如何储存你心爱的白葡萄酒？

导语：选择正确的方法储存葡萄酒对保护其香气和风味来说至关重要。本文将告诉大家如何正确地储存白葡萄酒。（来源：红酒世界网 作者：Moliie）

作为葡萄酒爱好者的你或许已经知道“恒温恒湿”、“避光保存”、“平躺放置”等基本的葡萄酒储存准则。这些准则适用于所有葡萄酒，但如果细化到白葡萄酒、红葡萄酒、起泡酒和加强酒的层面，你会发现它们各自的储存要求还是有所不同。今天，小编就来跟大家说说该如何储存白葡萄酒。

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白葡萄酒的最佳储存温度是多少度？

储存白葡萄酒的理想温度是9-10℃，这个温度范围正好是轻至中酒体白葡萄酒的侍酒温度。但如果你想把红、白葡萄酒放在一起长期储藏，12-13℃会是一个更好的选择。

白葡萄酒一般可以储存多久？

绝大多数白葡萄酒的适饮期都在发售后的2-3年内。一般来说，面向大众市场的白葡萄酒在发售时口感、风味是最为新鲜的，所以越早饮用越佳。

可以将白葡萄酒放在家用冰箱内储存吗？

事实上，将白葡萄酒储存在一般的家用冰箱内经常会出现问题。因为家用冰箱的温度往往比标准的葡萄酒冰箱温度要低得多。过低的温度会使白葡萄酒丧失原有的活力，使其香气和风味变得寡淡。此外，因为家用冰箱制冷时会持续地产生震动，长期震动是储存葡萄酒最可怕的“敌人”之一，所以不提倡大家将白葡萄酒储存在家用冰箱内。

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那么，应该将白葡萄就储存在哪呢？

在过去的几千年里，人们为了延缓葡萄酒变质做出了很多尝试和努力：古希腊人选择在酒中加蜂蜜，欧洲人则用白兰地对葡萄酒进行加强。这些都是有效方法，但都彻底改变了葡萄酒的成分和风味。

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值得庆幸的是，在几千年后的今天，我们已经找到了在不改变葡萄酒风味和成分的前提下，储存葡萄酒的有效方法：从经济实用的葡萄酒冰箱、可调温的酒柜到专业的地下酒窖，这些选项都满足了凉爽、避光和静置这些基本准则，大家可以根据预算和可利用的空间做出适合自己的选择。