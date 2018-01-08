葡萄酒也受宗教影响？关于蔻修酒的十个事实

导语：宗教在葡萄酒的发展中贡献不小，今天我们就来聊聊有着浓厚宗教背景的蔻修酒。（来源：红酒世界网 作者：Emma）

原标题：《关于蔻修酒的十个事实》

有人曾统计过《圣经》中提及葡萄园和葡萄酒的地方超过500多次，实际上，欧洲葡萄酒的发展史中也不缺宗教僧侣的身影，许多地区的葡萄酒都有着浓厚的宗教色彩，蔻修酒（Kosher Wine）便是其中之一。这种酒严格按照犹太法律生产，在逾越节（Passover）、普林节（Purim）和犹太人的婚嫁日等各种节日典礼中都不可或缺。

图片来源：Wine Enthusiast Magazine

犹太教饮食教规复杂，蔻修酒作为节日用酒生产规定自然十分严格，不仅酿酒的整个过程必须有犹太人监督，而且成酒需要获得监督机构认证或拉比（Rabbi，犹太教牧师）签名确认。今天我们就先来看看下面这些简单的寇修酒小知识。

1 蔻修酒的实际酿造方法其实与葡萄酒并无差别，二者的区别仅在于蔻修酒的生产过程中需要有拉比监督。

2 并非所有以色列葡萄酒都是蔻修酒。实际上以色列仅有30%左右的葡萄酒品牌获得了蔻修酒认证，而这些品牌生产了以色列市场上90%的葡萄酒。

3 用来酿造蔻修酒的所有原料，包括酵母和澄清剂在内，都必须符合犹太教教规，如明胶和酪蛋白这类来自猪肉和牛肉的澄清剂是不能用在蔻修酒的酿造过程中的。

4 由于消费者对于酒款多样性的需求激增，在过去10-20年中，蔻修酒的生厂商也急剧增加。而在此之前，美国的蔻修酒其实主要从波尔多（Bordeaux）进口。

5 在法国、意大利、西班牙和阿根廷等国家，许多著名酒庄也会兼酿蔻修酒，如美人鱼城堡（Chateau Giscours）、乐夫波菲庄园（Chateau Leoville-Poyferre）、庞特卡奈古堡（Chateau Pontet-Canet）和瓦兰佐酒庄（Chateau Valandraud）。不过在美国加利福尼亚州（California），基本上所有出售蔻修酒的酒庄都只生产蔻修酒。

6 许多犹太教徒在逾越节晚餐上都会选择红葡萄酒而不是白葡萄酒，这是因为拉比说过，红葡萄酒更为合适，犹太人在逃出埃及后的逾越节家宴中喝的就是红葡萄酒。

7。 蔻修酒可以分为“Mevushal” （煮过的葡萄酒）和“Non-Mevushal”（没有煮过的葡萄酒）两类。但有葡萄酒专家认为高温煮酒容易破坏葡萄酒的风味和陈年潜力，所以后来人们改良了方法，采用高温瞬间灭菌法（Flash Pasteurization）来酿制Mevushal。

8 蔻修酒价格并不便宜，因为需要申请认证，还要支付给拉比一定的监督费用。一般而言，优质的蔻修酒价格约在25美元（约合人民币163元）左右，高的甚至可以卖到500美元（约合人民币3，255元）以上。

9 在犹太教中，喝酒也是一种善行。许多犹太教仪式都会用到蔻修酒，如祁福式（Kiddush，节日和安息日前夕的祝福仪式）以及上文提到的逾越节家宴和普林节等。

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10 蔻修酒的识别方法很简单，在其背标上，都会标注认证机构。有些酒的正标也会标有一个被圆圈圈住的字母“U”，圆圈右边还有一个字母“P”。