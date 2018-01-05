新年新气象 细数2018年十大葡萄酒趋势

导语：对于葡萄酒行业来说，去年是个充满曲折的一年。不过随着新年伊始，我们是时候翻开崭新的一页，展望2018年了。（来源：红酒世界网 作者：Gerard）

对于葡萄酒界来说，2017年是五味俱陈的一年，几家欢喜几家愁，在波尔多期酒（Bordeaux En Primeur）收获如潮好评的同时，加州（California）却经受了肆虐野火的折磨。如今，新年的钟声已然敲响，许多葡萄酒从业者也希望能在2018年翻开崭新的一页，并看看这一年间全球葡萄酒行业将会迎来哪些新的趋势。下面，小编就为大家整合了一些在接下来12个月中你可能会看到的变化。

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1 2018年，大瓶装葡萄酒备受欢迎

2017年，售价在20英镑（约合人民币176元）以下的大瓶装葡萄酒在销售额上实现了跳跃式增长，相较上一年的增长幅度达到了惊人的378%。其中，马格南瓶（Magnum）装的红葡萄酒以及桃红葡萄酒最受消费者青睐，特别是受到那些需要进行庆祝的消费者群体的欢迎。我们可以预见，在2018年，这些大瓶装的葡萄酒将继续大放异彩，并在每一个庆祝场合上为人们增添欢乐的氛围。

2 厄尔尼诺（El Nino）现象将提高南美葡萄酒的价格

2017年，厄尔尼诺现象所导致的极端天气使得安迪斯山脉（Andes）两侧的葡萄产量降低，南美洲的两大产酒国——智利以及阿根廷也深受其影响。在接下来的2018年中，这两个国家的葡萄酒酿造者们将想办法把重点放在葡萄酒的质量而非产量上，这将会导致葡萄酒价格的上涨。

3 归功于稳定的葡萄采收量，东欧葡萄酒将迎来飞跃

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2017年，受到恶劣天气的影响，欧洲整体的葡萄采收量有所下滑，而英国脱欧也为一些欧盟国家的葡萄酒出口带来了难题。不过，在整体都不太景气的背景下，东欧葡萄酒却异军突起，不但在葡萄的采收量上保持着稳定，在葡萄酒销售额上更是实现了飞跃式的年际增长。此外，在2017年，欧盟国家的葡萄采收量平均下滑了14%，而罗马尼亚的采收量了却上涨了60%。因此，即便2018年南美、法国及意大利的葡萄酒产量预计将有所减少，但保持着强劲势头的东欧葡萄酒也许能填补上这一空缺。

4 天然葡萄酒（Natural Wine）热潮或将降温

一般来讲，天然葡萄酒指的是那些采用有机法或生物动力法所酿造出来的葡萄酒。这种酒进入市面后便一直饱受争议，在被一些消费者或酒评家视如珍宝的同时也招致了许多非议，不过这都阻止不了它引领一番热潮。然而，随着越来越多的葡萄酒专家对其产生质疑，以及市场开始向饱和的程度发展，2018年天然葡萄酒或迎来一个转折点，即这种对其狂热的追捧将在今年迎来顶峰并随之开始降温，具体表现为顾客及经销商数量的减少，以及一些专营天然葡萄酒的餐馆和酒吧开始售卖传统葡萄酒。

5 普洛赛克（Prosecco）继续大放异彩，并带领法国起泡酒（Cremant）与卡瓦（Cava）起飞

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现如今，普洛赛克已经是除法国以外的各大起泡酒市场上销量最高的起泡酒了，毋庸置疑，它也将在2018年继续大放异彩，特别是在美国、英国以及德国。事实上，许多葡萄酒爱好者正是通过普洛赛克认识到了起泡酒的美妙之处，并且意识到起泡酒不仅仅局限于特殊场合，在日常生活中也可以尽情饮用。这一消费观念的改变也将使法国起泡酒和卡瓦在2018年变得更加流行，同时也说明了消费者在求购起泡酒时，越来越关注其风格的多样性了。

6 酒体轻盈的葡萄酒将变得更加流行

众所周知，饮食与美酒之间存在着一层密不可分的关系。随着近年来人们对健康问题的关注不断加深，饮食中蔬菜类食物的比例也逐年提升。这些素食爱好者或将在2018年引领一股新的葡萄酒潮流，即在佐餐酒的选择上从酒体饱满的红葡萄酒，比如西拉（Syrah）和仙粉黛（Zinfandel）等转移至酒体更为轻盈的红葡萄酒上，比如品丽珠（Cabernet Franc）和黑皮诺（Pinot Noir）葡萄酒以及桃红酒和白葡萄酒。据葡萄酒作家托尼·乐福（Tony Love）预测，品丽珠将会在2018年大放异彩。

7 雪莉酒（Sherry）将迎来强势反弹

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据相关数据显示，过去一年内，雪莉酒的销量上涨了25%。在人们的固有印象中，这种古法酿制的加强酒通常被认为是老妇人们的最爱，不过这种印象已然发生了改变。如今，雪莉酒正受到越来越多年轻饮酒者的追捧。此外，波特酒（Port）和马德拉酒（Madeira）也正在年轻的饮酒者群体（25-40岁）中实现着复兴。

8 小众产酒国及品种将持续受到关注

2018年，人们对于小众产酒国及小众品种的关注将有增无减。葡萄酒消费者们将会在市面上找寻到更多此前默默无名的品种，比如格鲁吉亚的晚红蜜（Saperavi）或者土耳其的宝佳斯科（Bogazkere）。此外，市面上也将出现越来越来多来自小众传统产酒国的葡萄酒，比如克罗地亚的玛尔维萨（Malvazija）葡萄酒和特朗（Teran）葡萄酒，以及匈牙利的公牛血混酿（Bikaver Blends）和富尔民特（Furmint）。

9 更多的葡萄牙葡萄酒将走进消费者的视线

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就在去年，葡萄牙仅有5个资格分类（Qualifying Category），而现在这个数字已经上升到9。随着越来越多葡萄牙葡萄酒进入市场，我们将在新的一年里品尝到更多由闻所未闻的葡萄品种所酿制的葡萄酒。

10 澳大利亚葡萄酒的消费量将实现增长

除了葡萄牙，2018年对于澳大利亚来说也将是杰出的一年。2015年至2016年，澳大利亚葡萄酒在全球市场中的消费量实现了11%的增长，而这个上升势头将在2018年持续下去。其中，塔斯马尼亚（Tasmania）的黑皮诺以及玛格利特河（Margaret River）的霞多丽（Chardonnay）是推动澳大利亚葡萄酒全球消费量增长的两大功臣。