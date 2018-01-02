导语：高酒精度、高热量、易操作的热酒，养生朋克冬季取暖必备。（来源：界面）

（原标题：《除了热红酒，冬天里还有这8款热酒帮养生朋克们“回魂儿”》）

一到冬天，寒冷的气温让各位精致的猪猪男孩、女孩纷纷化身养生朋克。虽然往威士忌里加枸杞只是坊间传说，但对于本身就喜欢喝酒的人来说，冬天里的一杯好味的热酒，还是可以让寒冷的身体快速“回魂儿”。

而且你要知道的是，除了我们常见的热红酒，还有以下将要介绍给你的这些。它们的做法很简单，不用花多少时间就可以在家中自制。

愿喜爱喝酒的你，今年冬天有酒有暖意。

1 Bombardino（意大利）

Bombardino的名字是意大利语中“炸弹”的意思，顾名思义它所拥有的高酒精含量像是炸弹一样有威力。它的成分包括鸡蛋利口酒和白兰地，加上奶油和肉桂，口感温润，意大利人经常在滑雪后喝这款酒暖身。

2 Glogg（丹麦）

这款丹麦热甜酒有着和热红酒相似的原理。它使用平底锅加热，并加入香料、糖和橘子皮，然后倒入杯底铺有杏仁和葡萄干的玻璃杯。

也可以加入白兰地、朗姆或干邑在其中，为酒体带来丰富的味觉。

3 咖啡白兰地（瑞典）

瑞典人在这款饮品上“偷了个懒”，将餐后酒、咖啡、甜品融为了一体。它将热咖啡与白兰地、蛋黄和香草糖混合，然后再加上鲜奶油。高酒精浓度热量与高热量的结合，在饭后为全身带来暖意。

4 Caribou（加拿大）

这款名为“驯鹿”的热酒主要流行于魁北克，在那里它被亲切地称为“液体阳光”。因为在当地人看来，这款由它是由红酒、白酒（通常是威士忌）和枫糖浆制成的酒，能够像阳光一样为饮用者保持温暖。

5 Canelazo（南美地区）

在哥伦比亚安第斯山脉等南美地区，高耸的山峰因海拔高而终年积雪。当地人喜欢喝一种叫Canelazo的热酒为身体保暖。

Canelazo的基酒是一种名为“Aguardiente”的当地甘蔗酒，酒中加入甜肉桂和糖水之后加热，就又形成一款高酒精、高热量的“液体暖宝宝”。

6 汤姆和杰瑞（美国）

起源于美国曼哈顿一个颇受欢迎的酒吧，这款以经典的“猫和老鼠”动画形象命名的酒是一款口感温润的蛋酒。它的特点是预先将鸡蛋、黄油、糖和香料调和成糊倒入马克杯中，然后缓缓加入朗姆酒或白兰地、热牛奶，并撒上豆蔻粉。

感慨一下，香料在热甜酒界的地位还真是高。

7 Sbiten（俄罗斯）

终于出现了不再是以鸡蛋和奶油为配角的热红酒，而且这款来自俄罗斯的Sbiten还可以选择制作无酒精版。它的做法是用沸水或葡萄酒在平底锅中加入蜂蜜，香料和果酱，将酒倒入杯中后，用一根肉桂装饰。想尝尝热红酒的味道，又不善饮酒可以选择这一款。

8 Ponche Navideno（墨西哥）

这款热酒可以理解成歪果仁喜欢喝的含酒精版水果捞。通常做法是将常见水果（苹果、梨等）切成小块放入杯中，然后倒入龙舌兰或白兰地中熬煮，再加入甘蔗汁。

这款酒做法简单，尤其在假日里非常受欢迎。