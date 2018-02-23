冬日啤酒清单 | 天冷来两杯 不穿秋裤也能飞

导语：冬天喝啤酒？开玩笑吧？啤酒难道不是撸串伴侣吗？冰啤该换成腾着热气的保温杯了吧。NoNoNo。啤酒风格多达百种，不仅有冬日适饮、暖心暖胃的，更有“养生款”，比枸杞还管用。（来源：雅趣）

不用换保温杯，啤酒比枸杞还管用

喝啤酒好处多多——前提是适量

啤酒中含有的微量元素，有强心、镇静等功效，能促使血液循环加快。

美国斯克兰顿大学的研究团队发现，深色艾尔（Dark Ale）和世涛（Stout）都可以降低心脏病的发病率。

教授Joe Vinson通过研究证实，适量的饮用啤酒可以将动脉粥样硬化的发病率降至一半。而诸如世涛啤酒恰恰非常适合冬季饮用。

冬天喝点啤酒也可以抑制长胖。

这绝对不是开玩笑，啤酒肚的帽子本来就是冤戴，啤酒的不含胆固醇以及低卡路里，其实是可以抑制肥胖的。

尤其是啤酒带来的饱腹感，更在保证营养的同时减少了脂肪和热量的摄入。

啤酒中大量的膳食纤维，还可以加快体内脂肪和能量代谢。

适量饮用啤酒可以使骨骼强健，冬天摔了防骨折。

冬天北方多雪，路面积雪结冰，一个不小心就落个摔跤骨折——骨骼强健看来很有必要。

美国塔夫斯大学（Tufts）的研究表明，每升啤酒平均含有30毫克的硅元素，这是骨骼形成的重要元素，有助于提高骨密度，防止骨质疏松。

冬天喝啤酒好处多多，但大前提都是——适量饮用，切忌贪杯。

按照精酿啤酒通常一瓶330毫升的包装规格，每天饮用1-2支，啤酒就是对身体有益的饮料，而超过1000毫升，就有些危害了。当然，危害基本都是酒精过量摄入导致的。

错误示范

冬日啤酒清单

那么，究竟啤酒适合冬天喝呢？常见好买的酒款清单这就奉上。

一、冬季节日（Winter Warmer）啤酒

我知道妹子们已经开始种草各家圣诞美妆日历了（别问我是怎么知道的），其实在精酿圈也是这样——很多酒厂都会在圣诞季酿造发售冬季啤酒以及圣诞啤酒。

这种风潮是北欧诸国最先起来的，维京人喜欢在圣诞节喝这种烈性的、带有丰富麦芽味道的啤酒。

1 外观特色：包装上有圣诞元素，或者雪花飘飘

2 酒精度：比普通款高，通常为6-8度，有些甚至超过10度

3 口味：添加香料增味，尤其是圣诞食物常见的陈皮、桂皮、百里香

推荐款：

冬日舒弗（CHOUFFE N‘ICE）：全世界都爱的红帽子小矮人

舒弗酒庄（LA CHOUFEE）成立于1982年，这个戴着红帽子的小矮人，如今已是啤酒世界里最知名的符号之一。它出品的冬日特别版在比利时和荷兰地区广受喜爱，也是国内最好买的冬季啤酒。

铁锚圣诞啤酒（Anchor‘s Annual Christmas Ale）：喝一口圣诞树的味道

1975年，美国大厂Anchor酒厂就开始酿造美国第一款季节啤酒——圣诞爱尔（Christmas Ale），之后成为每年惯例，并选择一种松树作为酒标。喝起来整体口感偏干，带有浓烈的松脂味儿，很容易联想到圣诞树了。

二、养生款啤酒

没错，这个类别是我瞎掰的，名字是我瞎取的，没有什么官方认可——但，道理还是有的，是我根据一些有独特口味的啤酒总结的。

一些啤酒因为加入了独特的辛香料或者草本植物，而特别适合冬季饮用，甚至有养生作用。

推荐款：

俄狄浦斯泰泰（Oedipus Thai Thai）：“冬阴功”味啤酒

来自荷兰俄狄浦斯（Oedipus Brewing）酒厂创新的比利时风格三料啤酒（Triple）。酒如其名，汲取了泰国风格食物的灵感，复杂的东南亚辛香风味来自高良姜、陈皮、柠檬草、红辣椒、芫荽叶等香料，同时加入了美式酒花增加清新感。就好像大冷天坐下来碗泰式冬阴功汤。

女神酿造姜汁金艾（Gebrouwen door Vrouwen Gember Goud）：新鲜姜汁暖嗓暖胃

荷兰女神酿造（Gebrouwen door Vrouwen）酒厂的姜汁金艾是阿姆斯特丹两位美女亲姐妹酿造的爆款。顾名思义，这款金色艾尔啤酒在酿造中加入了新鲜姜汁，姜的辛辣与麦芽的甜香完美融合。喝过之后，从嗓子到胃部，都暖暖的。

三、秋季博克（Herfstbock）啤酒

博克啤酒（Bock）最早出现在 13 世纪的德国北部。起初，它是一种深色的、带有明显麦芽味的艾尔啤酒，17 世纪时被慕尼黑的酿酒师改造成了一种拉格啤酒，风味浓郁，酒体厚重，颜色深黑。

如今，博克啤酒成了荷兰和德国传统的季节啤酒，分为春季博克和秋季博克之分。秋季博克是为了迎接这个地区无尽的冰雨和暴烈的大风而准备的，自然是酒精度更高，风味饱满，口感醇厚。

哦对了，博克啤酒可是一款拉格啤酒，所以别再diss拉格啤酒淡出水了。

1 外观：有山羊头，因为Bock在荷兰语里有公羊的意思

2 酒精度：6度-8度

3 口味：丰富的焦糖和辛香味道，有些还有坚果香气

推荐款：

珍珠秋季博克（De Prael Herfstbok）：荷兰精酿领头羊之作

2001年建厂的珍珠（De Prael）作为荷兰精酿领头羊级别的酒厂，绝对不会错过任何一款季节性啤酒，尤其是酿造当地传统的秋季博克。这款添加出芽大麦，啤酒色泽呈现深棕色，适当的酒花添加，口感平衡。

四、波特（Porter）和世涛（Stout）啤酒

虽然波特和世涛是不同的啤酒风格，但祖上千丝万缕，又由于口味丰富、适饮温度高，都比较适合冬天喝，就一并推荐了。

雅趣小课堂：啤酒的适饮温度

不同的啤酒风格，其适合饮用的温度也各异，艾尔啤酒普遍饮用温度更高，在10℃以上；而适合夏季畅饮的拉格啤酒，适饮的温度低至5-7℃。

通常来说，酒精度越高、风味越丰富的啤酒，适饮温度也越高。温度提升后，酒体蕴含的丰富风味才能更好散发出来。

波特啤酒（Porter）是为码头工人们酿造的，这也是它名字的由来。在 18 世纪的英国码头，工人十分喜欢将淡色艾尔、棕色艾尔和陈年后带酸味的棕色艾尔混合在一起喝，来抵御英国的鬼天气。

这种混合啤酒一则酒精度不高不影响工作；二是饮用温度高，麦芽烘焙后口感丰富，又带来丝丝暖意。

后来，啤酒商就批量酿造了这种风格的啤酒，并命名为“波特”。

1 颜色：通常为深棕或者黑色

2 酒精度：4-7度

3 口味：口感顺滑，焦糖甜味和苦味平衡得非常好

世涛啤酒（Stout）和波特其实一脉相承，属于波特的加强版：颜色更深，由深度烘焙的麦芽酿造，酒体浑厚，层次丰富。如果说波特是初冬伙伴，世涛就是三九伴侣。

如果还是不过瘾的话，还有帝国版供选择——没错，帝国世涛正是世涛的再加强版，当年英国特供俄国叶卡捷琳娜二世的尖货，战斗民族的选择，你懂的。

1 颜色：比深棕色的波特啤酒更深

2 酒精度：6-10度

3 口味：浓郁的巧克力、太妃糖甚至是咖啡的味道，回味带点甘甜

推荐款：

Phjala：喝一口爱沙尼亚的冬夜

爱沙尼亚精酿酒厂珀亚拉，是能代表世界波特酿造最高成就的酒厂之一。“夜晚”是珀亚拉建厂后酿造的第一款啤酒，如同爱沙尼亚的冬夜般深邃和有力。

起初是类似于意式咖啡般的酸，接着一股清脆的焦糖香味传来，迅速地转变为丰富的黑色水果：李子、葡萄、新鲜覆盆子的味道。随后又渐渐地转为烟熏味，仿佛地平线上远处的篝火。当杯中的“夜晚”慢慢回温，便能充分感受到红色浆果，混合着巧克力，并带着些酒精的温暖。

森美尔巧克力世涛（Samuel Smith‘s organic chocolate stout）：巧克力控一定要试

此款世涛啤酒酿造时加入了可可粉，巧克力风味十分突出，但没有到甜腻的感觉，把握得非常好。

五、大麦酒（Barley Wine）

关于大麦酒的诞生，主要有两种说法，一是英国王室附庸罗马帝国之风雅，时兴葡萄酒，但因为英国没啥葡萄，转而酿造高度数仿葡萄酒风格的啤酒，也就是英式大麦酒，所以名字里还特意带了个Wine的字眼。

另一说法就爱国多了，说彼时正值拿破仑战争时期，英国抵制法国货，不买葡萄酒，用大麦酒替代。

当然了，大麦酒确实和葡萄酒有诸多相似的地方：酒精度平均过10度，很多也会在橡木桶中陈酿……啤酒大师迈克尔·杰克逊（嗯，就是这个名字）评价道，“大麦酒是那种温暖的、最适合在寒冬夜、炉火旁喝上半品脱的啤酒。”

1 颜色：深琥珀到深黑

2 酒精度：10度以上

3 口味：混合有麦芽甜香、面包味以及焦糖味

推荐款：

鸵鸟大麦酒（‘t ij Struis）：和芝士更配哦

作为一款英式风格的大麦酒，鸵鸟大麦酒的酒体醇厚，颜色深沉，泡沫持久。闻起来有浓郁的巧克力和果脯味。收口干爽而持久，让你禁不住再来一杯。用芝士来佐餐是再合适不过了。