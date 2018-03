导语:你有感情被欺骗的经历吗?我有。不过事情不是你想的那样,欺骗我的是一瓶冰红茶……那个夏季,我们热的都想给太阳来个凉水澡,无奈这不是件容易的事,相比之下还是给自己买瓶冰饮料比较实际。(来源:酒斛网)

原标题:《不是“拉图”的拉图,不是“鹿跃”的鹿跃,这14家最容易搞混的酒庄竟然有这样的故事。。。 》

然鹅

当我手里拿到的

是一瓶“康帅傅冰红茶”时

我的心更不平静了……

然后我又想起了之前买到的

“豪牛酸酸乳”、“营养直线”、“瓢柔洗发水”

可能正是国人的这种“智慧”

让不少人看到名字十分相似的品牌时

都会有这样的想法:

“肯定有一个是仿冒的!”

但对于葡萄酒品牌

名字相似这种事可太多了

但以上说到的理由可就不完全适用了

而其中的缘由则是千奇百怪

前世的羁绊

酒庄的发展兴盛史,有时候也堪比一场历史大戏,这些酒庄主你来我走、买园划地,酒庄的名头也是换来换去。即便是稳定如初,那也敌不过子女继承这样的命运。总之,原本一家的酒庄,可能最后都分成了“兄弟姐妹”。

Chateau Leoville-Barton、Chateau Leoville-Las Cases & Chateau Leoville-Poyferre

这三家酒庄的名字虽然不会让人分辨不清,但都包含的“Leoville”,常让人误以为这是个和罗斯柴尔德家族一样的大家庭。实际上,“Leoville”即Chateau Leoville(狮子庄),它是这三家酒庄的前身,这个诞生于1638年的古老酒庄,原名叫做莫提堡(Mont-Moytié)。除了建立时间比拉菲、玛歌等一众名庄早半个多世纪外,120公顷的种植面积也足以让它称霸梅多克,是当时当之无愧的顶级庄。

莫提堡的建立者让·德·莫提先生(Jean de Moytié)

可历史总是起起落落,1775年之后的狮子庄,在几位继承人的管理下开始以多个品牌销售。也就在这时,休·巴顿(Hugh Barton)购入了酒庄四分之一的地产,并在1826年成立了Chateau Leoville-Barton(巴顿酒庄)。剩余的四分之三虽然仍由后代拉卡兹(Lacaze)家族掌控,但之后的继承又让地产一分为二,长子继承的部分建成了Chateau Leoville-Las Cases(雄狮酒庄),随女嫁至波菲男爵的部分,也改姓为Chateau Leoville-Poyferre(波菲酒庄)。

圣朱利安村部分酒庄分布图

酒庄易主并没有影响它们的高品质,在1855分级里它们均被评为了二级庄。其中巴顿酒庄的园内,有相当一部分是老藤,出产的酒款稳定出众,就连副牌都是不可多得的佳酿,甚至频频出现在顶级餐厅的酒单上。波菲酒庄更是有名的“超二级庄”,与拉图、碧尚女爵为邻,也是绝佳风土的证明,如今酒庄在国内的受欢迎程度一点也不比五大名庄少。而雄狮酒庄则包含了原本狮子庄的中心地区,其高品质被罗伯特帕克认为可以媲美一级庄,并给它屡屡打出高分。

Chateau Couhins & Chateau Couhins-Luron

首先,毫无疑问这是两个酒庄,而根据沃·兹基硕德提出的“共有部分是重点”的规律,Chateau Couhins(歌欣酒庄)肯定是最原始的酒庄,而Chateau Couhins-Luron(金露桐酒庄)则是分离出来的部分。

歌欣酒庄位于格拉芙的佩萨克-雷奥良产区,地处波尔多市的边缘,和这里很多大型酒庄一样,它的酿酒经历可以追溯到古代。但歌欣酒庄历经坎坷,真正声名远扬已是20世纪50年代,当时它的一桶酒可以卖到6万法郎!所以在1959年能被评为格拉芙列级酒庄也是实至名归。

1760年歌欣酒庄的葡萄园地图

可好景不长,歌欣酒庄恰巧在困难时期赶上了一位不想继承的继承人。1967年,酒庄拥有者Gasqueton夫人为了经济效益,决定将园里的葡萄挖出,而来自卢顿家族(若是你没听过这个牛X的家族,可阅读往期文章http://www.vinehoo.com/index.php/Home/Ublog/details/id/2134.html)的安德烈·卢顿(André Lurton)不想眼睁睁看着这片优秀的葡萄园被毁,便将其租下亲自管理。但一人之力怎么能照顾得了四十公顷的土地?所以在1970年酒庄便被卖给法国农业协会(Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural,简称SAFER),委托它将酒庄分割出售。

分割的结果便是酒庄的支离破碎,首先是酒庄的古堡、酒窖等房产被卖给了一位药剂师,而四十公顷的葡萄园则卖给了法国国家农业研究所(Institut National de la Recherche Agronomique,简称INRA)。但直到1978年,安德烈·卢顿仍旧是葡萄园的实际管理者。

如今的金露桐酒庄

大概是深知这块风土的潜力,安德烈·卢顿在1972年便选中一块1.5公顷的葡萄园将其买下,然后又陆续买回了歌欣酒庄的房产,如此便建立了金露桐酒庄,并在此后成功被评为格拉芙列级庄。酒庄曾聘请有着“长相思之父”之称的Denis Dubourdieu做酿酒顾问,生产出的干白也是十分出众,罗伯特帕克都曾不尽兴的“抱怨”它极少的产量。

不是远亲却是近邻

“远亲不如近邻”,名字这种带着地域特色的符号,自然是近在咫尺的相似几率更高。

Chateau Haut-Brion、Chateau La Misson Haut-Brion & Chateau Larrivet Haut-Brion

Chateau Haut-Brion(侯伯王酒庄)是大名鼎鼎的波尔多1855分级里的一级庄,不仅在五个一级庄中成名最早,其价格在19世纪时几乎是拉菲酒庄的2倍。无论是爱酒的托马斯·杰斐逊、约翰·肯尼迪,还是品酒的罗伯特·帕克,他们都被侯伯王酒庄的美酒所征服。酒庄的1989年份红、白葡萄酒曾双双拿到帕克满分,更让它原本稳如大山的地位变得愈加神圣!

侯伯王酒庄旧景

而在这个大名庄的周围,有很多跟它名字相似的酒庄邻居,例如Chateau La Misson Haut-Brion(美讯酒庄)、Chateau La Ville Haut-Brion(拉维侯伯王酒庄)、Chateau La Tour Haut-Brion(拉图侯伯王酒庄)和Chateau Larrivet Haut-Brion(拉里·奥比昂酒庄)。而这,是因为“Haut-Brion”有着顶级葡萄园的美意。不过,除了拉里·奥比昂酒庄之外,其余酒庄都在1983年被Dillon家族收入旗下,成为侯伯王酒庄真正的胞兄弟。

实际上,拉里·奥比昂酒庄当时的名字叫做Chateau Haut-Brion Larrivet,而它继续作为侯伯王酒庄的邻居,也因为名字起了纠纷,最终在1929年将名字改为Chateau Larrivet Haut-Brion。不过,能与侯伯王酒庄为邻,拉里·奥比昂酒庄自然也是实力不凡,早在1898年时,便被当时有名的葡萄酒指南Féret评为格拉芙产区最佳葡萄酒。

再说回成为侯伯王酒庄胞兄弟的酒庄们,其中属美讯酒庄最引人瞩目。它作为如今当之无愧的“超二级庄”之首,一直被认为是非官方的一级庄,其1982年份的国际均价甚至比侯伯王的还要高。而其他几个酒庄,如今已经“绝版”,因为在2006年,拉图侯伯王酒庄的葡萄园已被用于美讯酒庄副牌的生产,拉维侯伯王酒庄这一品牌也从2009年开始停止生产,其葡萄园用来生产美讯酒庄的白葡萄酒。所以,大家看到这两个品牌标注的葡萄酒,千万要记得看清年份。

Stag’s Leap Wine Cellars & Stags’ Leap Estate

要说相似度和易混淆程度,这俩酒庄绝对能排前三,笔者刚接触到它们时,也曾一度以为这是同一家酒庄。至于为啥能相似到这种程度,原因是因为它们来自相同的产区—— Stags Leap District(鹿跃区产区)。

鹿跃区产区位于美国加州的纳帕谷产区,这里出产的赤霞珠浓郁饱满,在国际上享有极高的声誉,而这一切还得多亏了Stag’s Leap Wine Cellars(鹿跃酒窖)。没错,我说的便是那个在巴黎审判打败了木桐、雄狮、侯伯王等大牌,拿下冠军、一举跻身世界顶级酒庄之列的鹿跃酒窖。谁能想到,这个刚开始酿酒一年的酒庄,仅凭着首秀酒款便获得了成功。而这款酒便是产于1973年的23号桶,作为世界上品质最高的赤霞珠之一,它经常出现在美国的国宴上。

巴黎审判旧照

虽然Stags’ Leap Estate(鹿跃酒庄)没有鹿跃酒窖的名气大,但如此相似的名字还真不是鹿跃酒庄为了蹭热度起的,因为鹿跃酒庄可是加州最早出现的酒庄之一,如今现存的标有Stags’ Leap的酒标显示在1893年就出现了,这可比鹿跃酒窖的建立还早了79年。而且,鹿跃酒庄还早早就引领起酒庄旅游项目的潮流,是20世纪中叶有名的时尚度假村。

正在鹿跃酒庄度假的人们

异父异母的“亲”兄弟?

这个世界这么大,都不用去平行空间里寻找与你相似的人。酒庄也是如此,即便没有任何交集,但名字相似的巧合也能有一些。

Chateau Latour & Chateau de La Tour

Chateau Latour(拉图酒庄)想必大家十分熟悉,可看到Chateau de La Tour你是不是还会小犹豫一下:这会不会是拉图酒庄的完整写法?不要多想,Chateau de La Tour确实是一家与拉图没有半点关系的酒庄,它来自勃艮第,位于有名的夜丘伏旧村。在法语中,“tour”有“塔、楼”的意思,所以说,这两家酒庄只是恰好都有座标志性的建筑,并用此命名了而已(炫富技能+99)。

拉图酒庄有名的小石塔

拉图酒庄作为波尔多五大一级庄之一,其江湖地位自然是不可撼动。正如其他波尔多名庄一样,拉图酒庄也有着悠久的历史且早早出名,在1767年时,酒庄一桶酒的价格就已经是一般波尔多葡萄酒的20倍!相比之下,Chateau de La Tour则是大器晚成型,始建于1890年的它如今已是伏旧村里葡萄园面积最大、最负盛名的酒庄,但酒庄仍将产量严格控制在每公顷3500公升,这在勃艮第的名庄里十分少见。而酿酒大师Jean-Pierre Confuron的加入,更让酒庄的品质持续稳步上升,用老藤生产的高端酒款甚至可以和里奇堡媲美!

Domaine de Chevalier & Domaine Chevalier Pere et Fils

Domaine de Chevalier(骑士庄)位于波尔多的佩萨克-雷奥良产区,由于波尔多很多酒庄的酒款都分有正、副牌两类,而Domaine Chevalier Pere et Fils中的“Pere et Fils”则是“父与子”的意思,于是便有不少人将Domaine Chevalier Pere et Fils误以为是骑士庄的副牌。事实自然不是如此,Domaine Chevalier Pere et Fils是位于勃艮第博讷产区的酒庄,译名叫做“骑士父子庄”,因为Chevalier来自这家酒庄管理者的家族姓氏。