酒桌上的小游戏讲的全是人生大道理啊......

导语：一天不喝酒，人生路白走。（来源：时尚先生网）

作为一个周一到周五都在喝酒的我来说，不想躺卡或者被朋友拖回家，摇骰子的本领似乎要比好酒量更加重要。大话骰， lucky ，十五二十，手到擒来才能百战百胜。人一闲就会思考各种事物的意义，喝酒的意义是什么？这些游戏的意义是什么？仔细想想觉得并不是那么简单。

大话骰

“你喊六个一，我都不开你。”

普及度：★★★★★

大话骰又叫做吹牛，是一个考验智商，运气以及演技的游戏。玩家人数不限，一人持一幅骰子（ 5 个），摇骰之后由一方说出“ x 个 y ”，例如 3 个 4 ，接着另一方说出比第一个玩家x数量多或者 x 数量持平但是 y 点数更大的，例如 4 个 3 或者 3 个 5 ，游戏期间要判断对方自己于对方的骰子能否达到喊出来的骰子数量，从而决定是否要开他。

从入门级玩家到高级玩家的进化过程，就像是刚毕业到进入社会摸爬滚打的过程。大话骰的入门级玩家一般都不会骗人，会实事求是的根据自己骰子数量来喊。面对那些说谎不带脸红的老江湖，他们早就看透了你的路数。

但是交了几次学费之后，小麻瓜也开始慢慢的学着去骗人，明明没有 1 偏要装自信的和对方叫 6 个 1 ，他不开你的原因只有两个： 1。 他傻； 2。 他喜欢你。套路骗人之后发现喝酒的还是自己，得不偿失。再到后来学会了换骰，被发现之后喝了 double 还落下了喜欢换骰的坏名声。人最难能可贵的是诚实，但是进入社会之后一味的实在只会换来一次次的落井下石，所以观察好敌情然后真真假假虚虚实实的来应对才能战无不胜。

十五二十划拳

“十五二十第一把，不能喊没有。”

普及度：★★★★

十五二十是一个考验反应能力，记忆力以及计算能力的游戏。玩家人数为两人，每人两只手，喊出口诀之后同时出手：双手握拳即为 0 ，一手握拳一手伸五即为5，双手都伸五即为 10 。两人喊出数字最小为 0 ，最多为 20 。同时喊的情况下，谁喊的数字等同于两人伸出手势的总和即为赢家。

十五二十划拳其实是一个有规律可循的游戏。大部分人的出拳路数是固定的且是下意识的出拳。想要逢划拳必赢那就要在他出拳之前就先确定他下一把要出什么。这可不是靠猜的，要仔细的观察且细心的记忆。你在酒桌上的每个对手，都代表了你在社会上会遇到的各种各样的人。百战百胜的关键就在于知己知彼。

人在江湖飘

“人在江湖飘啊，哪能不挨刀啊。”

普及度：★★★

难度系数几乎为零。口诀为：人在江湖飘啊，哪能不挨刀啊， x 刀砍死你啊。 x 可以为一至五任意数字。玩家人数为两人，当其中一人的 x 大于另外一个人的 x 时， x 大的玩家赢。但是需要注意的一点是在这个游戏当中， 1 比 5 大。

口诀自己本身就是一个人生道理，人的一生并不会一直一帆风顺。精彩的人生就像是一条曲线，有高峰也有低谷。江湖险恶，有些人摔倒一次之后就开始一蹶不振。喝酒和生活是一样的，酒嘛喝嘛，生活嘛过嘛！越挫越勇才是我们酒桌中华小儿女该有的气质！

摇几喝几

“一人我饮酒醉，吨吨吨吨吨吨。”

普及度：★★★

需要的道具为一个骰子，杯子若干，还有充足的酒。这个游戏和任何技能都没关系，单纯的考验运气和感情的一个游戏。有时候一圈游戏下来就能让你喝的找不到厕所在哪里。游戏人数不限，只要你有足够的杯子， 100 个人也可以玩。游戏开始前在各个杯子里倒入不等的酒，由第一个人先摇骰子，摇到数字几就喝第几杯酒，直到摇到的数字对应的杯子里面没有酒就可以换下一位玩家。

出来混总是要还的。每次倒酒的时候都要给自己留点后路，千万不要抱着侥幸心理觉得前面这么多玩家，肯定都会把酒喝光。世界上哪有那么多的肯定的事情？这个游戏还告诉我们，得饶人处且饶人。说不定你这次少倒一点酒，下一个人摇到你这杯酒的时候就会感激你。无论什么时候，千万不要把事情给做绝了。

棒子老虎鸡

“棒子打老虎，老虎吃鸡，鸡吃虫，虫吃棒子。”

普及度：★★★

一个考验反应能力，以及自控力的游戏。参与人数两人最好，口诀为“ 棒子棒子 xx ”， xx 可以是棒子，老虎，鸡和虫子任意一个，两人玩的时候注意速度一定要快。在这个游戏里面，一物克一物，棒子打老虎，老虎吃鸡，鸡吃虫，虫吃棒子，没有绝对的强者，也没有绝对的弱者。

这个游戏就像是弱肉强食的世界，形形色色的人，表演着不同的角色。看似站在生物链顶端的形象，但是也会有能制服他的人。永远不要妄想在某一个圈子称王称霸，世界这么大，你永远不知道自己站在这个生物链的哪个位置，也不知道等待着你的到底是老虎还是棒子。

喝酒本来就不是一件简单的事情，生活也不是。酒是永远喝不明白的，生活基本上也很难过明白。