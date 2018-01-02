一分钟成为波尔多葡萄酒大师

导语：坐落在法国西南部的波尔多，是法国最大的葡萄酒产区，其享誉世界的优质葡萄酒让这个地区成为许多葡萄酒爱好者的朝圣之地，本文就为你介绍一下波尔多的葡萄酒。（来源：红酒世界网 作者：Estella）

原标题：《一文读懂波尔多葡萄酒》

坐落在法国西南部的波尔多（Bordeaux）出产着许多位于世界级金字塔顶端的葡萄酒，是法国乃至全世界众多葡萄酒爱好者的朝圣之地。本文将简单介绍一下波尔多产区和其葡萄酒的相关概况。

图片来源：Airfrance

1 气候

波尔多位于法国的西南一隅，距离大西洋只有数十公里，为温暖的海洋性气候。受大西洋影响，波尔多的春季较为潮湿，但由于受到墨西哥湾暖流（Gulf Stream）的眷顾，春季几乎没有霜冻的困扰，夏季温度怡人，冬季较为温暖。然而大西洋给波尔多带来福祉的同时，也给当地的葡萄园带来多变的天气和严重的风暴等问题。

2 年份

在科技发展的当今，虽然精湛的酿酒工艺可以弥补挑战性年份带来的缺憾，但对于天气多变的波尔多来说，年份依然是人们关注的话题。气候在年份的好坏中扮演着十分重要的角色。姑且撇开酿酒技术等因素不谈，伟大的葡萄酒年份（Great Vintage）背后一般是完美成熟的酿酒葡萄，这些年份都旨在酿造陈年潜力突出、风味集中的葡萄酒。这些伟大的波尔多年份，一般都比较温暖，因为对于红葡萄品种来说，波尔多的气候尚显冷凉，所以这里的葡萄如果要达到充分成熟的状态，而且糖分和单宁也同时达到最佳水平，就需要充足的阳光。一般的好年份（Good Vintage）下生长的酿酒葡萄，其酿造出来的葡萄酒会给人较为清新的感觉，风格上也许会比伟大年份的葡萄酒少几分复杂度和浓郁度。这些好年份的葡萄酒一般不需要太长的陈年期便可饮用，但依然拥有一定的陈年潜力。2006、2007和2008等年份便是典型的好年份，而2005和2009等年份则是伟大的年份。

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3 左岸（Left Bank）和右岸（Right Bank）

波尔多这个葡萄酒产区的伟大很大程度上得益于三条河流的孕育，其中主要的一条是吉伦特河（Gironde），波尔多品质优异的葡萄酒大多来自于这条河流的沿岸产区。吉伦特河以西和以南的梅多克（Medoc）、格拉夫（Graves）和苏玳（Sauternes）等产区被称为波尔多左岸，而河流以东，多尔多涅河（Dordogne）以北的波美侯（Pomerol）和圣埃美隆（Saint-Emilion）等产区则被称为波尔多右岸。波尔多左岸地势较为低洼、平坦，土壤以砾石为主，底层为石灰岩，这样的土壤能较好地保存热量，有利于主要酿酒葡萄赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的成熟。波尔多右岸则以石灰石和黏土为主，土质如同海绵一般柔软，有利于水分的保持，主要种植酿酒葡萄梅洛。左岸和右岸的葡萄酒皆是赤霞珠和梅洛等葡萄品种的混酿，不同之处在于，左岸的混酿中，以赤霞珠为主，辅以梅洛，并混以少量的味而多（Petit Verdot）和马尔贝克（Malbec）；右岸的混酿则以梅洛为主，品丽珠（Cabernet Franc）和赤霞珠为辅，并有少量的味而多和马尔贝克。

4 红葡萄品种

波尔多以种植酿酒红葡萄为主，其中又以梅洛种植最为广泛，占酿酒葡萄总种植面积的60%，其次是赤霞珠，占总种植面积的26%，品丽珠则占12%，此外，还种植有少量的马尔贝克和味而多等，这些葡萄的作用一般是在混酿中给葡萄酒增添风味、提高口感。

梅洛

梅洛是波尔多最重要的品种之一。波尔多右岸是梅洛的王国，石灰岩和黏土为主的土壤让它在右岸风生水起。梅洛是早熟的品种，在波尔多的混酿中，可以为葡萄酒增添李子、樱桃等红色水果和巧克力的香气及风味，并赋予葡萄酒柔和的口感和丝绸般柔顺的单宁。以梅洛为主的葡萄酒一般酒体中等至饱满，口感圆润，并带有微微的甜美感。圣埃美隆和波美侯等右岸产区是著名的梅洛产地。

赤霞珠

图片来源：Just Wine App

占波尔多葡萄总种植面积约26%的赤霞珠占据了左岸的半壁江山。赤霞珠是一种晚熟的葡萄品种，其酿造而成的葡萄酒拥有强劲的单宁，富有结构、深度和极佳的陈年潜力。以赤霞珠为主的葡萄酒一般拥有深浓的颜色，以黑色水果风味为主，风格强劲，酒体饱满，层次丰富，但也不失持久的优雅。圣埃斯泰夫（Saint-Estephe）、波雅克（Pauillac）、圣朱利安（Saint-Julien）和玛歌（Margaux） 等是优质的赤霞珠产区。

品丽珠

品丽珠在波尔多右岸表现最好，但在左岸也不俗。这个葡萄品种一般会出现在波尔多混酿中，赋予葡萄酒胡椒等香料和紫罗兰的芳香，并增添优雅的特性和精细的单宁。

马尔贝克和味而多

马尔贝克和味而多在波尔多的酿酒葡萄中只占据非常小的比例。在混酿当中，马尔贝克可以为葡萄酒增添几分柔和的口感，而味而多则可以带来一些强劲的风格和结构感。

5 白葡萄品种

波尔多的白葡萄酒大致占波尔多葡萄酒总产量的11%。长相思（Sauvignon Blanc）、赛美蓉（Semillon）、密斯卡岱（Muscadelle）和白玉霓（Ugni Blanc）是仅有的四个波尔多法定产区白葡萄品种。

长相思

波尔多的长相思风格多样，比如佩萨克-雷奥良（Pessac-Leognan）的长相思葡萄酒爽脆、清新，呈干型；苏玳或者巴萨克（Barsac）的长相思一般和赛美蓉混酿成甜白葡萄酒。长相思酿造的葡萄酒一般以年轻易饮和口感清新的风格为主，这类葡萄酒会展现出清新的草本植物或青草的气息，拥有突出的酸度以及平衡性良好的果味。

赛美蓉

苏玳甜白（图片来源：Wine Folly）

赛美蓉是波尔多种植最为广泛的白葡萄品种，可以单独酿造葡萄酒，也可以和长相思混酿。赛美蓉酿造而成的葡萄酒一般风味浓郁，拥有奶油般柔滑的质地，酒体较为饱满，陈年潜力佳。赛美蓉皮薄，很容易受到贵腐菌（Botrytis Cinerea）的侵染，是苏玳甜白葡萄酒的主导品种。