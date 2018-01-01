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5招教你储存心爱的葡萄酒

2018年01月01日 10:25 新浪时尚
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　　导语：买到心爱的葡萄酒后应该如何储存呢？一起来学习！（来源：红酒世界网　作者：Shirley）

　　正确储存葡萄酒是每一个葡萄酒爱好者的必修课。下面，我们一起来学习一些储存技巧！

图片来源：Shelterness图片来源：Shelterness

　　1 恒温储存

　　葡萄酒需要储存在凉爽的环境中，通常理想温度介于53至57℉（约11.6至13.8℃）之间。这一温度对于红葡萄酒、白葡萄酒、起泡酒和加强酒而言都比较适宜。此外，要尽量避免温度发生剧烈或者频繁的改变，否则软木塞会由于热胀冷缩的反应而收缩，氧气则会通过缝隙进入酒瓶，导致酒质发生变化。

　　2 恒湿储存

　　适宜的湿度能让软木塞保持湿润，不会因为干燥而萎缩，从而防止葡萄酒被氧化。如果只是短期放置，只需要把葡萄酒水平摆放，这样可以保持酒液与软木塞接触，防止软木塞过于干燥。但倘若是长期储存，你需要保持恒定的湿度。通常葡萄酒理想的储存湿度在50%至75%之间。

　　3 保持长期静止

　　对于葡萄酒而言，频繁的移动会不利于陈年。因为这样会加速葡萄酒中各种化学物质之间的反应，从而加快了葡萄酒的老化。另外，频繁的震动也会搅浑葡萄酒中的沉淀物质，使得葡萄酒入口时口感粗糙。

　　4 避光存放

　　光线会加速葡萄酒的氧化，因此在储藏的时候一定要把葡萄酒放在避光的地方。如果你的葡萄酒是特别昂贵的酒，那么可以考虑购买防紫外线的储藏柜。

　　5 选择大容量的储藏柜

　　购置储藏柜的时候可以选择容量更大的类型。作为一个葡萄酒爱好者，你购买的葡萄酒会越来越多，因此你需要一个大容量的柜子来保证它们有容身之所。

　　值得一提的是，每一瓶葡萄酒都有它的适饮黄金期。当它到达适饮期的时候，不要犹豫，打开它尽情享受吧！

标签: 葡萄酒软木塞储藏柜

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