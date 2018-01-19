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六招巧用喝剩的香槟

2018年01月19日 13:53 新浪时尚
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　　导语：香槟这么难得的美酒，要是喝不完扔掉太可惜，本文教你六招妙用喝不完的香槟。（来源：红酒世界网　作者：Emma）

　　逢年过节，聚会聚餐总是特别多，而每到这种时候，开香槟（Champagne）助兴总是少不了的。可香槟不易保存，开多了喝不完，浪费实在让人肉痛。好在人民的智慧是无穷的，下面这几招都能巧妙利用喝不完的香槟，赶紧学起来，以后都不用怕开瓶的香槟会浪费了。

　　如果觉得含羞草（Mimosa）或者贝里尼（Bellini）鸡尾酒太普通，那你可以试试午后之死（Death in the Afternoon）。它由苦艾酒（Absinthe）和香槟调制而成，据说是海明威（Hemingway）发明的，所以也叫海明威或海明威香槟（Hemingway Champagne）。

　　如果你在接下来不久还有聚会计划，那喝不完的香槟可以倒进制冰的模具中制成香槟冰块，然后在接下来的聚会中利用起来，放入潘趣酒（Punch）或者其他鸡尾酒中。

　　如果你平时喜欢在家动手做点小点心，那么不妨试试用香槟做马卡龙吧。马卡龙是经典的法式曲奇，不仅好吃而且好看。香槟马卡龙做法跟普通的马卡龙一样，只需要将香槟制成香槟果冻就行。做香槟果冻也不复杂，将砂糖和香槟按4：3的比例倒入平底锅，然后用中高火煮沸，直到砂糖完全融化，然后倒入适量的果冻粉，将其搅拌融化，待冷却后就大功告成了。

　　除了马卡龙，香槟还用来做自制的香槟软糖，而且比马卡龙简单得多。你只需要将现成的软糖放在大盘子里，然后倒入香槟，放进冰箱就可以了。如果希望香槟更“入味”一点，那就在冰箱里多放一段时间，每天搅拌一次就行。

　　如果实在不知道该怎么处理香槟，那就直接把它制成糖浆吧！普通的葡萄酒都可以制成糖浆，高酸的香槟尤其合适，桃红香槟还能熬出诱人的粉色糖浆。方法很简单，只要等量的砂糖和香槟倒入平底锅，用中低火慢慢熬，直到砂糖完全融化，然后关火让热糖浆冷却，就可以放入密封罐保存了。这种香槟糖浆，不管是自己用来调制鸡尾酒还是作为小礼物送朋友都很不错哦。

　　如果对自己的厨艺特别不自信，那就把香槟做成香槟醋吧。你只需要把剩下的香槟倒入干净的罐子里，用纱布封好，然后静置四个星期左右就可以了。自制的香槟醋可以用来做沙拉酱或卤汁。

标签: 香槟马卡龙鸡尾酒

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