有机和健康。取而代之的是一款口感清爽的热带莓果味汽水。

HI-C ORANGE

成功通过社交媒体喊话得到了四川辣酱的消费者，希望麦当劳正视他们的新需求。“那些看着《瑞克和莫蒂》的蠢货根本就不知道木兰和四川辣酱到底是什么，他们只是在乱声张”，麦当劳Facebook下的一条评论说，“想照顾好你们真正的消费者，就把Hi-C还给我们。”

不少人在下面附和，“我唯一想要的就是重新喝到Hi-C，现在立刻马上！”

连麦当劳的员工都在怀念Hi-C，并且自己制作了一张“悼念Hi-C”的表情包。

一个非常愤怒的消费者

悼念Hi-C图

目前麦当劳还没有作出回应。不过无论他们是否会逆着健康趋势重新推出Hi-C，其实已经是赢家了。消费者在社交媒体上通过发表自身感受为麦当劳产品拉动了更多人的好奇和天然口碑；此外，怀旧营销也是这个时代品牌拉近与消费者关系的好方法。

《品牌洗脑》作者马丁·林斯特龙曾在书中写，“公司创造怀旧元素最有效的手段，就是重新使用过去的广告、标语或宣传活动。”百事可乐曾在美国重新推出过上世纪60年代流行的蔗糖可乐，取名为“复古激浪”，这款产品就成功地利用复古元素，把过时的甜味剂当做了怀旧营销的绝佳手段。

消费者也的确更容易对此买账——站在不确定的未来面前，我们对于过往的时代总带着浪漫化的倾向，它看起来更安稳、纯真、令人满足。那个时代的产品也带着过往的味道，麦当劳的四川辣酱代表着美国年轻人对于90年代的记忆；在中国，卫龙辣条的胜利多少也是因为唤起了中国消费者对于儿时学校小卖部的念想。