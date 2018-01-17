拒绝冻成狗 用一杯热红酒在冬日完美自救

导语：近日全国各地经历大幅度降温，在寒风瑟瑟的冬日里，没有什么比一杯香气四溢的热红酒更能治愈人的了吧！

相比咖啡的苦涩，碳酸饮料的冷清，一锅热气腾腾、充满肉桂和水果香气的热红酒简直让人难以抗拒。趁热喝上一口，一股暖意瞬间蔓延全身，微醺的暖流直达内心。

每年年末，欧洲都会有各式各样热闹非凡的圣诞集市，大家相约亲朋好友聚集于此，手捧一杯热气腾腾香气四溢的热红酒，边聊天边品尝各地小吃，感受别样的冬季气氛。

圣诞市集

圣诞市集

冬季，欧洲北部许多国家在平日也都有饮用热红酒的风俗，不论是街边小酒馆、咖啡店，还是街角的报刊亭都能买到一杯温暖的热红酒。

圣诞市集上的热红酒杯

热红酒的历史

那么热红酒是从何时开始流行起来的呢？热红酒的历史最早可以追溯到古罗马时期。当时的一名美食家Marcus Gabius Apicius著有的一本食谱书中就出现过这种酒，并记载着具体做法：“将葡萄酒和蜂蜜混合在一起，煮沸，缓缓过滤浮沫；再加入胡椒粉，月桂树叶，藏红花，烘烤过的枣核和枣肉。”

罗马美食家Apicius和其1541年的著作

公元前8世纪，在荷马史诗《奥德赛》中也描写了一位叫做 Circe 的女神，她用混合了香料的红葡萄酒毒害奥德赛的船员。

Circe 把杯子递给奥德修斯

后来，德国中世纪的一本烹饪书中也谈到了热红酒，说其具有神奇疗效。这种欧洲中世纪开始流行的甜药酒在当时叫做“Hypocras/ hippocras”，以公元前5世纪的著名希腊医生Hippocrates命名，书中记载其被认为带药用保健功效，喝了会更健康。

Hippocrates和古书里画的Hypocras酒

热红酒各国叫法不同，英文叫做Mulled wine，法语里被称为Vin chaud，在德国叫Glühwein。在各地，热红酒的配料及制作有很多版本，但做法都是一样简单。

如何制作热红酒

德国 Glühwein

在德国喝到的热红酒主要是红葡萄酒为底，也因此有了热“红酒”之名。

德国热红酒

原料：半个橙子、3/4杯水、1/4杯白砂糖、20颗丁香、2根肉桂、2颗八角茴香、1瓶红葡萄酒。

做法：

1.将橙子皮切成宽条，榨橙汁备用；

2.在小锅中加入水和糖，加热至糖完全溶解；

3.调低火候，加入丁香、肉桂、八角、橙皮和橙汁等，炖煮约1分钟至呈浓稠糖浆状并散发芳香；

4.调至小火，倒入红酒，慢慢炖煮20分钟至数小时

5.倒入杯中，完成

瑞典 Glogg

瑞典的热红酒也很有名，相比德国热红酒，瑞典版本的增加了葡萄干和杏仁，增添了一种特别的香甜味。

瑞典热红酒

原料：1瓶红酒、半杯白砂糖、几片橙子、2汤匙葡萄干、2汤匙杏仁粉、1汤匙小豆蔻、适量姜片、1 根肉桂、8颗丁香、1.5杯波本或伏特加、适量橙片装饰用。

做法：

1.将所有原料加入锅中，加热至77度，熬煮2分钟；

2.关火，放一旁静置1小时；

3.将香料滤除后，稍微加热一下，并再次加入少许杏仁和葡萄干；

4.适当装饰，完成

英国 Mulled wined

英国商店里通常会有现成的料包出售，方便懒人几分钟就可以做成热红酒。盛放热红酒的容器通常是200毫升的陶罐或者玻璃杯，有时候用橘子片和丁香做装饰。

英国热红酒

原料：1瓶红酒、几片橙子、几片柠檬、1根肉桂、1汤匙小豆蔻、几颗茴香籽、适量姜片、8颗丁香。

做法：

1.将所有原料加入锅中，加热至77度，熬煮2分钟；

2.关火，放一旁静置1小时；

3.将香料滤除后，稍微加热一下；

4.可以加入白兰地或者姜水甜酒

Tips：

1.选择选性价比高的红酒

制作热红酒不需要用太昂贵或者香气太过细腻的葡萄酒（比如黑皮诺），那样是对高档和精致葡萄酒的一种浪费。尽量选择价格便宜、果香浓郁的葡萄酒作为原料（比如歌海娜、仙粉黛、美乐等）。

把前一天没喝完的酒拿来加工也是一种处理剩酒的好办法。

2.温度的掌握十分重要

温度对红酒的最大的影响只在于香气与味道。温度高的时候，红酒中活跃的味道会更容易释放出来，可以品尝到更醇厚的果香和温热的甜润感。但是一旦温度过高，会导致红酒里的酒精迅速挥发，同时也盖过了葡萄酒本身的香气。

所以在热红酒时，对温度的掌握十分重要，加热到温烫并冒水汽的时候恰到好处。

3.新鲜出炉的热红酒尽快喝

随着热红酒保温时间延长，酒劲也会越来越大。所以新煮出来的热红酒和保温一个小时以上的热红酒味道、香气、酒精含量都有不同。新鲜出炉的热红酒，无论是口感味道上，还是营养上都更好一些。

4.无酒精版本热红酒

如果家中有小孩子，想要制作全家都能引用的无酒精版本热红酒，可以用用葡萄汁和苹果汁来代替原料中的葡萄酒。

看到这么多热红酒配方，是不是已经忍不住要自己动手试试了？

愿这个冬日里，这杯酸酸甜甜的自制热红酒除了唤醒你的味觉，还能激活回忆里所有关于快乐、温暖的回忆……