香槟爱好者不可不知的名庄盘点

导语：香槟总与庆典联系在一起，一些名庄出产的香槟更受到全球葡萄酒爱好者们的热情追捧。（来源：红酒世界网 作者：Irene）

原标题：《香槟名庄盘点》

香槟（Champagne）以独特的魅力打动了无数人的心，那起伏跳跃着的气泡总能带给人无尽的喜悦。英国首相丘吉尔（Churchill）就曾说过：“当我胜利的时候，香槟是最好的奖励；当我失意的时候，香槟是最好的鼓励”。今天就让我们一起走进香槟的世界，去领略那些出产着极致香槟的酒庄风采。

1 库克香槟（Champagne Krug）

谈及香槟界最顶级、最奢华的品牌，库克香槟一定能入榜。这座酒庄由约瑟夫·库克（Joseph Krug）创建于1843年，至今已走过174年的岁月。约瑟夫一直坚信，香槟的本质是带给人快乐，因而不管每年的天气如何不可预测，都要坚持酿造丰富顶级的香槟起泡酒。这种信念代代相传，成就了酒庄如今至高的地位。

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库克香槟目前共酿造7款酒，每一款都是经典，每一款都在创造着传奇记录。其中的库克安邦内黑钻香槟（Champagne Krug Clos d’Ambonnay）目前只出产了4个年份：1995、1996、1998以及2000年，每一个年份的售价都在2，000美元（约合人民币13，216元）以上。而年份香槟如1928年库克香槟（Champagne Krug Vintage）在2009年阿奇拍卖行（Acker Merral Condit）香港站拍卖会上拍出了单瓶165，000港币（约合人民币139，617元）的高价，尽展尊贵与奢华。

2 沙龙香槟（Champagne Salon）

在众多香槟名庄中，沙龙香槟无疑是最具个性的。酒庄自创立至今，一直坚持着“单一性”：单一产区、单一葡萄园、单一品种以及单一年份。沙龙香槟只出产采用霞多丽（Chardonnay）酿制的白中白（Blanc de Blancs）香槟，且所用的葡萄全部来自于白丘（Cote de Blancs）产区的特级园（Grand Cru）——梅斯尼尔-奥格园（Le Mesnil-sur-Oger）的老藤葡萄树。由于坚持只酿造年份香槟，自1905年首个年份香槟问世以来，酒庄至今只发布了40个年份。

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沙龙干型白中白香槟（Champagne Salon Brut Blanc de Blancs）会陈年很长时间后才发售，且每个年份的产量有限，受到了万千收藏家的宠爱。1985年的沙龙干型白中白香槟以150欧元（约合人民币1，172元）的价格发售，但当前这款酒的售价已高达785欧元（约合人民币6，136元）。

3 酩悦香槟（Champagne Moet & Chandon）

酩悦香槟是法国最具代表性的香槟品牌之一，也是世界上最大的香槟生产商之一。酩悦香槟由克劳德·酩悦（Claude Moet）始创于1743年，至今已拥有2个多世纪的历史。目前酒庄隶属于酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（Moet Hennessy Louis Vuitton），酒庄坐拥着1，150公顷的葡萄园，每年约产出6，000万瓶香槟，这些香槟畅销全球，时常出现在各种庆典场合上。

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酩悦香槟旗下最知名的酒款当属唐·培里侬干型香槟（Champagne Dom Perignon Brut）。唐·培里侬是一款年份香槟，酿酒葡萄均采自单一年份，这意味着在一些较差的年份里，酒庄会选择不酿造此款香槟。唐·培里侬最为人津津乐道的年份莫过于1961年，这一年份的唐·培里侬干型香槟成为了戴安娜王妃（Princess Diana）和查尔斯王子（Prince Charles）的婚宴用酒，这极大地提升了酒款的名气，当前这款1961年唐·培里侬干型香槟的售价为650-700英镑（约合人民币5，770-6，214元）。

4 堡林爵香槟（Champagne Bollinger）

堡林爵香槟创建于1829年，是香槟产区仅有的几座完全采用家族式经营的名庄之一，以出产高品质的特级园和一级园（Premier Cru）香槟而著称。早在1884年，堡林爵香槟就被维多利亚女王（Queen Victoria）指定为王室御用香槟。为了保证香槟的出色品质能够代代相传，1992年，酒庄发表了《规范与质量宪章》（ Charter of Ethics and Quality），勾勒出了一款出色香槟所必备的品质。目前，堡林爵香槟的葡萄园面积已达到170公顷，每年所产的各式香槟达100万瓶。

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堡林爵香槟带有英式的优雅，兼有伟大的骨干，风味十分和谐。去年11月19日的苏富比（Sotheby’s）拍卖会上，一瓶1914年份的堡林爵香槟以12，250美元（约合人民币8.5万元）的价格拍出，这款老年份香槟的饮用价值也许不高，但却见证了酒庄长达一个世纪的历史，不失为瑰宝。

5 宝禄爵香槟（Champagne Pol Roger）

丘吉尔曾说：“我的要求不高，只求最好。”如此“挑剔”的他对宝禄爵香槟情有独钟，可见这座名庄酿造的香槟酒款之优秀。宝禄爵香槟创建于1849年，在酒庄近170年的发展历程中，酒庄一直坚持着对卓越品质的追求。宝禄爵香槟与丘吉尔有着很深的缘分，自1945年起，宝禄爵会在丘吉尔每年生日的时候送一箱香槟到他的家中，1965年丘吉尔过世时，宝禄爵还将全白酒标的边缘涂上黑色，以纪念这位热爱香槟的伟大首相。

图片来源：Pol-Roger

宝禄爵酒庄还特意发售了一款宝禄爵丘吉尔精选香槟（Champagne Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill）。这款酒只在最佳的年份酿制，且酒款的发售会晚于酒庄的其他香槟酒款，这是为了纪念丘吉尔对宝禄爵老年份香槟的青睐。这款酒采用霞多丽和黑皮诺（Pinot Noir）酿制而成，黑皮诺占主导，赋予酒款结构感和深度，而霞多丽的加入使得酒款更为优雅精致。

6 凯歌香槟（Champagne Veuve Clicquot）

凯歌香槟的传奇旅程始于1772年，自创立伊始，酒庄出产的香槟就呈现了高品质水平。作为一个古老的香槟品牌，酒庄的发展与一位杰出的女性——凯歌夫人芭布·妮可·彭莎登（Nicole-Barbe Ponsardin）密不可分。凯歌夫人的丈夫早逝后，她力排众议，不顾世俗的眼光和怀疑，毅然决定继承丈夫的事业，以充沛的精力和果敢的勇气带领凯歌香槟走过了最艰辛的时期。1816年，凯歌夫人还发明了有效去除沉淀的转瓶法（Riddling），酿造出酒质清澈、品质超群的香槟，这项举世瞩目的技术革新引领了香槟酿造业的潮流。

图片来源：veuveclicquot

凯歌香槟目前出产了多个系列的香槟，其中最知名的当属凯歌贵妇香槟（Champagne Veuve Clicquot La Grande Dame），这款酒是1972年为了纪念酒庄200周年诞辰而特别推出的年份特酿，只在伟大年份里酿造。酒款的酿酒葡萄采自酒庄最顶级、最久远的特级园地块，成酒芬芳馥郁，风味十分复杂，品质极为上乘。

7 泰亭哲香槟（Champagne Taittinger）

泰亭哲香槟正式成立于1932年，在皮埃尔·泰亭哲（Pierre Taittinger）先生的管理下，酒庄很快就发展成为最伟大的香槟品牌之一。目前酒庄拥有288公顷的葡萄园，是香槟产区最大的葡萄园主之一。泰亭哲家族与足球有着颇为深厚的缘分，酒庄出产的香槟成为了2014年巴西世界杯官方指定用酒。

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泰亭哲香槟出产的酒款多样，其中最优质的当属泰亭哲伯爵白中白香槟（Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs），这被认为是法国三大白中白香槟之一。除此之外，酒庄还于1983年开始推出泰亭哲典藏（Taittinger Collection）系列，这个系列的酒款酒标设计均交由伟大的艺术家，且只在伟大年份里推出。从1983年至今，这个系列只出产了13个年份。独特而又富有艺术气息的酒标设计，加之有限的产量，使得这个系列受到了收藏家们的追捧。

8 巴黎之花香槟（Champagne Perrier-Jouet）

巴黎之花香槟酒庄创建于1811年，至今已有逾200年的历史。巴黎之花是一座与艺术结缘的香槟酒庄，1902年，时任庄主的亨利·盖利斯（Henri Gallice）委托法国新艺术派（Art Nouveau）大师艾米利·加利（Emile Galle）为其香槟酒打造一款能反映时代气息的新酒瓶。于是，加利为其制作了刻有鲜翠欲滴的银莲花的酒瓶，酒瓶设计沿用至今。此外，巴黎之花还修建了一个华丽的官邸——“美丽时光之家”（Maison Belle Epoque），该建筑是收录了最多欧洲“新艺术运动（Art Nouveau）”时期的代表作的私人珍藏馆之一。

图片来源：perrier-jouet

巴黎之花香槟酒庄目前在售的共有7款特酿香槟，其中最值得称道的是巴黎之花花样年华年份香槟（Champagne Perrier-Jouet Belle Epoque）， 它被认为是巴黎之花香槟酒庄风格的最佳表达，其酿酒葡萄来自酒庄所拥有的六个历史悠久的葡萄园，酒香成熟饱满却不失清新，十分和谐优雅，有“香槟之花”的美誉。