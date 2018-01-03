连这些都不知道 还好意思说自己喝过葡萄酒？

导语：混酿葡萄酒是非常普遍的存在，事实上，一些鼎鼎有名的葡萄酒也是混酿而成的。通过混酿，酿酒师既可以酿制更为丰富复杂的葡萄酒，也可以保证葡萄酒风格的和谐统一。（来源：红酒世界网 作者：Shelly）

原标题：《混酿葡萄酒二三事》

混酿葡萄酒的定义比较广泛，最常见也最为人们熟知的就是不同葡萄品种之间的混酿。如采用此种混酿方式，占主导地位的品种的比例至少要达到40%至50%。其它混酿方式则包括不同地块的同一品种的混酿以及不同年份之间的混酿等。

大多数情况下，混酿葡萄酒是由相同类型的葡萄酒混酿而成，即红葡萄酒与红葡萄酒混酿，白葡萄酒与白葡萄酒混酿。不过也有例外，有时酿酒师为了获得最佳的香气及风味组合，会把白葡萄酒和红葡萄酒一起混酿。法国罗讷河谷（Rhone Valley）的罗第丘（Cote-Rotie）就是采用这种混酿方式的经典产区，在这里，红葡萄品种西拉（Syrah）通常会和白葡萄品种维欧尼（Viognier）一起混酿。

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通过混酿，酿酒师可以把不同品种、地块或年份的特性融合在一起，酿造出更为复杂丰富或者风格更为和谐的葡萄酒。事实上，一些鼎鼎有名的葡萄酒也是混酿而成的，比如波尔多混酿（Bordeaux Blend）。波尔多的气候非常多变，如果仅采用单一品种酿造，所酿的葡萄酒就很可能产量低且不平衡，混酿则可以很好地弥补这些缺陷。具体来说，混酿的原因主要有以下几大方面：提升香气浓郁度；增添风味复杂度；调整酒液的色泽及pH值；提高或降低酸度、酒精度；调整葡萄酒的甜度；削弱过重的橡木风味；增加或减少单宁含量。

根据酿酒葡萄是否产自同一个年份，混酿葡萄酒可以分为年份混酿葡萄酒和无年份混酿葡萄酒。年份混酿葡萄酒由同一个年份的葡萄果实混酿而成，可以像许多波尔多葡萄酒那样只使用赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）来混酿，也可以像某些教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）葡萄酒那样，采用多达13种葡萄来酿制。无年份混酿葡萄酒则采用不同年份的葡萄来酿制，其酒标上没有具体的年份信息，但往往会注明“NV”或“Non-Vintage”。部分波特酒（Port）和香槟（Champagne）等起泡酒便是这种混酿方式的经典范例。年份混酿葡萄酒和无年份混酿葡萄酒的基本区别在于，前者的目的是赋予葡萄酒更和谐的架构，而后者则主要是为了平衡每个年份不同的风味特点，以保持葡萄酒的统一风格。

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混酿葡萄酒随处可见，不过相比起来，混酿红葡萄酒比混酿白葡萄酒更为普遍。部分经典的混酿红葡萄酒有以下几种：

1 波尔多混酿红葡萄酒（Bordeaux Red Blends）

波尔多混酿红葡萄酒可选用的6个指定品种是赤霞珠、梅洛、马尔贝克（Malbec）、味而多（Petite Verdot）、佳美娜（Carmenere）和品丽珠（Cabernet Franc）。只有由指定品种酿成的葡萄酒，才能在酒标上注明“Bordeaux”字眼，如用了其它葡萄品种，这一信息就不能出现在酒标上。酿酒师们通常只采用两到三个指定葡萄品种来酿酒，很少会全部选用6个品种。

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2 超级托斯卡纳（Super Tuscans）

超级托斯卡纳诞生于20世纪70年代，其选用的葡萄品种包括赤霞珠、品丽珠、桑娇维塞（Sangiovese）、西拉、梅洛和味而多。由于超级托斯卡纳的酿造违反了混酿法规，所以它最初只是被列入低端的餐酒（Table Wine）级别中。后来，随着优质超级托斯卡纳葡萄酒的不断涌现，意大利当局于1992年在已有分级制度中新增了优秀地区餐酒（IGT）这一等级。

3 梅里蒂奇红葡萄酒（Red Meritage）

在美国，仿照波尔多混酿的风格而酿成的葡萄酒被称为梅里蒂奇。梅里蒂奇红葡萄酒可选用的法定葡萄品种包括：赤霞珠、品丽珠、马尔贝克、梅洛、味而多、圣马凯尔（Saint-Macaire）、大味而多（Gros Verdot）和佳美娜。使用“梅里蒂奇”标识的葡萄酒必须至少采用两个波尔多品种来混酿，且任意品种的比例不可高于90%。此外，其年产量不可超过25，000箱，酒庄也必须得到梅里蒂奇协会（Meritage Association）的允许才可以使用这个标识。

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4 罗讷河谷混酿红葡萄酒（Rhone-Style Red Blends）

法国的罗讷河谷所产的混酿红葡萄酒品质上好，它选用的葡萄品种可多达15种，其中最常用的几种为歌海娜（Grenache）、西拉、慕合怀特（Mourvedre）、神索（Cinsault）和维欧尼。在罗讷河谷下辖的子产区里，罗第丘所产的混酿葡萄酒仅由优雅的维欧尼和带有香料味的西拉两种葡萄混酿而成，而教皇新堡混酿红葡萄酒所选用的葡萄品种则比较多，最主要的是歌海娜。

在混酿工艺上，有的酿酒师选择遵循家族传统，有的则不断探索与创新，为混酿葡萄酒注入了不少乐趣和惊喜。一些新世界产酒国的酿酒师经常采用别出心裁的混酿品种组合，酿制出的葡萄酒风格大胆，蕴含新颖独特且令人喜悦的香气与风味。如果你想潇洒一回，尝试下不一样的葡萄酒，那么非传统的混酿葡萄酒会是个不错的选择。