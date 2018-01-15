爱好者的进阶指南 葡萄酒品鉴笔记怎么做？

导语：随着品鉴经验的增长，品鉴笔记就愈发重要。它记录着你品鉴过的美酒，可以帮助你唤起对品尝过的酒款的记忆，也便于你和朋友交流心得。那么，如何做好品鉴笔记呢？（来源：红酒世界网 作者：John）

原标题：《葡萄酒品鉴笔记怎么做？》

热爱葡萄酒的你可能已经参加过很多场品鉴会，并做过许多品鉴笔记。但很多时候当你回头看这些品鉴记录，你会发现尽管笔记详细，书写认真，但有些地方却已经变得难以理解，甚至有些你觉得本应该记住的却遗漏了。那么，该如何做好品鉴笔记呢？

首先，你需要为自己创建一个品鉴册，将其分为几个板块，然后再分为若干个小部分。你先对基本葡萄酒类型进行分类，包括红葡萄酒、白葡萄酒、起泡酒和桃红葡萄酒。此外，你还需添加一个版块记录其他不同于葡萄酒的酒类类型，比如烈酒（如干邑和白兰地）和加强酒。因为这些类型的酒也可能是你在参加酒类品鉴会时可能会遇到的。

然后，根据葡萄酒类型建立样表。对于有些人而言，这样做可能显得过于繁琐，但是这些记录表方便你将各种类型的酒进行比较，并为你未来的学习提供指引。随着品鉴经验的增长，品鉴笔记就愈发重要，毕竟不是每个人都能将每次品鉴的细节完整记在脑海中。建立样表之后，以后就可以打印出来，装订成册，方便以后使用。

那么，你的葡萄酒品鉴样表中应该包含哪些内容呢？

1.酒款的基本信息

这类信息包括葡萄酒的名称、年份、产区、子产区（如有）以及酒标上包含的酿酒葡萄品种，一般放在样表的顶端。

2.酒款的颜色

葡萄酒品鉴的第一步就是观察酒液的颜色。在观察颜色后，你只需在列出的选项中勾选出你在品鉴中观察到的颜色。通常，白葡萄酒（包括起泡酒）会呈现的颜色有：柠檬色/浅黄绿、黄色/稻草黄、金黄色、黄棕色/琥珀色和棕色；红葡萄酒会呈现的颜色有：鲜红色、宝石红、砖红色、紫红色、红褐色和褐色；桃红葡萄酒会呈现的颜色有：粉色、西瓜红和浅橙色等（还可以写观察到的其他颜色）。对于加强酒和烈酒，可能需要自己简单记录所观察到的颜色。此外，你还可以记录酒液的清澈状况。有时候酒液浑浊可能表明葡萄酒有缺陷，也可能说明酒庄没有对酒液进行过滤或澄清。

3.酒款的香气

在葡萄酒香气这部分，不能采用列出香气进行勾选的方式。因为葡萄酒种类繁多，散发的香气类型也十分多样。因此，在这一栏留下空白处，方便记录你在品鉴时闻到的香气。

4.酒款的味觉感受

品尝过程中，你需要记录葡萄酒的纹理和口感，包括葡萄酒的酒体、酸度和单宁纹理（针对红葡萄酒）。这部分也可以采用列出选项进行勾选的方式。通常，酒体可分为：轻盈、中等和饱满；酸度可分为低、中和高（也可以根据酸的类型分为柠檬酸、苹果酸、酒石酸、乳酸和琥珀酸等）；单宁纹理可分为粗糙、柔顺、柔和/丝滑、平衡和不平衡。

5.葡萄酒的余味

余味也是品评葡萄酒品质的重要信息之一，可以在表格底部预留一部分空白进行记录。

现在，整个样表基本上涵盖了葡萄酒品鉴的相关细节。不过每款葡萄各有不同，因此这个样表大纲中可能还有一些没有涵盖的内容，比如所品鉴的葡萄酒是否受到木塞污染以及是否有异味等。因此可以在表格中预留一些空白，以便记录品鉴中的遇到的问题，这些细节都可以作为你以后进一步学习提升的参考资料。