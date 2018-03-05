你真的很懂酒？先看看有没有说过这12句话……

导语：在葡萄酒之旅中，你迟早会遇到某一些对葡萄酒略知一二的人，这些人会刻意“强调”某些事情。你大可以在一旁静静地看着他们装X，然后大步走上真正的葡萄酒之路。（来源：酒斛网）

1 “我只喝。。。。。。”

“ 我只喝。。。。。。 /我不喝。。。。。。”

这句话太绝对了，因为葡萄酒的世界太太太太太大了！现在已知的就有超过1400个葡萄品种和数以千计风格不同的产区，为什么会有人要把自己局限在一个小圈子里？这根本毫无意义！也许这并不是什么大事儿，或者以他们现在对葡萄酒的了解，甚至还没有意识到这一点。

2 “事实上，它应该读作。。。。。。”

能够流畅地用正确的发音读出Alicante Bouschet， Gewürztraminer， 和 Txakoli等发音拗口葡萄品种当然很酷。但你知道怎么才能更酷吗？不要在别人读错的时候使他难堪。

3 “甜酒？你是五岁小孩吗？”

我们是成年人。但是谁说成年人没有权力享受波特，苏玳，贵腐酒？甜酒是世界上最复杂也是最优秀的葡萄酒之一。因为很多人对葡萄酒的接触从甜酒开始，所以我们将它看做“只有菜鸟才会喝的酒”。但是当你对葡萄酒的了解愈发深入时，你会发现这种偏见实在可笑。

4 “呃。。。。。。螺旋盖？算了吧”

澳大利亚和新西兰的葡萄酒基本上都会使用螺旋盖。除此之外，已经证明螺旋盖有利于葡萄酒的陈年（你甚至不一定非要将酒瓶侧着放）。为什么会有人因为这么奇怪又毫无根据的偏见而放弃喝超棒的酒？啧啧。。。。。。

5 “切，白葡萄酒不适合陈年。”

没错，大部分葡萄酒不适合长时间储存（其实大部分红葡萄酒也不适合），但是当你有顶级的香槟，波尔多、勃艮第、里奥哈、意大利索阿维等产区的白葡萄酒以及德国的雷司令，你会发现适当的陈年会给予这些酒丰富华丽的风味，让它们华丽变身。

6 “我绝对不喝任何梅洛”

虽然这个梗已经被嚼烂了，不过仍然有人很喜欢说。其实他们在否定一些世界上最伟大的酒，说这些话的人真实的原因是“我买的梅洛都不好喝，好喝的梅洛我都买不起！”此外，即使在《杯酒人生》里，你也会发现一件很讽刺的事：Miles对一瓶1961年的Chateau Cheval Blanc梦寐以求，而这正是一瓶来自圣埃美隆的梅洛混酿。看见了吗？ 连Miles都爱梅洛！

7 “只有来自香槟产区的才叫香槟”

的确只有来自香槟产区的起泡酒才能被称之为香槟，但是在最开始学习葡萄酒的一段时间里，“香槟” 对初学者来说只是一个一般性概念。所以请不要卖弄知识来摧毁同伴的热情，不然他们可能就失去学习葡萄酒的兴趣了。他们最终会了解到那一步的，你可以到时候再助他一臂之力。

8 “你永远，永远都不要用鱼搭配红葡萄酒”

听到这句话的黑皮诺、佳美、博若莱：‘Excuse me~’

熏鱼、芝士焗龙虾、中国各种“重口味”的鱼料理：“Whaaaaat~”

9 “你怎么知道它的味道像_______？”

““难道你吃过皮衣？我对此深表怀疑。”。”

皮革是陈年丹魄的典型香气之一，这一点得到了全世界葡萄酒专家的认可。难道这些专家啃过皮手套或是沙发？我们对此深表怀疑。

我们经常鼓励人们不要局限于品尝葡萄酒，也要去尝其他的东西，比如蔬菜、肉类、矿物，这可以锻炼他们的味觉。但是不能否认的是，嗅觉对味觉的影响很大。我们总是习惯尽可能地通过气味来了解那些我们尚未品尝的东西。

10 “你没有感受到酸/单宁？呃，这么明显。。。。。。”

这种方式不太好。探索葡萄酒的基本味道本来就不是一件容易的事儿。学习如何感受和描述酸度，还有单宁对初学者来说更是一个全新的挑战。葡萄酒圈的前辈应该怎么做？没错儿， 你应该向你的奶奶学学，如果有人茫然无措，你应该春风化雨而不是给他压力。

11 “只有红酒才是葡萄酒”

你当然可以可劲儿的夸红酒，我也喜欢红酒，但也别忘了白葡萄酒，这也算是一种“种族歧视……”

12 “这酒尝起来仿佛是穿过山岗的晨雾，化作草地上的点点露珠。。。。。。”

这不算一个特别糟糕的的品酒笔记，但是。。。。。。我们最好还是别这么干。毕竟我们是在讨论葡萄酒不是在写小说。没有所谓的“错误”品酒词。虽然在喝酒时记住它带给你的感性感觉非常重要，但是将葡萄酒的体验标准化也同样十分重要。葡萄酒仍是一种产品，它们各自的特殊风味在一定程度上是可以被定义的。

说道最后，其实我们在学习葡萄酒的道路上或多或少地都说过其中一两句相似的话，尽管在现在我们还会无意间流露出相似的想法。但我们希望我们可以给予葡萄酒更多包容，毕竟世界上如果只有一种类型的葡萄酒，那么我们的酒窖将变得多么无聊！