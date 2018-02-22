导语：红葡萄酒的颜色是怎么来的？有哪些风格？酿造红葡萄酒的主要品种有哪些？本文将为你一一解答这些基础问题。（来源：红酒世界网）

红葡萄酒品类繁杂，让很多刚涉足葡萄酒领域的新手感到晕头转向。到底红葡萄酒的颜色是怎么来的，为什么有时候同一个品种酿出来的葡萄酒既可能是白的也可能是红的？红葡萄酒又有哪些常见的风格，该怎么区分？酿造红葡萄酒的常见品种又有哪些？今天，小编就为刚入酒圈的酒友们来说说这些基本问题。

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红葡萄酒的颜色从哪儿来？

静止葡萄酒中的三大分类——红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒，是根据葡萄酒的颜色，而不是按照酿酒葡萄的果皮颜色来划分的。所以就算是白葡萄酒也可能是由红葡萄品种酿成的，这取决于酿酒工艺的差别。红葡萄酒的酿酒葡萄可以是浅红色、深紫色甚至是深蓝色的果皮。当然，这些葡萄酿出来的酒也是颜色各异，从紫红、宝石红到石榴红甚至棕色都有。

红葡萄酒的颜色主要来自葡萄果皮，想要酒色变红，就需要萃取果皮中的色素。这一过程通常发生在葡萄酒发酵环节，通过与果皮接触，让色素融入果汁中。所以每款葡萄酒的颜色是由葡萄品种和浸皮时间的长短来决定的。

红葡萄酒有哪些常见风格？

虽然每个产区、每个品种甚至每个酿酒师酿出的葡萄酒都有自己的风格，不过红葡萄酒也有一个基本的划分方法，即按酒体来划分风格。酒体也就是一款酒的结构给人的口感，它不是指酒中的某一项元素，而是所有结构元素给人的整体印象。酒精是影响酒体的主要因素，除此之外，高甜度和含量丰富的单宁也能增加酒体，相反高酸则会让酒体变得轻盈。

由佳美（Gamay）酿制的博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）是典型的轻酒体红葡萄酒，由于采用了二氧化碳浸渍法（Carbonic Maceration），单宁提取量少，所以给人轻盈的口感。中等酒体的葡萄酒比博若莱新酒质感厚重一些，梅洛（Merlot）、西拉（Syrah）和基安帝（Chianti）葡萄酒都算是酒体中等的例子。酒体饱满的葡萄酒通常单宁含量高，风味浓郁，接近牛奶给人的口感，加利福尼亚州（California）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和意大利的超级托斯卡纳（Super Tuscan）便是其中的典型。

红葡萄酒最常见的品种有哪些？

现在市面上最常见的酿造红葡萄酒的品种是：赤霞珠、黑皮诺（Pinot Noir）、梅洛、品丽珠（Cabernet Franc）、西拉、仙粉黛（Zinfandel）、桑娇维塞（Sangiovese）和歌海娜（Grenache）等。而在旧世界产酒国，由于原产地制度规定了酿酒品种，所以酒标上通常很少出现品种名，仅有产区名。比如，波尔多（Bordeaux）红葡萄酒一般都以赤霞珠、梅洛和品丽珠为主要品种，基安帝红葡萄酒是以桑娇维塞为主，巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）葡萄酒则是由内比奥罗（Nebbiolo）酿成的。

以上就是这三个红葡萄酒基本问题的解答，在弄明白这些问题后，初学者们就可以开始尝试不同的酒款，开启探索红葡萄酒的征程了。最后小编再啰嗦一句，为了获得更好的品酒体验，喝酒时请注意红葡萄的适饮温度（15-18℃），并尽量选择杯口宽广、杯肚圆润的红葡萄酒杯哦！