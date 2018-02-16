左右着葡萄酒世界的酒评家们

导语：除了帕克，你还知道哪些权威酒评家？（来源：红酒世界网 作者：Wylie）

千奇百怪的品酒词、左右葡萄酒市场的巨大影响力以及洞悉整个葡萄酒世界的惊人脑力，这些是主流酒评家的经典标签。这些酒评家不代表任何酒商或利益相关的机构，只依靠自己的专业知识对葡萄酒进行独立的点评。通过酒评家的品鉴，我们得以认识一款酒的风格，能够依据酒款评分挑选需要的葡萄酒，更能以评分作为参考标准进行长远的葡萄酒投资。可以说，对于葡萄酒的世界来说，酒评家的存在已经不可或缺。

诸如罗伯特·帕克（Robert Parker）等业界权威的名字已是尽人皆知，除了他们之外，你还能说出几名主流酒评家的名字呢？

1 罗伯特·帕克

图片来源：Celebrations Wine Club

作为葡萄酒爱好者，我们须听闻帕克的伟大，也应该了解他为何伟大。早在1978年，这位31岁的美国人就创办了《葡萄酒倡导家》（Wine Advocate，以下简称WA），但在创办后的多年内，帕克与他的杂志都不算出名。直到1982年份的波尔多（Bordeaux）葡萄酒出炉，状况才有所改变——帕克在品鉴后预测82年将成为20世纪的顶级年份，并给予了1982年份拉菲古堡红葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild， Pauillac， France）极高的评价。众所周知，这款酒后来成为波尔多最具传奇色彩的酒款之一，而帕克与WA也开始越来越频繁地出现在人们的视野中。

帕克对葡萄酒的另一大贡献便是创造了葡萄酒百分制评分体系。在品评酒款时，帕克会先给一款酒打50分的基础分，而后再从颜色外观（5分）、香气（15分）、风味（20分）和陈年潜力（10分）4个方面具体评价并累积分数，最终得出总分。这种简单易懂的评分体系极大地方便了消费者挑选和购买酒款，因此迅速成为主流的评分体系之一。

2 杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）

图片来源：Jancis Robinson

英国酒评家杰西斯拥有数不清的荣誉与头衔——葡萄酒贸易行业以外的第一位葡萄酒大师（Master of Wine）、《醇鉴》（Decanter）1999年“年度杰出女性（Woman of the Year）”、大英帝国荣誉勋章（OBE）等等。作为最有影响力的女性酒评家之一，杰西斯采用的是欧洲传统的20分制评分体系。最低分12分为“有缺陷或不平衡（Faulty or Unbalanced）”，最高分20分为“无与伦比（Truly Exceptional）”，获得高于或等于16分的酒款便可视为优秀酒款。

除了提供专业酒评，杰西斯还是一名著作等身的葡萄酒作家。其主要作品有《牛津葡萄酒大辞典》（The Oxford Companion to Wine， OCW）、《藤蔓、葡萄与葡萄园》（Vines， Grapes and Wines）和《剑桥葡萄酒全书》（The Oxford Companion to Wine）。除此之外，她还和休·约翰逊（Hugh Johnson）合作了《世界葡萄酒地图》（The World Atlas of Wine），这本书是世界上最重要的葡萄酒地图册之一。

3 尼尔·马丁（Neal Martin）

图片来源：Financial Times

尼尔·马丁早先是一名业余的葡萄酒作家，在被帕克发掘后就职WA，并一路高歌猛进，迅速成为如今最著名的酒评家之一。2015年，帕克更是将波尔多期酒（En Premier）品鉴这一极其重要的工作全权交给马丁负责。众人早已将马丁视为帕克的继承人。然而，2017年11月， WA前员工安东尼·盖洛尼（Antonio Galloni）突然发布声明，称马丁即将离开WA，加入其创立的Vinous团队，这个消息在业界掀起了不小的波澜。

马丁采用与帕克类似的100分制评分体系，专注于品鉴波尔多、勃艮第（Burgundy）、南非、苏玳（Sauternes）和托卡伊（Tokaji）产区的酒款以及波特酒（Port）和马德拉酒（Madeira）等加强酒。

4 詹姆斯·萨克林（James Suckling）

图片来源：Just Wine

来自美国的詹姆斯·萨克林是酒评界的又一巨头，曾任著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator，以下简称WS）高级编辑（欧洲办公室主编），受到世界葡萄酒爱好者的广泛认可。2010年，萨克林宣布单飞，推出了个人网站jamessuckling.com，并以品鉴记录、视频、博客等方式向葡萄酒爱好者传递相关资讯。

萨克林尤其擅长波尔多及意大利葡萄酒的品鉴，常年活跃于波尔多期酒品鉴，且在意大利巴罗洛（Barolo）、巴巴莱斯科（Barbaresco）、布鲁奈罗（Brunello）和保格利（Bolgheri）产区的葡萄酒等方面极具权威。萨克林同样采用美国最流行的百分制品评酒款。

5 安东尼·盖洛尼

图片来源：YouTube

盖洛尼幼年时便开始阅读葡萄酒相关的书籍，在上学期间通过自学成为了小有名气的葡萄酒作家。2004年，安东尼创办了《皮埃蒙特报告》（Piedmont Report），重点介绍意大利皮埃蒙特产区的葡萄酒。在开刊仅数个星期后，就有超过25个国家的读者订阅该期刊。2006年，盖洛尼受到著名酒评家罗伯特·帕克的邀请，成为WA主要编辑。

盖洛尼也一度被认为是帕克的接班人，却在2013离开WA，并创办葡萄酒网站Vinous。2014年，Vinous与著名酒评家史蒂芬·坦泽（Stephen Tanzer）的《国际葡萄酒酒窖》（International Wine Cellar）强强联手，如今，Vinous已是最受年轻一代青睐的专业葡萄酒媒体之一。

6 艾伦·米多斯（Allen Meadows）

图片来源：Grape Collective

勃艮第爱好者想必都知道Burghound.com网站，但不一定听过它的创办者艾伦·米多斯。实际上，在勃艮第领域，几乎没有酒评家的影响力能与艾伦相匹敌。2000年，艾伦从美国某金融公司辞去高级副总裁一职，同合伙人创办了Burghound.com，并每年花费4个多月时间走访300多座勃艮第葡萄园，将所有的资讯及品鉴记录发布于Burghound.com上。该网站已收录2，437座酒庄1845年-2015年的83，890款酒的评价，现有订阅注册用户已过数百万，覆盖全球62个国家。

艾伦同样采用百分制，其评分标准向来以严苛著名，能得到高分评价的酒款必定有着极高的含金量。至今为止，唯一一款获得艾伦满分的酒款是1945年份的罗曼尼·康帝酒庄干红葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti， Vosne-Romanee， France）。

7 杰夫·里弗（Jeff Leve）

图片来源：Chateau Fleur Cardinale

杰夫·里弗也是一名自学成才的权威酒评家，在北美市场具有相当的影响力。杰夫创办的著名网站《酒窖情报》（The Wine Cellar Insider）已收录超过15，000条独家酒评，专注于波尔多葡萄酒报道，同时也涉及法国教皇新堡（Chateauneuf du Pape）和美国加州（California）产区。除了专业酒评和文章外，酒窖情报还收录有波尔多大小酒庄的详尽介绍，因此在葡萄酒初学者之间也颇受欢迎。

8 蒂姆·阿特金（Tim Atkin）

图片来源：Wines of Argentina

蒂姆·阿特金生于英国，大学毕业后开始撰写关于葡萄酒的文章，并在1994年创办个人网站Timatkin.com。2001年，蒂姆取得葡萄酒大师头衔，并凭借理论考试中的出色发挥获得罗伯特·蒙大维奖（Robert Mondavi Award）。在撰写文章之余，蒂姆也常担任各类葡萄酒比赛评委，是国际葡萄酒挑战赛（International Wine Challenge）主席之一。蒂姆采用100分制，最低分为75分，给出的评分以88-93分居多。

9 让-马克·奎恩（Jean-Marc Quarin）

图片来源：Liv-ex Insights

让-马克生于教皇新堡的一个酿酒师家庭，大学主修酿酒专业，毕业后跟随波尔多许多位著名酿酒师学习葡萄酒知识。为了能密切关注波尔多葡萄酒现状，让-马克选择留在波尔多工作。据说，他能够在办公室中一面维护个人网站的运营，一面眺望梅多克（Medoc）的葡萄园。

对于国内用户，让-马克使用传统的20分制进行评分，但会为英语国家用户提供百分制酒评。在让-马克的评分标准中，96-100分为“非凡（Exceptional）”，90-95分为“卓越（Excellent）”，87-89分为“非常好（Very good）”，84-86分为“好（Good）”，70-83分为“无价值或令人不满（Insignificant or Dissatisfying）”，70分以下为“有缺陷（Deficient）”

10 史蒂芬·坦泽

图片来源：Alchetron

史蒂芬·坦泽是一名备受尊敬的美国酒评家，其创办于1985年的著名酒类杂志《国际酒窖》以切合实际的独立报道而著称。2014年，《国际酒窖》被Vinous收购，史蒂芬担任Vinous总编辑。

史蒂芬专注于皮埃蒙特、勃艮第、波尔多及加州葡萄酒的品鉴，采用百分制评分体系，其中，95-100分为“非凡（Extraordinary）”，90-94分为“杰出（Outstanding）”，85-89分为“非常好或卓越（Very good to Excellent）”，80-84分为“好（Good）”，75-79分为“普通（Average）”，70-74分为“中下水平（Below Average）”。