左右着葡萄酒世界的酒评家们

导语:除了帕克,你还知道哪些权威酒评家?(来源:红酒世界网 作者:Wylie)

千奇百怪的品酒词、左右葡萄酒市场的巨大影响力以及洞悉整个葡萄酒世界的惊人脑力,这些是主流酒评家的经典标签。这些酒评家不代表任何酒商或利益相关的机构,只依靠自己的专业知识对葡萄酒进行独立的点评。通过酒评家的品鉴,我们得以认识一款酒的风格,能够依据酒款评分挑选需要的葡萄酒,更能以评分作为参考标准进行长远的葡萄酒投资。可以说,对于葡萄酒的世界来说,酒评家的存在已经不可或缺。

诸如罗伯特·帕克(Robert Parker)等业界权威的名字已是尽人皆知,除了他们之外,你还能说出几名主流酒评家的名字呢?

1 罗伯特·帕克

图片来源:Celebrations Wine Club

作为葡萄酒爱好者,我们须听闻帕克的伟大,也应该了解他为何伟大。早在1978年,这位31岁的美国人就创办了《葡萄酒倡导家》(Wine Advocate,以下简称WA),但在创办后的多年内,帕克与他的杂志都不算出名。直到1982年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒出炉,状况才有所改变——帕克在品鉴后预测82年将成为20世纪的顶级年份,并给予了1982年份拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)极高的评价。众所周知,这款酒后来成为波尔多最具传奇色彩的酒款之一,而帕克与WA也开始越来越频繁地出现在人们的视野中。

帕克对葡萄酒的另一大贡献便是创造了葡萄酒百分制评分体系。在品评酒款时,帕克会先给一款酒打50分的基础分,而后再从颜色外观(5分)、香气(15分)、风味(20分)和陈年潜力(10分)4个方面具体评价并累积分数,最终得出总分。这种简单易懂的评分体系极大地方便了消费者挑选和购买酒款,因此迅速成为主流的评分体系之一。

2 杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)

图片来源:Jancis Robinson

英国酒评家杰西斯拥有数不清的荣誉与头衔——葡萄酒贸易行业以外的第一位葡萄酒大师(Master of Wine)、《醇鉴》(Decanter)1999年“年度杰出女性(Woman of the Year)”、大英帝国荣誉勋章(OBE)等等。作为最有影响力的女性酒评家之一,杰西斯采用的是欧洲传统的20分制评分体系。最低分12分为“有缺陷或不平衡(Faulty or Unbalanced)”,最高分20分为“无与伦比(Truly Exceptional)”,获得高于或等于16分的酒款便可视为优秀酒款。

除了提供专业酒评,杰西斯还是一名著作等身的葡萄酒作家。其主要作品有《牛津葡萄酒大辞典》(The Oxford Companion to Wine, OCW)、《藤蔓、葡萄与葡萄园》(Vines, Grapes and Wines)和《剑桥葡萄酒全书》(The Oxford Companion to Wine)。除此之外,她还和休·约翰逊(Hugh Johnson)合作了《世界葡萄酒地图》(The World Atlas of Wine),这本书是世界上最重要的葡萄酒地图册之一。

3 尼尔·马丁(Neal Martin)

图片来源:Financial Times

尼尔·马丁早先是一名业余的葡萄酒作家,在被帕克发掘后就职WA,并一路高歌猛进,迅速成为如今最著名的酒评家之一。2015年,帕克更是将波尔多期酒(En Premier)品鉴这一极其重要的工作全权交给马丁负责。众人早已将马丁视为帕克的继承人。然而,2017年11月, WA前员工安东尼·盖洛尼(Antonio Galloni)突然发布声明,称马丁即将离开WA,加入其创立的Vinous团队,这个消息在业界掀起了不小的波澜。

马丁采用与帕克类似的100分制评分体系,专注于品鉴波尔多、勃艮第(Burgundy)、南非、苏玳(Sauternes)和托卡伊(Tokaji)产区的酒款以及波特酒(Port)和马德拉酒(Madeira)等加强酒。

4 詹姆斯·萨克林(James Suckling)

图片来源:Just Wine

来自美国的詹姆斯·萨克林是酒评界的又一巨头,曾任著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,以下简称WS)高级编辑(欧洲办公室主编),受到世界葡萄酒爱好者的广泛认可。2010年,萨克林宣布单飞,推出了个人网站jamessuckling.com,并以品鉴记录、视频、博客等方式向葡萄酒爱好者传递相关资讯。

萨克林尤其擅长波尔多及意大利葡萄酒的品鉴,常年活跃于波尔多期酒品鉴,且在意大利巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科(Barbaresco)、布鲁奈罗(Brunello)和保格利(Bolgheri)产区的葡萄酒等方面极具权威。萨克林同样采用美国最流行的百分制品评酒款。

5 安东尼·盖洛尼

图片来源:YouTube

盖洛尼幼年时便开始阅读葡萄酒相关的书籍,在上学期间通过自学成为了小有名气的葡萄酒作家。2004年,安东尼创办了《皮埃蒙特报告》(Piedmont Report),重点介绍意大利皮埃蒙特产区的葡萄酒。在开刊仅数个星期后,就有超过25个国家的读者订阅该期刊。2006年,盖洛尼受到著名酒评家罗伯特·帕克的邀请,成为WA主要编辑。

盖洛尼也一度被认为是帕克的接班人,却在2013离开WA,并创办葡萄酒网站Vinous。2014年,Vinous与著名酒评家史蒂芬·坦泽(Stephen Tanzer)的《国际葡萄酒酒窖》(International Wine Cellar)强强联手,如今,Vinous已是最受年轻一代青睐的专业葡萄酒媒体之一。

6 艾伦·米多斯(Allen Meadows)

图片来源:Grape Collective

勃艮第爱好者想必都知道Burghound.com网站,但不一定听过它的创办者艾伦·米多斯。实际上,在勃艮第领域,几乎没有酒评家的影响力能与艾伦相匹敌。2000年,艾伦从美国某金融公司辞去高级副总裁一职,同合伙人创办了Burghound.com,并每年花费4个多月时间走访300多座勃艮第葡萄园,将所有的资讯及品鉴记录发布于Burghound.com上。该网站已收录2,437座酒庄1845年-2015年的83,890款酒的评价,现有订阅注册用户已过数百万,覆盖全球62个国家。

艾伦同样采用百分制,其评分标准向来以严苛著名,能得到高分评价的酒款必定有着极高的含金量。至今为止,唯一一款获得艾伦满分的酒款是1945年份的罗曼尼·康帝酒庄干红葡萄酒(Domaine de la Romanee-Conti, Vosne-Romanee, France)。

7 杰夫·里弗(Jeff Leve)

图片来源:Chateau Fleur Cardinale

杰夫·里弗也是一名自学成才的权威酒评家,在北美市场具有相当的影响力。杰夫创办的著名网站《酒窖情报》(The Wine Cellar Insider)已收录超过15,000条独家酒评,专注于波尔多葡萄酒报道,同时也涉及法国教皇新堡(Chateauneuf du Pape)和美国加州(California)产区。除了专业酒评和文章外,酒窖情报还收录有波尔多大小酒庄的详尽介绍,因此在葡萄酒初学者之间也颇受欢迎。

8 蒂姆·阿特金(Tim Atkin)

图片来源:Wines of Argentina

蒂姆·阿特金生于英国,大学毕业后开始撰写关于葡萄酒的文章,并在1994年创办个人网站Timatkin.com。2001年,蒂姆取得葡萄酒大师头衔,并凭借理论考试中的出色发挥获得罗伯特·蒙大维奖(Robert Mondavi Award)。在撰写文章之余,蒂姆也常担任各类葡萄酒比赛评委,是国际葡萄酒挑战赛(International Wine Challenge)主席之一。蒂姆采用100分制,最低分为75分,给出的评分以88-93分居多。

9 让-马克·奎恩(Jean-Marc Quarin)

图片来源:Liv-ex Insights

让-马克生于教皇新堡的一个酿酒师家庭,大学主修酿酒专业,毕业后跟随波尔多许多位著名酿酒师学习葡萄酒知识。为了能密切关注波尔多葡萄酒现状,让-马克选择留在波尔多工作。据说,他能够在办公室中一面维护个人网站的运营,一面眺望梅多克(Medoc)的葡萄园。

对于国内用户,让-马克使用传统的20分制进行评分,但会为英语国家用户提供百分制酒评。在让-马克的评分标准中,96-100分为“非凡(Exceptional)”,90-95分为“卓越(Excellent)”,87-89分为“非常好(Very good)”,84-86分为“好(Good)”,70-83分为“无价值或令人不满(Insignificant or Dissatisfying)”,70分以下为“有缺陷(Deficient)”

10 史蒂芬·坦泽

图片来源:Alchetron

史蒂芬·坦泽是一名备受尊敬的美国酒评家,其创办于1985年的著名酒类杂志《国际酒窖》以切合实际的独立报道而著称。2014年,《国际酒窖》被Vinous收购,史蒂芬担任Vinous总编辑。

史蒂芬专注于皮埃蒙特、勃艮第、波尔多及加州葡萄酒的品鉴,采用百分制评分体系,其中,95-100分为“非凡(Extraordinary)”,90-94分为“杰出(Outstanding)”,85-89分为“非常好或卓越(Very good to Excellent)”,80-84分为“好(Good)”,75-79分为“普通(Average)”,70-74分为“中下水平(Below Average)”。