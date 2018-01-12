世界最贵的一瓶伏特加被盗 价值1000万人民币

导语：本周，一瓶堪称世界最贵的Russo-Baltique伏特加，在丹麦首都哥本哈根的一家博物馆式酒吧被盗。据称，这瓶伏特加并非酒吧所有，是酒吧老板从俄国Dartz工厂（出产世上最贵的汽车和伏特加）租借来进行展览的。（来源：酒斛网 作者：Annie Jiao）

据丹麦电台TV2报道，这瓶伏特加是在2日凌晨被一个蒙面盗贼从哥本哈根Café 33酒吧偷走的。

报道称，盗贼不知如何拿到了酒吧大门的钥匙，然后又打破地下展馆的门，只取走了这瓶最贵的伏特加。

酒吧Café 33的老板Brian Ingberg说道：“我的伏特加藏品多达1200瓶，但这瓶Russo-Baltique绝对是点睛之作，它被盗令我十分沮丧。”

蒙面盗贼只取走了这一瓶酒，其他任何藏品都没拿，显然就是冲着它来的。但他的偷酒过程已经被多个摄像头拍下，作案视频已经被公之于众，当地警方也正在全面调查。

这瓶Russo-Baltique伏特加，瓶身由3公斤黄金和3公斤白银倾力打造，附带一块取自1912年蒙特卡洛拉力赛车的圆形皮革装饰；瓶盖是著名的俄罗斯皇家鹰标志，上面镶有钻石。据称，其总价值高达130万欧元（合1000万人民币）。

美剧《纸牌屋》的剧情中，就曾特地安排了一瓶Russo-Baltique的复制品，出现在了白宫宴请俄罗斯总统Frank Underwood的餐桌上。

尽管这瓶Russo-Baltique伏特加被标榜为世界最贵，但也只能算是“之一”。 Leos Verres奢侈集团几年前曾推出过一款5升装Billionare伏特加，标价375万美元（合2200万人民币），不过至今是否卖出尚未可知。