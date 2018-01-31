突尼斯葡萄酒 你见过吗？

导语：坐落在地中海、非洲和阿拉伯之间的突尼斯，其实也是一个历史悠久的葡萄酒酿造国。快来看看这个国家的葡萄酒吧！（来源：红酒世界网 作者：Zoe）

对突尼斯有几分印象的人，可能知道这是一个集海洋、沙漠、山林和古文明为一体的北非国家，但是很少有人知道，这里居然也出产葡萄酒。事实上，突尼斯可以称得上是一个葡萄酒历史悠久的国家，酿造史可追朔到2，000多年前。并且，突尼斯的葡萄酒产量也不算太少，年均产量超过4，000万升。

那么，突尼斯的葡萄酒产自哪里？由哪些葡萄酿成？其质量和风格又如何呢？

突尼斯的葡萄酒大部分产自位于其东北部的卡本半岛（Cap Bon Peninsula）。这里位于地中海沿岸，气候类型为典型的地中海气候，冬季温和多雨，夏季阳光充沛、降水少，是葡萄生长的理想气候。同时，该地区还受来自沙漠的西罗科风（Sirocco）影响，在较好的年份里，这股热而干燥的空气会带走海岸葡萄园中多余的水分，使得葡萄的品质提升一个档次；但是在西罗科风强劲的年份，过热的天气则有可能影响葡萄的正常生长，幸而这样的年份较为少见。

突尼斯的气候条件决定了这里并不适宜那些喜好凉爽环境的葡萄品种。此外，由于这里曾是法国的殖民地，其葡萄酒产业受法国影响颇深。故而，种植在突尼斯的红葡萄品种大都是法国流传过来的葡萄品种，例如佳丽酿（Carignan）、慕合怀特（Mourvedre）、神索（Cinsault）和西拉（Syrah）等经常出现在法国南部地区的葡萄品种。近年来，热门品种赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）也开始在突尼斯逐渐流行。白葡萄品种则以亚历山大麝香（Muscat of Alexandria）为主，风格多变的霞多丽（Chadonnay）和适宜酿造甜酒的佩德罗-希梅内斯（Pedro Ximenez）亦有种植。

突尼斯的葡萄酒也与这里炎热的气候十分相称，其中60-70%都是桃红葡萄酒。这些葡萄酒酒体轻盈、果味丰沛且口感脆爽，在炎热的日子里，将其冰镇后搭配上地中海的海鲜，可谓是惬意之至。突尼斯的红葡萄酒只占其总产量的25-30%，以西拉和佳丽酿的混酿葡萄酒为主，风味独特而迷人。而白葡萄酒的产量更少，产量不足总产量的5%。但值得一提的是，这里的人们会将采收的亚历山大麝香葡萄风干，酿制一种充满柑橘水果味和花香的甜酒，味道独特，十分受人喜爱。