导语：是否还在为冰镇葡萄酒、开瓶和醒酒这些耗时的事情而烦心？本文将为大家介绍几款高科技智能产品，有了这些神器，喝酒无需再等待！（来源：红酒世界网）

一些葡萄酒爱好者可能会因为冰镇葡萄酒、开瓶和醒酒这一漫长的等待过程而烦心，继而影响到自己品酒的心情，这可就得不偿失了。所以，小编今天为大家介绍几款“高大上”的神器，有了它们，喝酒无需再等待！

1 电动开瓶器

对于经常喝酒的人来说，可能使用最多的就是传统的海马刀开瓶器了，它用起来简单，且体积较小，方便携带。但对于一些开瓶新手或某些活动上需要大量葡萄酒的时候，开瓶似乎成了一个不小的麻烦，不仅有发生断塞的可能，时间也是损耗甚多。那么这个时候，电动开瓶器就成为一个最好的选择。电动开瓶器成功摆脱了传统开瓶器费力且笨拙的缺点，运用现代科学技术，全自动操作。你只需要先用“割纸器”将瓶封割开，然后将开瓶器对准瓶颈套入，再轻轻按住电动开瓶器“激活钮”下方，直至旋转动作声响停止或指示灯熄灭，然后按住“激活钮”上方，即可拔出瓶塞，整个过程仅仅需要几秒，且毫不费力。

图片来源：Wine Euthusiast

2 智能冰酒器

我们都知道，侍酒温度会影响葡萄酒的香气和风味，一旦温度过高，酒精的味道会过于浓重，酒中的香气就不能够淋漓尽致地展现出来。对于白葡萄酒和桃红葡萄酒，传统的冰桶冰酒法需要20分钟左右，而红葡萄酒需要3-5分钟；而如果采用冰柜，则需要1-2小时。毫无疑问，这对于一时兴起想要小酌一杯的人简直就是一个小打击。而对于智能冰酒器来说，它的冰酒时间比冰柜快了约90倍，也就是说智能冰酒器在不到6分钟的时间里，便可以完成冰酒的操作。你只需要将冰水加入到智能冰酒器的冷藏室中，然后选择适当的容器底座并插入酒瓶，设置旋转模式，再等待几分钟便可以享用美味的冰镇葡萄酒了。

图片来源：Wine Euthusiast

3 智能醒酒器

如果时间允许的话，当然可以把葡萄酒倒入醒酒器中慢慢让它苏醒，但是对于那些时间紧急的人，醒酒的时间似乎太漫长了。别担心，下面这两款智能醒酒器将会帮助你在几秒之内就喝上美味的葡萄酒。

第一种是电子气压醒酒器，它的优点在于操作简易快捷，且体积小，便于携带。你只需要将醒酒器置于瓶口，按下按钮，便可以在几秒内完成醒酒操作。具体操作步骤是首先转开主体上方的盖子，然后置入六颗AAA电池，再将塑料管与主体下方做连结，最后置入红酒瓶并按下上方按钮，再将酒杯移至醒酒器带有的小壶口处，一杯美味的葡萄酒就可以享用了。

第二种是iSommelier（智能侍酒师），比起第一种醒酒器，iSommelier更加智能，它不仅能在几秒之内完成醒酒操作，还可以连接App操作，根据酒款信息、酿酒工艺以及个人喜爱等来控制醒酒过程，为你量身订做一款你喜爱的葡萄酒。不过这种醒酒器相较于第一种，价格较贵，大概是电子气压醒酒器价格的5倍左右，其操作原理为高度浓缩且纯净（过滤掉水分、灰尘和气味）的氧气与葡萄酒进行全面接触。

图片来源：Wine Euthusiast

相信通过小编的介绍，大家已对这几款神器有所了解了。那么这些操作简单的“高大上”神器有没有令你动心呢？不管怎样，小编希望大家在美酒相伴的时刻，都能有一个好心情。