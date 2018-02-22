狗年去哪儿？这十大葡萄酒胜地不容错过！

导语：新春伊始，万象更新，也是时候翻开你旅行日志上崭新的一页了。本文就将为大家推荐狗年最值得去的十大葡萄酒旅游胜地。（来源：红酒世界网）

最近，一款叫作“旅行青蛙”的游戏大热，人们对其如此着迷的原因之一便是在当今快节奏的都市生活中，外出旅行似乎已经变成了一种奢望。即便有机会出门旅游，相信很多人对于目的地的选择也是毫无头绪。下面，小编就为大家呈上一份“狗年你不容错过的十大葡萄酒旅游胜地”榜单，无论你是喜好冒险，热爱田园生活，还是钟情于海滩风光，相信都能在其中找到属于自己的目的地。

1 科西嘉岛（Corsica），法国

图片来源：VinePair

推荐理由：风光旖旎的梦幻之岛，出产着让人意想不到的独特美酒。

岛屿产酒区，现在正当时。比如坐拥动人风光和高品质葡萄酒的科西嘉岛，便逐渐成为了葡萄酒爱好者们心仪的旅行胜地。在这里，葡萄园星罗棋布，同点缀其间的沿海小镇一起环绕着整座岛屿的外围，一面是广袤汪洋，一面是挺立高山。

虽然科西嘉岛隶属于法国，但其葡萄酒的风格却与法国大陆葡萄酒相差甚远。相反，由于历史上曾被意大利统治过许久，并且在地理位置上也与之更为接近，我们至今仍能在科西嘉葡萄酒中品出不少意式风味，比如岛上种植最广的涅露秋（Nielluccio），便与托斯卡纳（Tuscany）的桑娇维塞（Sangiovese）有诸多共性。尽管科西嘉岛的酿酒历史源远流长，但大部分葡萄酒还是供当地人享用。因此，这里的许多酿酒师都热切欢迎游客到访他们的酒庄，以售卖自己酿造的葡萄酒，与此同时，也给予了游客们足以铭记终生的独特体验。

而除了与葡萄酒相关的活动，科西嘉岛还有众多值得探索的地方，特别是对于那些爱好历史的游客来说，这里简直就是一座生动活泼的历史博物馆。岛上四处都散落着来自远古的遗迹，比如位于阿雅克肖（Ajaccio）的石器时代遗址费利托萨（Filitosa）和拿破仑（Napoleon）故居。此外，被联合国教科文组织（以下简称UNESCO）列入世界遗产名录的斯勘多拉自然保护区（Scandola Nature Reserve）也是个不错的去处。

2 皮埃蒙特（Piedmont），意大利

图片来源：Winefolly

推荐理由：葡萄酒界的冠上明珠，各色体验让人流连忘返。

在意大利语里，皮埃蒙特意为“山麓”，它位于意大利的西北部，同法国和瑞士接壤，北靠巍峨壮丽的阿尔卑斯山（Alps），南邻绵延起伏的亚平宁山脉（Apennines）。而就在这两山之间，诞生了一个葡萄酒界的传奇。

如果说皮埃蒙特是意大利西北部的一顶皇冠，那么它的两个子产区巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）无疑就是这顶皇冠上最闪耀的明珠。其中，巴罗洛所产的红葡萄酒是内比奥罗（Nebbiolo）的经典酒款，有“王者之酒，酒中之王”的美誉，而巴巴莱斯科所产的红葡萄酒同样由内比奥罗酿制，被称作是“皮埃蒙特之后”。当然，除了严肃硬朗的红葡萄酒，优雅平衡的巴贝拉（Barbera）以及清新爽口的阿斯蒂莫斯卡托起泡酒（Moscato d‘Asti）也是当地令酒迷们念念不忘的酒款。

俗话说得好，“美酒佳肴不分家”。皮埃蒙特不光葡萄酒令人称道，这里还是美食家们向往的天堂，其中，有“厨房钻石”之称的白松露就是这美食天堂中最令人垂涎的圣品。此外，皮埃蒙特还以“滑雪胜地”及“艺术之都”而著称，数不尽的活动精彩无限，简直让人应接不暇。你，心动了吗？

3 奥尔恰谷（Val d‘Orcia），托斯卡纳

图片来源：italia.it

推荐理由：布鲁奈罗（Brunello di Montalcino）之乡，意大利的艺术明珠。

初听奥尔恰谷的名字，相信大家都倍感陌生，但一说到蒙塔希诺（Montalcino），想必各位葡萄酒爱好者都有所听闻。奥尔恰谷位于锡耶纳（Siena）以南30英里处，以壮观质朴的田园风光著称于世，并在2014年被UNESCO列入世界遗产名录。蜿蜒起伏的山野上，农场、柏树、橄榄丛和葡萄园达成有机的统一，就如同一幅文艺复兴（Renaissance）风格的意大利油画，令人叹为观止。

奥尔恰谷是蒙塔希诺-布鲁奈罗葡萄酒的故乡，这种意大利名酒百分之百由本土品种——桑娇维塞酿制而成，年轻时以新鲜水果和花朵的风味为主，而随着陈年时间的增长，其单宁被柔化，新鲜果味也逐渐退去，取而代之的是更加成熟、甜美的风味。除了布鲁奈罗，奥尔恰谷还出产着DOC级别的奥尔恰（Orcia）葡萄酒，主要以桑娇维塞和特雷比奥罗（Trebbiano）酿造。

此外，奥尔恰堡（Castiglione d‘Orcia）、蒙塔希诺、皮恩扎（Pienza）和拉迪科法尼（Radicofani）等地均是体现意大利艺术和文化的明珠，在品尝当地醇美葡萄酒的同时，不妨去这些地方一探究竟。

4 帕索罗布尔斯（Paso Robles），美国

图片来源：Winemag

推荐理由：葡萄酒旅游重镇，天人合一的悦享之地。

过去的五年间，帕索罗布尔斯在葡萄酒界的名声可谓是节节高升。这座昔日的牛仔小镇现已成为美国极负盛名的葡萄酒旅游胜地之一，缤纷多样的各色活动，让你在此待上一周也不感乏味。

帕索罗布尔斯位于加州（California）的中部海岸地区，距离旧金山（San Francisco）和洛杉矶（Los Angeles）均为大约3小时的车程。在这里，200多家酒庄星罗云布，共同照料着超过40，000英亩的葡萄园。目前，帕索罗布尔斯一共种植了超过40个葡萄品种，主要以仙粉黛（Zinfandel）、波尔多（Bordeaux）混酿品种和罗讷河谷（Rhone Valley）品种闻名于世。

近年来，随着旅游业的发展，当地开始兴办诸如“帕索罗布尔斯葡萄酒节（Paso Robles Wine Festival）”和“葡萄酒丰收之周（Harvest Wine Weekend）”的葡萄酒相关活动。此外，你还可以在当地世界级的维纳罗布尔斯剧场（Vina Robles Amphitheater）看上一场演出，置身于精彩戏剧的熏陶中，品尝醉人美酒，何尝不是一件乐事？

5 克里特岛（Crete），希腊

图片来源：VinePair

推荐理由：爱琴海（Aegean Sea）上的皇冠，美不胜收的度假胜地。

对于全球的旅行爱好者来说，希腊一直都是一个令人心驰神往的梦幻之地。除了有厚重的历史和醉人的风光，葡萄者爱好者在这里还能找到另一个非去不可的理由，那便是当地独特而美味的葡萄酒。不过，与其跟随大流前往游客熙攘的圣托里尼岛（Santorini），今年倒不如在克里特岛上欢度几天。这座希腊最大的岛屿不光有绝美的海滩和标志性的石体建筑，还有着独具特色的当地美酒美食供君享用。

与圣托里尼岛主要种植阿斯提可（Assyrtiko）不同，克里特岛仍在积极地探索着各个本地品种。例如名字听起来可能有点拗口的卡茨法里（Kotsifali）和曼迪拉里亚（Mandilari），由这些品种所酿造出来的葡萄酒往往风格强劲多变，值得细细品尝。当然，除了美酒，克里特岛上的特色美食也让人赞不绝口，而壮丽雄伟的克诺索斯皇宫（Knossos）遗迹则会带你穿梭千年，感受古希腊文明的魅力。

6 天地山谷（Hemel-en-Aarde Valley），南非

图片来源：afktravel

推荐理由：新世界的勃艮第（Burgundy），海边探险让人心驰

在南非的南部海岸，坐落着这么一个神圣安详、远离纷争的地方，它就是天地山谷——一个主要种植黑皮诺（Pinot Noir）和霞多丽（Chardonnay）、以出产勃艮第风格葡萄酒著称的产区，也被世人称作是地球上最接近天堂的地方。事实上，直到十年前，这里还只是沃克湾（Walker Bay）的一部分。不过随着其独立产区地位的确立，酿酒师们开始蜂拥而入，他们沿袭了当地传统的酿造风格，生产出一批又一批复杂而平衡的美酒。

天地山谷距离南非首都开普敦（Cape Town）仅有一个半小时的车程，你可以驱车来这里玩上一整天，然后夜宿在赫尔马努斯（Hermanus）镇上。这座风光旖旎的临海小镇以“世界最佳陆上观鲸地”而闻名。此外，当地还有着许多优秀的酒庄错落分布。想象一下，当你站在秀美的海滩上看巨鲸破浪而过，然后轻呷一口杯中美酒，那个时刻，你真的会有恍若置身于天堂之感。

7 阿连特茹（Alentejo），葡萄牙

图片来源：VinePair

推荐理由：乡野风光邂逅醉人红酒，葡萄牙最令人放松的产区之一。

作为旅游地，葡萄牙以其经济的旅途开销、友好的城市氛围和迷人的海岸风光著称。同时，这里的葡萄酒产区也几乎覆盖了整个国家，特别以出产波特酒（Port）而闻名于世。不过，这里除了有加强酒，还有一个产区专注于酿造优质的干红葡萄酒，它就是位于葡萄牙东南部的阿连特茹。

产自阿连特茹的红葡萄酒通常酒体饱满，口感圆润，带有复杂的果香，且陈年潜力极佳。这里的红酒流行混酿，用于混酿的常见品种有国产多瑞加（Touriga Nacional）、丹魄（Tempranillo）、特林加岱拉（Trincadeira）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和西拉（Syrah）等。而该产区出产的白葡萄酒则轻柔醇厚，有时略显尖酸，且通常带有热带水果的芳香。

阿连特茹下设8个子产区，其间遍布着250多家酒庄。著名的阿连特茹葡萄酒之路（Alentejo Wine Route）便把它们都连接了起来，从北部的波特雷格（Portalegre）一直延伸至南部的莫拉（Moura）。在这条路径上，游客们不仅可以品尝到美酒，还能够领略当地的历史文化。此外，阿连特茹还是软木塞制造业的重镇，区域内林海起伏，等着具有冒险精神的你前去探索。

8 卡萨布兰卡谷（Casablanca Valley），智利

图片来源：VinePair

推荐理由：静谧葡萄园与生动街头艺术的碰撞，脆爽的白葡萄酒让人心旷神怡。

卡萨布兰卡谷位于智利首都圣地亚哥（Santiago）西北100公里处，以出产爽脆、果味浓郁的白葡萄酒而闻名。它是一个新晋的葡萄酒产区，直到20世纪80年代中期才开始种植葡萄。在短短三十多年间，一座座现代化酒庄拔地而起，而且这些酒庄中的大部分都为游客提供了野餐场所，让他们能够在欣赏静谧绿野的同时，品味卡萨布兰卡谷标志性的长相思（Sauvignon Blanc）和霞多丽葡萄酒。

此外，游客们还可以前往附近的瓦尔帕莱索（Valparaiso）。这座充满活力的港口城市是许多艺术家和文学家的居住地，其中便包括智利著名诗人巴勃罗·聂鲁达（Pablo Neruda）。在这里，艺术气息充斥着街头巷尾，除了现代画廊、音乐酒吧还有一年一度的“瓦尔帕莱索艺术节”，五彩的建筑上跳动着缤纷的涂鸦，这都让当地居民倍感自豪。若是你想来瓦尔帕莱索，只需带上一颗充满探索精神的心，和一双舒适耐穿的鞋。

9 加利西亚（Galicia），西班牙

图片来源：hellomagazine

推荐理由：白葡萄酒爱好者的朝圣地，红葡萄酒也同样独具特色。

加利西亚位于西班牙的西北部，与葡萄牙接壤，由于其常年出口大量的沙丁鱼，故有“沙丁鱼天堂”这一美誉。事实上，此地不仅坐拥丰富的沙丁鱼资源，还有着悠久的酿酒历史。

加利西亚共设有5个子产区，主要出产酸度较高的白葡萄酒。其中，下海湾（Rias Baixas）以品质不俗的阿尔巴利诺（Albarino）闻名遐迩，而萨克拉河岸（Ribeira Sacra）则在红葡萄酒领域颇有建树。当地采用门西亚（Mencia）酿制的红酒独具特色，充盈着迷人的矿物气息。

在历史上，加利西亚曾是著名的朝圣之地，首府城市圣地亚哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）更是天主教的三大圣城之一。如今，仍有许多虔诚的信徒在朝圣古道（Camino de Santiago）上长途跋涉。若你对宗教文化感兴趣，不妨来此地感受一番。

10 托卡伊（Tokaj），匈牙利

图片来源：VinePair

推荐理由：欧洲最早进行分级的产区之一，滴滴如蜜的甜酒让人心醉神迷

数个世纪以来，托卡伊一直都是世界上最为出名的甜酒产区之一，以出产如蜜般甜美的托卡伊甜酒而驰名海外，不仅受到全球葡萄酒爱好者的追捧，甚至在2002年还被UNESCO列入《世界遗产名录》，以表彰其灿烂的酿酒文化和悠久的酿造历史。当然，托卡伊也不仅仅有甜酒。如今，以当地葡萄品种——比如富尔民特（Furmint）和哈斯莱威路（Harslevelu）所酿制的干型葡萄酒也深受消费者们的喜爱。

从匈牙利首都布达佩斯（Budapest）向东驱车约两小时，便来到了托卡伊，这里大部分的葡萄园和酒窖都环绕着火山而建，所以最好是以车代步。此外，几乎所有酒庄都提供品鉴的机会，并且旅客在参观酒庄时还会得到酿酒师一对一的陪同讲解。不过，这一切都需要提前预约。

在看完了上面十个葡萄酒旅游胜地后，你是否已经心驰神往了呢？作为葡萄酒爱好者，如果能亲自前往杯中美酒的酿造之地，穿行于如画的葡萄园中，甚至是与酿酒师亲切交谈，想必都能够让你对自己心爱的美酒有一个更深层次的理解吧。所以，在新的一年里，不必再羡慕那只旅行的青蛙，既然已经有了目的地的选择，不如就快快收拾行囊，准备出发吧！