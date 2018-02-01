导语：雷司令葡萄酒芳香浓郁，风格多样，酸度也较突出，非常适合与各类食物搭配。（来源：红酒世界网 作者：Tina）

在当下的葡萄酒市场上，雷司令（Riesling）可谓是最受欢迎的葡萄酒之一。凭借着清新的酸度、美妙的风味以及易于配餐的特性，雷司令成功赢得了众多葡萄酒爱好者的关注。雷司令之所以能够成为配餐葡萄酒中的佼佼者，关键在于其风格的多样性，这种多样性体现在它既可以是干型，也可以是甜型；酒体既可以轻盈，亦能丰富饱满；它也能展现不同种植区域的风土特色。同时，雷司令还以其酸度和糖分之间惊人的平衡而闻名，也正是这种酸度使它能够轻松驾驭各类食物，不仅可以与酱汁、高端肉类甚至是清淡的食物如开胃菜等搭配，还能中和亚洲食物中生姜和酸橙的味道。再者，雷司令葡萄酒独有的浓郁果味以及甜型酒中甜美的口感使其能够搭配那些辛辣的食物。

提到雷司令，我们肯定会首先想到德国，其出产的雷司令葡萄酒堪称世界之最。德国的雷司令根据其采摘时的成熟程度差异（即葡萄中的糖分含量差异），可以分为小房酒（Kabinett）、迟摘葡萄酒（Spatlese）、精选葡萄酒（Auslese）、逐粒精选葡萄酒（Beerenauslese，简称BA）、冰酒（Eiswein）和逐粒枯萄精选葡萄酒（Trockenbeerenauslese，简称TBA），而不同甜度的雷司令则可以与不同的食物相搭配。

1 小房酒：该种类型为糖分最低的雷司令葡萄酒，且酒体较轻，可与海鲜、亚洲菜、泰国菜、寿司、蔬菜、蒜以及较清淡的家禽或猪肉搭配。

2 迟摘葡萄酒：该种类型的雷司令葡萄酒通常为半干型，酒体适中，可与辛辣食品、水果拼盘、龙虾、扇贝、鱼肉、培根生菜番茄三文治和熏肉搭配。

3 精选葡萄酒：该种类型的雷司令葡萄酒通常可与牛油果、浓郁的芝士、螃蟹、山羊奶酪、鹅肝酱以及口味浓郁的菜肴搭配。

4 逐粒精选葡萄酒：该种类型的雷司令葡萄酒为甜葡萄酒，可与焦糖、苹果、桃子、奶油、甜点和馅饼搭配。

5 逐粒枯萄精选葡萄酒：这种甜雷司令葡萄酒可与蓝纹奶酪、苹果派、焦糖甜点和热带水果等搭配。

6 冰酒：该种酒通常为更高层次的餐后甜酒，其本身便是一种甜品，毫无疑问，它可以与你喜欢的任何甜点搭配。

相比于德国，法国阿尔萨斯（Alsace）的雷司令葡萄酒通常为干型，酸度清爽且带有一丝矿物风味，可与熏鱼、蟹饼、鹅肝、烤鹅、肉酱和野味搭配；而美国华盛顿（Washington）的雷司令葡萄酒则呈现更多的果味，亚洲菜、海鲜和咖喱都是非常不错的搭配选择。

想必通过上面的介绍，大家对雷司令葡萄酒的配餐已有一个很好的认知。雷司令葡萄酒能轻松驾驭各种美食，满足你的美食美酒搭配欲望！