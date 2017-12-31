全球人均消费葡萄酒最多的地区竟是这里

导语：在很多人心中，喝酒最为狂热的地方当属法国、意大利、西班牙等葡萄酒传统产区，其实不然，根据一项最新研究，人均饮酒最多且花费最高的地区是诺福克岛。（来源：红酒世界网 作者：Gerard）

随着节日气息日渐浓烈，人们饮酒的热情也逐渐高涨。在很多人心中，喝酒最为狂热的地方当属法国、意大利、西班牙或者饮酒历史悠久的大英帝国。其实不然，根据一项最新研究，人均饮酒最多且花费最高的地区其实来自于澳大利亚，一个你甚至都闻所未闻的地方：诺福克岛（Norfolk Island）。

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通过把葡萄酒研究所（Wine Institute）、世界银行（World Bank）和数据资源网站Numbeo所提供的数据进行搜集比对，研究人员得出了一份世界各国各地区的人均葡萄酒消费排行。让人意想不到的是，位于南太平洋（South Pacific Ocean）澳大利亚和新西兰之间的诺福克岛竟然高居榜首，要知道该岛仅仅长8千米，宽5千米，现居人口也不过区区1，500人。

尽管这个是微型岛屿，但岛上的居民们对葡萄酒却是钟爱有加，特别是黑皮诺（Pinot Noir）葡萄酒。研究结果显示，诺福克岛的居民人均每年在葡萄酒上要花费到486英镑（约合人民币4，300元）。而在欧洲范围内，瑞士的人均葡萄酒消费最高，约为每年462英镑（约合人民币4，088元）。与此同时，靠近赤道的国家人均在葡萄酒上的花费最少，研究人员推断这应该与当地炎热的气候有关。

此外，研究人员还计算了各国的每年人均消费葡萄酒瓶数，结果显示诺福克岛依然高居榜首，岛上居民每年人均消费葡萄酒的瓶数达到了令人惊呼的77.8瓶。梵蒂冈城（Vatican City）以76瓶的数据紧随其后，第三至第六位则分属安道尔（66瓶）、克罗地亚（63.3瓶）、葡萄牙（61.8瓶）和斯洛文尼亚（57.5瓶）。