型男选酒|用一杯威士忌治愈你的假期综合症

导语：新年快乐，开工大吉！深陷在假期综合症里的各位都开始认真工作了吗？（Rachel）

想要克服从长假回归的失落感，来一杯酒可能是最有效的办法了。人们都说，如果要读懂一个男人，就要看他喜欢喝什么样的酒，而爱喝威士忌的男人，都有一种独有的情怀和气质。

村上春树曾经说过，每种威士忌似乎都分别拥有各自的生活方式，拥有各自的哲学。

马克吐温也曾在公开场合说：贪婪不是件好事，而威士忌是个例外。

丘吉尔则总是为自己开脱：白开水淡而无味，为了爱上它，我不得不加点威士忌。

对于那些对威士忌爱得深沉的男人来说，最棒的事可能就是随时随地来上一口了吧，比如《真探》中的马修麦康纳。

还有奥斯卡颁奖典礼上，本尼迪科克·康伯巴奇的这一口威士忌，大家可以理解成：够味儿！

讲到型男与威士忌，不得不提到电影《007》，尽管电影里的头牌鸡尾酒是伏特加马提尼，但邦德系列小说里的头号饮品确是加苏打水的威士忌。

电影《007》中的1962年麦卡伦威士忌

《王牌特工》中大叔和鲜肉的标配也是威士忌，他们用达摩62、Old Forester、格兰多纳1991等给大家上了重要一课：就算天塌下来，绅士们也要把眼前的这杯威士忌喝完。

电影《王牌特工》

而在美剧中，威士忌也有着很大比重。《纸牌屋》里，调查记者Lucas点了一杯净饮的格兰威特便和应召女郎成功套了近乎，可以说是很好的撩妹指南了……

《纸牌屋》里格兰威特威士忌

网上的一篇对于真绅士的生活方式解读，是这样说的：

由此可见，威士忌绝对可以说是绅士+型男的标配了，也是品味与气质的体现。越来越多高品质生活的人都在喝威士忌，包括你们的马老师：