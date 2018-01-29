关于雪莉葡萄园的10个事实

导语：要了解一种葡萄酒，首先就要了解它的葡萄园。关于雪莉酒的葡萄园，你了解多少呢？如果你不曾参观过雪莉葡萄园，不妨看看本文中有关雪莉葡萄园的10个事实。（来源：红酒世界网 作者：John）

众所周知，雪莉酒的许多特色都是在酒窖熟化过程中发展而来的。但是每一款葡萄酒风格的形成，都要从它的葡萄园开始。如果要深入了解雪莉酒，也要先从它的葡萄园开始。本文将介绍10个关于雪莉葡萄园的事实，让你对雪莉葡萄园有个简要的了解。

1。 雪莉酒产自西班牙西南部的“雪莉三角洲”（Sherry Triangle）。雪莉三角洲气候炎热干燥，夏季尤甚。尽管如此，雪莉葡萄园全年都禁止实施灌溉，葡萄园只能依靠少量的雨水获取水分。

2。 位于雪莉三角洲的葡萄园，除了靠近海岸的麝香（Moscatel）葡萄园之外，其余葡萄园的土壤类型皆为白土（Albariza）。由于这种白色的土壤中含有海洋化石，因此土壤的碳酸盐含量很高，并有良好的透气性。下雨时，这种土壤可以像海绵一样尽可能吸收雨水，天晴时，土壤表层受热形成坚硬的外壳，可以防止土壤内部水分蒸发。同时，这种土壤易碎，葡萄根可以轻易扎根数米，这样在干旱季节可以汲取宝贵的水分。

3。 位于雪莉三角洲的葡萄园分为不同的区域，这些区域称为“村庄”（Pagos）。每座村庄的气候、地理环境和土壤特点都不尽相同，因此所种植的葡萄质量、特色和品种也不相同。比如，靠近海边的村庄出产的葡萄可能含有盐分。有些雪莉酒的酒标上会注明酿酒葡萄所属的村庄。

4。 由于葡萄园禁止灌溉，因此确保雨水被白土吸收十分重要。葡萄园的雨季在每年的秋季和冬季，降雨时间短暂，但是雨势凶猛。为了收集所有的雨水，葡萄园经营者会在葡萄架之间挖掘小沟槽，让雨水能聚集在内，以便土壤吸收。雨季过后，土壤表层又开始变得干瘪。

5。 酿造优质雪莉酒的葡萄采摘自处于生命周期全盛阶段的葡萄树，这时的葡萄树最具活力。因此，与其他葡萄酒产区葡萄园不同的是雪莉葡萄园不保留老藤。每隔30-35年，雪莉三角洲就更换葡萄树。老葡萄树被移除后，先前的种植地将会闲置两年，再种植新葡萄树。新葡萄树种植3-4年后出产的葡萄才可用以酿酒。

6。 雪莉葡萄园采用一种独特的剪枝方式。每棵葡萄树有两根藤条，剪枝时，一根留八个嫩芽，另一根剪短，只留两个嫩芽。待到第二年，留短的那根藤上新抽的藤留八个嫩芽，相应的，去年长条藤新生的藤剪短，留两个嫩芽，如此轮换。

7。 在葡萄树最后一排通常种有许多康乃馨或玫瑰。这些玫瑰不仅美丽，在过去还具有重要的功能。目前，葡萄园的种植越来越机械化，但从前葡萄园都使用驴子运载收获的葡萄果实和生产设备。在炎热的天气，驴子容易疲惫，因此习惯靠在葡萄园最后一排休息，压坏葡萄藤，为葡萄园造成损失。因此葡萄种植者在葡萄园最后一排种植玫瑰，利用玫瑰的刺保护葡萄树。

8。 雪莉三角洲葡萄采摘时间在八月底，日最高气温约在37℃，还可能更高。用于酿造基酒的葡萄须容易破碎，稍稍氧化。但是气温越高，过度氧化的风险也随之增加。因此，有些葡萄园选择在气候稍微凉爽的夜晚采摘葡萄。

9。 近年来，不少葡萄园的种植管理，包括收获都变得越来越自动化。但是，葡萄园仍有一部分采摘工作需要手工完成，有些葡萄园的采摘工作全部由人工完成。因为人工采摘时可以把控葡萄的质量，而机械采摘的葡萄运至酿酒间时，有部分葡萄就已遭到破损葡萄的污染。

10。 佩德罗-希梅内斯（Pedro-Ximenez）雪莉酒采用被太阳晒干的葡萄干酿制而成。酿酒的葡萄放在草垫上，置于葡萄园内，经过太阳暴晒一周左右，将葡萄果实内的水分蒸发，以集中糖分和风味物质。