导语：2017年葡萄酒拍卖总金额逾3.71亿美元，美国市场重归第一，勃艮第葡萄酒成拍卖价格领头羊。（来源：红酒世界网 作者：Luisa）

2017年，全球葡萄酒拍卖总金额（包含在美国、英国、香港市场以及线上交易的金额）达3.711亿美元（折合人民币约23.5亿元），同比增长了9.6%。2016年的拍卖总值仅为3.387亿美元（折合人民币约21.45亿元）。全球葡萄酒拍卖总金额的最高值出现在2011年，为4.78亿美元（折合人民币约30.26亿元）。

整体而言，2017年拍卖季颇具特色。拍卖的葡萄酒中有很多著名收藏家的个人藏酒，也有很多为酒庄直供的葡萄酒。这些可靠的来源使得葡萄酒最终成交价都大大超出预估值。另外，健康的股票市场也给了竞投者信心。2017年道琼斯工业平均指数（the Dow Jones Industrial Average）上涨了25%。

美国的葡萄酒拍卖总额猛涨了10%，达1.85亿美元（折合人民币约11.71亿元），平均每件拍卖品的成交价达3，285美元（折合人民币约20，794元），美国市场重归第一位。而香港市场也上涨了7%，达0.98亿美元（折合人民币约6.2亿元），每件拍卖品的平均成交价为5，643美元（折合人民币约35，720元）。线上拍卖总额涨幅非常大，狂涨了35.3%，达0.54亿美元（折合人民币约3.42亿元）。唯一呈现疲软态势的是英国市场，下降了11%，仅为0.341亿美元（折合人民币约2.16亿元）。

苏富比拍卖行（Sotheby‘s）的葡萄酒业总经理杰米·里奇（Jamie Ritchie）相信，葡萄酒的来源依然会是关键所在，同时勃艮第（Burgundy）葡萄酒在推动销售额的上涨。他表示：“在全球基础上，市场的的真正优势在于那些来源好、状态好并且正值适饮期的成熟葡萄酒。这对来自不同地区的葡萄酒而言都是一样的。不过勃艮第的红葡萄酒仍将是市场的焦点，罗曼尼·康帝酒庄红葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti， Vosne-Romanee， France）的价格会继续攀升”。

苏富比10月的拍卖会上，6瓶1996年的罗曼尼·康帝红葡萄酒的成交价超过了最高预估值90，000美元（折合人民币约569，700元），达到了134，750美元（折合人民币约852，968元）。12月8日，罗曼尼·康帝蒙哈榭园白葡萄酒（Domaine de La Romanee-Conti Montrachet， Cote de Beaune， France）在佳士得（Christie‘s）- 威利（Wally’s）的纽约拍卖会中引起了轰动，拍出了104，125美元（折合人民币约659，111元），远超最高估值60，000美元（折合人民币约379，800元）。

波尔多（Bordeaux）列级庄（Grand Cru Classe）葡萄酒的价格也有所上涨。拉菲古堡红葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild， Pauillac， France）和木桐酒庄红葡萄酒（Chateau Mouton Rothschild， Pauillac， France）拍卖的竞标非常激烈。12月，在哈特拍卖行（Hart Davis Hart）一箱1982年份的里鹏酒庄红葡萄酒（Le Pin， Pomerol， France）拍出了155，350美元（折合人民币约983，366元）的价格，远超其最高估值100，000美元（折合人民币约633，000元）。

新世界葡萄酒表现也十分出色。在美国阿奇拍卖行（Acker Merrall & Condit）11月的拍卖会上，一箱稀有的9升装的1992年份啸鹰酒庄（Screaming Eagle）红葡萄酒创下了拍卖记录，拍出了148，200美元（折合人民币约938，106元），当时的估价是100，000美元（折合人民币约633，000元）到150，000美元（折合人民币约949，500元）。

综上而言，毫无疑问拍卖行对2018年的葡萄酒拍卖前景是非常看好的。