去酒吧别再点威士忌兑可乐了...

导语：每当像圣诞节、情人节或者元旦节这样的特殊日子，大大小小的酒吧里挤满了来放纵自己的小年轻，订不到位置的我一般只能悻悻的选择去工体夜店要杯威士忌兑可乐。（来源：时尚先生网）

最近不甘心的我开始下载各种“放纵”的 APP 来学习如何自制一杯可口的鸡尾酒，终于可以把一众好友叫到家里一展主人风范了。当然，无私的我就会将这些调酒教学传授给你们，愿你孤独一人时还能有口酒喝。

你应该知道鸡尾酒（ cocktail ）是一种混合饮品，一般都是由最少两种或两种以上的酒或饮料、果汁、汽水混合而成的 。鸡尾酒一般色彩缤纷，口感也不那么辛辣，还有着一丝丝果味儿而深受女性饮者喜爱，但是自从在詹姆斯邦德的打样下，不少男性也开始拥戴口味更重的鸡尾酒了。

你所见到像彩虹一样的鸡尾酒是如何分层的？

按密度的大小依次倒进杯子，使之不混合在一起，从而形成了分层。对于密度差别不大的各色酒，用加冰块或剧烈晃动的方法来加大或减小密度。

其实关于“鸡尾酒”的诞生，有人说是在 1776 年纽约州埃尔姆斯福一家用鸡尾羽毛作装饰的酒馆里，一位叫贝特西·弗拉纳根的女侍者，把所有剩酒统统倒在一个大容器里，并随手从一只大公鸡身上拨了一根毛把酒搅匀端出来奉客。

客人们当然品不出这是是什么酒，便问贝特西，贝特西随口就答：“ 这是鸡尾酒哇！”从此便有了“鸡尾酒”之名。当然，关于鸡尾酒还流传着各式各样的故事，但是这个版本去被是最被美国人认可的一个说法。

那么，最经典的鸡尾酒该如何调制呢？

墨西哥的玛格丽特一般口感浓郁，带有清鲜的果香和龙舌兰酒的特殊香味，倍受女性顾客青睐。

配料： 40 毫升龙舌兰酒， 20 毫升君度橙酒， 20 毫升青柠檬汁

调制方法：取一个鸡尾酒碟，将杯沿用柠檬片蘸湿，在细盐上抹一下，沾上一层“盐霜”，将 3 种配料加冰块后倒入摇杯内摇匀，最后倒入鸡尾酒杯。

Margarita 鸡尾酒是 1949 年一场全国鸡尾酒大赛中，由一位名为 Jean Durasa 洛杉矶的酒吧调酒师调制的。正是因为这款鸡尾酒，他得到了冠军的头衔，并将其命名为 Margarita cocktail ，来想纪念他的已故恋人 Margarita 。

Singapore Sling 口感酸甜，外加碳酸气体的跳动和果味的酒香，饮来回味无穷。

在 1910 年，华人调酒师严崇文（ Ngiam Tong Boon ）在莱佛士酒店的 Long Bar 里调制出了这杯迷人的鸡尾酒。所谓的“ Sling ”，指的是一种传统的、流传于美国的混合饮料，一般由烈酒（ Spirits ）、水和糖冲调而成。

配料： 40 毫升琴酒， 20 毫升樱桃白兰地， 30 毫升柠檬汁， 10 毫升必得利石榴汁， 1 注安格斯特拉苦酒，冰镇苏打水

调制方法：将苏打水以外的所有配料加冰块后倒入摇杯内摇匀，接着倒入一个芬西玻璃杯（ Fancy Glass ）中，并加入冰镇苏打水直到杯口，最后用一颗樱桃、一片菠萝点缀。

Bloody Mary 色泽鲜红，口味又咸又甜，非常的独特。

配料：50 毫升伏特加， 10 毫升柠檬汁，鲜磨的胡椒粒，盐， 2 注 Tabasco 少司， 4 注伍斯特少司， 120 毫升番茄汁

调制方法：取一个长饮杯，加入适量冰块，并将除番茄汁以外的配料尽数倒入，适当搅拌，接着倒入番茄汁至杯满，再次搅拌，最后加入一块芹菜梗点缀。

光是听这名字，便知道与血分不开了， Bloody Mary 看起来像血一样，但喝起来口感除了发涩，还有一丝丝辛辣。而关于它的起源，传的最广的是在 16 世纪中叶，英格兰的女王玛丽一世当政，她为了复兴天主教而迫害一大批新教教徒。人们就把她叫做“血玛丽”。在 1920 —— 1930 年的美国禁酒法期间，酒吧创造了这款通红的鸡尾酒，就用“血玛丽”给它命名。

口味清爽，口感刺激。

配料：50 毫升琴酒， 20 毫升柠檬汁， 10 毫升必得利石榴汁，冰镇苏打水

调制方法：除苏打水之外，将所有配料加冰块倒入摇杯中，持久用力摇匀，倒入长饮（ Long Drink ）杯中，最后加苏打水直到杯满。

著名英国首相丘吉尔之母发明，非常重口味，因此也被称为“男人的鸡尾酒”，在美剧《欲望都市》也是时代姐妹花最爱点的一款鸡尾酒了。

配料：40 毫升加拿大威士忌， 20 毫升味美思酒， 2 注安格斯特拉苦酒（用龙胆和苦橙制成的一种苦味利口酒）

调制方法：将所有配料倒入一个装有冰块的玻璃杯中，搅拌均匀后倒入鸡尾酒碟，最后加入一颗樱桃点缀。

无论在哪一个酒吧，这款 Manhattan 鸡尾酒最常被翻牌，因而被冠为“鸡尾酒王后”。传说 Manhattan 的产生与美国纽约曼哈顿有关。英国前首相丘吉尔 Winston Churchill 的母亲 Jeany 是纽约布鲁克林知名的社交人物。这款 Manhattan 便是她在曼哈顿俱乐部的总统候选人举行宴会上，用这款鸡尾酒来招待达官贵人的。

配料：30 毫升伏特加， 30 毫升桃子利口酒， 60 毫升菠萝汁， 60 毫升小红莓汁

调制方法：将所有配料倒入摇杯，配上冰块摇匀，然后倒入一个长饮杯，搞定！

混合了多种新鲜果汁，果香味十足。加上龙舌兰酒特有的热烈火辣，饮后使人回味无穷。

配料：60 毫升龙舌兰酒， 100 毫升橙汁， 10 毫升柠檬汁， 20 毫升必得利石榴汁

调制方法：将龙舌兰酒、橙汁和柠檬汁混合冰块后倒入摇杯内摇匀并倒入长饮杯内，随后慢慢的加入必得利石榴汁至杯口，完工。

口感比较辛辣，并且还伴随着一股浓郁的可可香味，诞生于英国。

配方：白兰地 1/3 ，可可甜酒 1/3 ，鲜奶油 1/3 ，豆蔻粉少量（可以不加）

调制方法：将适量的冰块，少许的可可粉，鲜奶油和法国白兰地，搅拌后过滤，即可饮用。

这些调酒方法你都学会了吗？没学会也没关系，反正我给朋友们喝的也只是 Rio 兑雪碧而已（希望他们不会看到）。