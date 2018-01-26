导语：许多素食主义者在饮酒时都会关心一个问题，即他们杯中的葡萄酒到底是不是素的。本文就将给你答案。（来源：红酒世界网 作者：Gerard）

作为一位葡萄酒爱好者，若有人向你抛出如下问题：“你最喜爱的葡萄酒中加入了什么？”你将如何作答？诚然，最直观的答案显然是葡萄酒中会加入酿酒所用的葡萄。但除此之外，蛋白、鱼鳔以及乳制品其实也会被加入到葡萄酒中去。

也许你并不能尝出它们的味道，但这些物质的确会不时参与到葡萄酒的酿造过程中去。这也就意味着并不是所有的葡萄酒都适合素食主义者。事实上，一般在超市销售的葡萄酒中，只有不到50%完全杜绝了动物类蛋白质的使用，至于符合“纯素食”标准的葡萄酒，那数量就更少了。

那么，在葡萄酒中加入这些动物制品，究竟意欲何为？答案的关键即在于下胶（Fining）。我们知道，在酿酒过程中，下胶和过滤是两个十分重要的环节。首先，它们可以净化葡萄酒，让其看起来通透澄澈；其次，它们可以使葡萄酒变得更加稳定，从而防止其变质或再度氧化。大部分酿酒师在进行下胶时所使用的都是例如膨润土（Bentonite）的矿物产品，不过许多酿酒师也会使用到诸如鱼胶（Isinglass）、明胶（Gelatin）以及牛奶蛋白的动物制品。在旧时，有的酿酒师甚至会使用公牛血进行下胶，不过这种做法已经被欧盟（European Union）严令禁止了。

尽管一些素食主义者并不能接受这种在酿造过程中加入动物制品的做法，但也有许多素食主义者表示，由于添加的量极其微少（明胶：15-120mg/L；鱼胶：10-100mg/L）并且所有的添加剂最后都会被过滤出去，所以他们并不会全然拒绝这种葡萄酒。不过若你希望喝到百分之百不与动物制品产生接触的葡萄酒，也不必担心，因为市面上还有许多符合这一标准的葡萄酒供君选择。

无论你是素食主义者还是鱼素者，抑或只是想要举办一场有特殊菜谱设计的晚宴，都可以在市面上找到符合你要求的葡萄酒。正如此前所提及的，除却动物制品，许多酿酒师还偏好于使用膨润土、石灰岩等物质进行下胶。此外，有些追捧“天然葡萄酒”的酿酒师甚至会完全摒弃下胶这一步骤，从而酿造出“纯素食化”的葡萄酒。