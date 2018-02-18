这些“非典型”食物的餐酒搭配

导语：很多葡萄酒爱好者都对餐酒搭配略知一二，但是遇到这些“非典型”食物的时候，又该如何搭配呢？（来源：红酒世界网 作者：Luke）

自古以来，葡萄酒和食物的搭配就如同教条一样，一代代地传承下来，常常让人不敢越雷池半步。然而，随着时代的发展，我们所能接触到的食物远比过去丰富了，餐酒搭配难免会出现更多的可能性，而葡萄酒界传统的餐酒搭配法则也就不再具有通用性了。事实上，并没有什么权威组织去推动新的餐酒搭配方法，但它们就是自然而然就形成了。

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在几百年前，即便是赫赫有名的葡萄酒大家也无法想象该用什么样的酒来搭配美国式热狗、意大利辣香肠还有凤尾鱼披萨。但是如果现在叫你选择合适的酒来搭配炸玉米饼、速冻餐、汉堡甚至是纸杯小蛋糕呢？你又确保你能选出正确的葡萄酒吗？如果你摸不着头脑，那就得看看下面的建议了。

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我们先从热狗说起，经过烧烤烘焙过的热狗肠，味道已经比较重了。为了美食，人们往往还有更多的心思——给热狗加上洋葱、芥末、番茄酱还有其他调味料，这使得餐酒搭配变得更加困难了。要搭配这样的热狗，你应该尝试一下稍微冰镇过的小西拉（Petite Syrah）红葡萄酒，它的风味可以被热狗浓杂的味道充分衬托出来。

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再说到我们常常吃的汉堡，传统的汉堡里最主要的就是牛肉。因此，从理论上说，只要是适合跟牛肉搭配的葡萄酒，都适合跟汉堡搭配。但真的是如此吗？如果你了解美国人的饮食习惯的话，就知道事情并非这么简单。他们的汉堡除了牛肉之外，往往会加入“秘制配料”。这个“秘制配料”可不会只是西红柿这么温和亲民的东西。他们会在汉堡里加上诸如墨西哥胡椒等等“超强配料”，使得汉堡风味十足。对付这样的重口汉堡，也只能配上一杯仙粉黛（Zinfandel）干红或桃红葡萄酒了。这些葡萄酒散发着浓郁的莓果芳香，面对再重口的食物也能毫不畏惧地展示自我。

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披萨，十分多样化的一种食物。披萨上边可以加上各种各样的食物——凤尾鱼、意大利辣香肠、奶酪、蘑菇、榴莲和辣椒等等，只有你想不到的，千奇百怪的食物都有可能出现在一块披萨上面。面对这么“棘手”的食物，我们应该用什么样的葡萄酒来搭配呢？来一杯意大利基安帝（Chianti）吧！如果你觉得基安帝太艰涩了，也可以选择替换成冰镇灰皮诺（Pinot Gris）葡萄酒，相信这样的酒才是披萨的最佳搭配。

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再说到炸玉米饼，它本身不是一款很难搭配的食物。真正的难点在于它所用的酱料，这些酱料有甜的、微辣和劲辣等等。对于不是很辣的炸玉米饼，一款西班牙里奥哈（Rioja）风味浓郁的干红或一款西拉（Syrah）红葡萄酒就足够了。但对于一些偏爱超辣重口味炸玉米饼的人来说，一杯白葡萄酒或者冰爽桑格利亚（Sangria）汽酒才是首选。

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最后，再回答一个简单的问题，“该用什么酒来配纸杯蛋糕呢？”其实香槟（Champagne）便是最好的选择。不过如果没有香槟的话，任何一款起泡酒也是非常不错的搭配呢！