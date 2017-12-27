年终大盘点：2017年葡萄酒界的十大事件

导语：时至年末，让我们一同来回顾2017年国内外葡萄酒行业发生的大事件吧。（来源：红酒世界网 作者：Gerard）

年关将至，正是回顾过去、展望未来的好时候。在过去的一年内，葡萄酒界可谓是风起云涌，波澜不断。下面，红酒世界便为大家盘点2017年在葡萄酒界发生过的十大事件。

1 波尔多（Bordeaux）2016年期酒（En Primeur）出炉，获得各酒评家盛赞

图片来源：Terre de vins

对于波尔多2016年份期酒，虽然各大酒评家的评分并非完全一致，但是他们的整体看法却十分统一：2016是波尔多最经典、最伟大的年份之一，它拥有非常清新的酸度，酒款能量十足，平衡是这个年份最突出的特点。其中，2016年凯隆世家庄园红葡萄酒（Chateau Calon Segur， Saint-Estephe， France）获得了詹姆斯·萨克林（James Suckling）2016年份“年度之酒”（Wine of the Vintage）的称号，而2016年的拉菲古堡红葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild， Pauillac， France）则获得了詹姆斯·萨克林的满分好评，并被伦敦国际葡萄酒交易所（Liv-ex）评为“年度酒款”，在期酒市场上名声大噪。

2 圣埃美隆（Saint-Emilion）卓龙梦特酒庄（Chateau Troplong Mondot）易主

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今年7月，法国最大的综合性商业保险公司法国再保险集团（Scor）收购了圣埃美隆地区著名的一级B等酒庄（Premier Grand Cru Classe B）卓龙梦特酒庄，成为继安盛集团（AXA Millesimes）等公司之后又一持有葡萄酒名庄的保险公司。尽管此次收购的金额并未公布，但业内消息称这可能是圣埃美隆地区已达成的高价收购案例之一。

3 中国首位侍酒师大师（Master Sommelier）诞生

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今年8月，香格里拉酒店（Shangri-la Hotel）集团的葡萄酒总监吕杨被侍酒师大师协会（Court of Master Sommeliers）授予侍酒师大师头衔。该头衔代表着侍酒业界内的最高荣誉，吕杨加入侍酒师大师团队标志着这一重量级头衔第一次被授予中国侍酒师。此外，与他一同获此头衔的还有史蒂芬·纽尔曼（Stefan Neumann）和皮欧尔·皮埃塔斯（Piotr Pietras）。

4 中国葡萄酒进口量和进口额持续攀升，预计将在2020年成为第二大葡萄酒消费国

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今年，中国采取了多项措施以推动葡萄酒进口，比如进一步降低澳大利亚葡萄酒进口关税以及与格鲁吉亚签署自由贸易协定等。据相关数据表明，在2017年的前10个月中，中国总共进口了6.013亿升葡萄酒，进口总额达到22.1亿美元（约合人民币146亿元），同比去年分别上涨了18.92%和15.16%。此外，据国际葡萄酒与烈酒研究会（International Wine and Spirit Research）预计，目前在葡萄酒消费量上位列全球第五的中国将在2020年一跃成为仅次于美国的全球第二大葡萄酒消费国。

5 法国各地区遭受天灾，葡萄酒行业或面临1945年以来最低收成

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对于法国的葡萄种植者们来说，今年并不是太平的一年。4月，法国遭受了严峻的春季霜冻，这场霜冻严重影响了包括香槟（Champagne）、勃艮第（Burgundy）和卢瓦尔河谷（Loire Valley）在内的整个法国的葡萄园。农业部发布数据称，法国今年的酿酒葡萄只能够酿造37.2亿升葡萄酒，比去年减少18%，远低于以往的年平均水准，甚至比此前产量最低的1991年（41亿升）还要低。此外，由于遭受了春季霜冻和路西法（Lucifer）热浪等反常天气灾害侵袭，意大利今年的葡萄采收量也有大幅降低，或为60年以来最低水平。

6 尼尔·马丁（Neal Martin）离开《葡萄酒倡导家》（The Wine Advocate），跳槽Vinous

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2017年11月，拥有“罗伯特·帕克（Robert Parker）接班人”之称的尼尔·马丁突然宣布离职，转投著名酒评家安东尼·盖洛尼（Antonio Galloni）创办的《葡萄酒志》（Vinous），负责波尔多、勃艮第、南非和新西兰版块的网络出版工作。鉴于盖洛尼本人已经负责波尔多版块，马丁将会就该产区的其他方面进行独立报道，包括期酒（En Primeur）、瓶装酒的发布、高性价比酒款、垂直年份评比和年份回顾等。

7 巾帼不让须眉，葡萄酒界再添三名身居要职的女将

左二为赛斯吉娅·罗斯柴尔德（Saskia de Rothschild）（图片来源：the drinks business）

今年，越来越多的女性开始在葡萄酒界崭露头角。先是在7月份，意大利安东尼世家（Marchesi Antinori）阿碧拉·安东尼（Albiera Antinori）正式担任CEO，成为酒庄历史上首位女性CEO。之后在11月份，一级庄（First Growth）拉菲古堡发布声明，自明年3月起，酒庄的管理权就将从埃里克·罗斯柴尔德男爵（Baron Eric de Rothschild）和克里斯托夫·萨林（Christophe Salin）的手上让渡给赛斯吉娅·罗斯柴尔德和让-吉乐姆·伯拉特（Jean-Guillaume Prats）。而由于让-吉乐姆·伯拉特的离职，库克香槟（Champagne Krug）女总裁玛格蕾斯·恩里克斯（Margareth Henriquez）将接替他的职位，成为酩悦轩尼诗-路易威登（LVMH）葡萄酒业务部的总裁。

8 Vinexpo及ProWein继续引领葡萄酒展览行业，为世界展现葡萄酒的无穷魅力

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一年一度的德国葡萄酒及烈酒博览会（以下简称ProWein）以及每两年一届的波尔多葡萄酒暨烈酒展览会（Vinexpo Bordeaux，以下简称Vinexpo）是整个葡萄酒行业的大事件。今年它们分别于3月19日至21日以及6月18号至21号在杜塞尔多夫（Dusseldorf）和波尔多盛大举行，既让酒商们充分展示自己过去一两年的成果，也为全球的葡萄酒爱好者们提供了一个畅游葡萄酒世界的良机。这两次展会上还不乏新的亮点，比如Vinexpo增设了一个关于有机葡萄酒的展区，而ProWein则发布了首期《ProWein商务报告》。

9 葡萄酒界痛失几位名将功臣

在过去的一年内，葡萄酒界不幸失去了数位功不可没的巨匠。先是今年5月，北罗讷河谷（Northern Rhone）孔得里约（Condrieu）产区的先锋人物、让世界认识维欧尼（Viognier）的功臣乔治·维尔奈（Georges Vernay）以及加州（California）葡萄酒先锋理查德·沃德（Richard Ward）相继离世。之后在7月，巴罗洛（Barolo）“元老”之一、备受尊敬的意大利酿酒师多梅尼克·克莱里科（Domenico Clerico）也不幸因病逝世。而在11月及12月，波尔多更是痛失两位巨星——班尼杜克酒庄庄主帕特里·马诺图以及高柏丽酒庄（Chateau Haut-Bailly）的拥有者罗伯特·威尔莫（Robert G Wilmers）。让我们向他们致敬，感谢他们曾为世间带来数不尽的美酒佳酿。

10 加州大火肆虐，各界纷纷伸出援手

图片来源：the drinks business

今年7月份，加州圣塔玛利亚谷（Santa Maria）附近爆发了一起火灾，而之后火灾似乎就没有断过肆虐的势头。8月至9月的热浪更是让本就不乐观的形势变得更加严峻，以致于从10月份开始，大火便席卷了索诺玛（Sonoma）、纳帕（Napa）和门多西诺（Mendocino）三个县的大片区域，并长期占据着世界各地媒体的头条。对于这场灾难，美国各界纷纷伸出援手，比如谷歌（Google）、苹果（Apple）和脸书（Facebook）等科技界巨头就捐助了250万美元（约合人民币1，645万元）以支援赈灾工作。