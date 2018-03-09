导语：你有感情被欺骗的经历吗？我有。不过事情不是你想的那样，欺骗我的是一瓶冰红茶……那个夏季，我们热的都想给太阳来个凉水澡，无奈这不是件容易的事，相比之下还是给自己买瓶冰饮料比较实际。（来源：酒斛网）

原标题：《不是“拉图”的拉图，不是“鹿跃”的鹿跃，这14家最容易搞混的酒庄竟然有这样的故事。。。 》

然鹅

当我手里拿到的

是一瓶“康帅傅冰红茶”时

我的心更不平静了……

然后我又想起了之前买到的

“豪牛酸酸乳”、“营养直线”、“瓢柔洗发水”

可能正是国人的这种“智慧”

让不少人看到名字十分相似的品牌时

都会有这样的想法：

“肯定有一个是仿冒的！”

但对于葡萄酒品牌

名字相似这种事可太多了

但以上说到的理由可就不完全适用了

而其中的缘由则是千奇百怪

前世的羁绊

酒庄的发展兴盛史，有时候也堪比一场历史大戏，这些酒庄主你来我走、买园划地，酒庄的名头也是换来换去。即便是稳定如初，那也敌不过子女继承这样的命运。总之，原本一家的酒庄，可能最后都分成了“兄弟姐妹”。

Chateau Leoville-Barton、Chateau Leoville-Las Cases & Chateau Leoville-Poyferre

这三家酒庄的名字虽然不会让人分辨不清，但都包含的“Leoville”，常让人误以为这是个和罗斯柴尔德家族一样的大家庭。实际上，“Leoville”即Chateau Leoville（狮子庄），它是这三家酒庄的前身，这个诞生于1638年的古老酒庄，原名叫做莫提堡（Mont-Moytié）。除了建立时间比拉菲、玛歌等一众名庄早半个多世纪外，120公顷的种植面积也足以让它称霸梅多克，是当时当之无愧的顶级庄。

莫提堡的建立者让·德·莫提先生（Jean de Moytié）

可历史总是起起落落，1775年之后的狮子庄，在几位继承人的管理下开始以多个品牌销售。也就在这时，休·巴顿（Hugh Barton）购入了酒庄四分之一的地产，并在1826年成立了Chateau Leoville-Barton（巴顿酒庄）。剩余的四分之三虽然仍由后代拉卡兹（Lacaze）家族掌控，但之后的继承又让地产一分为二，长子继承的部分建成了Chateau Leoville-Las Cases（雄狮酒庄），随女嫁至波菲男爵的部分，也改姓为Chateau Leoville-Poyferre（波菲酒庄）。

圣朱利安村部分酒庄分布图

酒庄易主并没有影响它们的高品质，在1855分级里它们均被评为了二级庄。其中巴顿酒庄的园内，有相当一部分是老藤，出产的酒款稳定出众，就连副牌都是不可多得的佳酿，甚至频频出现在顶级餐厅的酒单上。波菲酒庄更是有名的“超二级庄”，与拉图、碧尚女爵为邻，也是绝佳风土的证明，如今酒庄在国内的受欢迎程度一点也不比五大名庄少。而雄狮酒庄则包含了原本狮子庄的中心地区，其高品质被罗伯特帕克认为可以媲美一级庄，并给它屡屡打出高分。

Chateau Couhins & Chateau Couhins-Luron

首先，毫无疑问这是两个酒庄，而根据沃·兹基硕德提出的“共有部分是重点”的规律，Chateau Couhins（歌欣酒庄）肯定是最原始的酒庄，而Chateau Couhins-Luron（金露桐酒庄）则是分离出来的部分。

歌欣酒庄位于格拉芙的佩萨克-雷奥良产区，地处波尔多市的边缘，和这里很多大型酒庄一样，它的酿酒经历可以追溯到古代。但歌欣酒庄历经坎坷，真正声名远扬已是20世纪50年代，当时它的一桶酒可以卖到6万法郎！所以在1959年能被评为格拉芙列级酒庄也是实至名归。

1760年歌欣酒庄的葡萄园地图

可好景不长，歌欣酒庄恰巧在困难时期赶上了一位不想继承的继承人。1967年，酒庄拥有者Gasqueton夫人为了经济效益，决定将园里的葡萄挖出，而来自卢顿家族（若是你没听过这个牛X的家族，可阅读往期文章http://www.vinehoo.com/index.php/Home/Ublog/details/id/2134.html）的安德烈·卢顿（André Lurton）不想眼睁睁看着这片优秀的葡萄园被毁，便将其租下亲自管理。但一人之力怎么能照顾得了四十公顷的土地？所以在1970年酒庄便被卖给法国农业协会（Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural，简称SAFER），委托它将酒庄分割出售。

分割的结果便是酒庄的支离破碎，首先是酒庄的古堡、酒窖等房产被卖给了一位药剂师，而四十公顷的葡萄园则卖给了法国国家农业研究所（Institut National de la Recherche Agronomique，简称INRA）。但直到1978年，安德烈·卢顿仍旧是葡萄园的实际管理者。

如今的金露桐酒庄

大概是深知这块风土的潜力，安德烈·卢顿在1972年便选中一块1.5公顷的葡萄园将其买下，然后又陆续买回了歌欣酒庄的房产，如此便建立了金露桐酒庄，并在此后成功被评为格拉芙列级庄。酒庄曾聘请有着“长相思之父”之称的Denis Dubourdieu做酿酒顾问，生产出的干白也是十分出众，罗伯特帕克都曾不尽兴的“抱怨”它极少的产量。

不是远亲却是近邻

“远亲不如近邻”，名字这种带着地域特色的符号，自然是近在咫尺的相似几率更高。

Chateau Haut-Brion、Chateau La Misson Haut-Brion & Chateau Larrivet Haut-Brion

Chateau Haut-Brion（侯伯王酒庄）是大名鼎鼎的波尔多1855分级里的一级庄，不仅在五个一级庄中成名最早，其价格在19世纪时几乎是拉菲酒庄的2倍。无论是爱酒的托马斯·杰斐逊、约翰·肯尼迪，还是品酒的罗伯特·帕克，他们都被侯伯王酒庄的美酒所征服。酒庄的1989年份红、白葡萄酒曾双双拿到帕克满分，更让它原本稳如大山的地位变得愈加神圣！

侯伯王酒庄旧景

而在这个大名庄的周围，有很多跟它名字相似的酒庄邻居，例如Chateau La Misson Haut-Brion（美讯酒庄）、Chateau La Ville Haut-Brion（拉维侯伯王酒庄）、Chateau La Tour Haut-Brion（拉图侯伯王酒庄）和Chateau Larrivet Haut-Brion（拉里·奥比昂酒庄）。而这，是因为“Haut-Brion”有着顶级葡萄园的美意。不过，除了拉里·奥比昂酒庄之外，其余酒庄都在1983年被Dillon家族收入旗下，成为侯伯王酒庄真正的胞兄弟。

实际上，拉里·奥比昂酒庄当时的名字叫做Chateau Haut-Brion Larrivet，而它继续作为侯伯王酒庄的邻居，也因为名字起了纠纷，最终在1929年将名字改为Chateau Larrivet Haut-Brion。不过，能与侯伯王酒庄为邻，拉里·奥比昂酒庄自然也是实力不凡，早在1898年时，便被当时有名的葡萄酒指南Féret评为格拉芙产区最佳葡萄酒。

再说回成为侯伯王酒庄胞兄弟的酒庄们，其中属美讯酒庄最引人瞩目。它作为如今当之无愧的“超二级庄”之首，一直被认为是非官方的一级庄，其1982年份的国际均价甚至比侯伯王的还要高。而其他几个酒庄，如今已经“绝版”，因为在2006年，拉图侯伯王酒庄的葡萄园已被用于美讯酒庄副牌的生产，拉维侯伯王酒庄这一品牌也从2009年开始停止生产，其葡萄园用来生产美讯酒庄的白葡萄酒。所以，大家看到这两个品牌标注的葡萄酒，千万要记得看清年份。

Stag’s Leap Wine Cellars & Stags’ Leap Estate

要说相似度和易混淆程度，这俩酒庄绝对能排前三，笔者刚接触到它们时，也曾一度以为这是同一家酒庄。至于为啥能相似到这种程度，原因是因为它们来自相同的产区—— Stags Leap District（鹿跃区产区）。

鹿跃区产区位于美国加州的纳帕谷产区，这里出产的赤霞珠浓郁饱满，在国际上享有极高的声誉，而这一切还得多亏了Stag’s Leap Wine Cellars（鹿跃酒窖）。没错，我说的便是那个在巴黎审判打败了木桐、雄狮、侯伯王等大牌，拿下冠军、一举跻身世界顶级酒庄之列的鹿跃酒窖。谁能想到，这个刚开始酿酒一年的酒庄，仅凭着首秀酒款便获得了成功。而这款酒便是产于1973年的23号桶，作为世界上品质最高的赤霞珠之一，它经常出现在美国的国宴上。

巴黎审判旧照

虽然Stags’ Leap Estate（鹿跃酒庄）没有鹿跃酒窖的名气大，但如此相似的名字还真不是鹿跃酒庄为了蹭热度起的，因为鹿跃酒庄可是加州最早出现的酒庄之一，如今现存的标有Stags’ Leap的酒标显示在1893年就出现了，这可比鹿跃酒窖的建立还早了79年。而且，鹿跃酒庄还早早就引领起酒庄旅游项目的潮流，是20世纪中叶有名的时尚度假村。

正在鹿跃酒庄度假的人们

异父异母的“亲”兄弟？

这个世界这么大，都不用去平行空间里寻找与你相似的人。酒庄也是如此，即便没有任何交集，但名字相似的巧合也能有一些。

Chateau Latour & Chateau de La Tour

Chateau Latour（拉图酒庄）想必大家十分熟悉，可看到Chateau de La Tour你是不是还会小犹豫一下：这会不会是拉图酒庄的完整写法？不要多想，Chateau de La Tour确实是一家与拉图没有半点关系的酒庄，它来自勃艮第，位于有名的夜丘伏旧村。在法语中，“tour”有“塔、楼”的意思，所以说，这两家酒庄只是恰好都有座标志性的建筑，并用此命名了而已（炫富技能+99）。

拉图酒庄有名的小石塔

拉图酒庄作为波尔多五大一级庄之一，其江湖地位自然是不可撼动。正如其他波尔多名庄一样，拉图酒庄也有着悠久的历史且早早出名，在1767年时，酒庄一桶酒的价格就已经是一般波尔多葡萄酒的20倍！相比之下，Chateau de La Tour则是大器晚成型，始建于1890年的它如今已是伏旧村里葡萄园面积最大、最负盛名的酒庄，但酒庄仍将产量严格控制在每公顷3500公升，这在勃艮第的名庄里十分少见。而酿酒大师Jean-Pierre Confuron的加入，更让酒庄的品质持续稳步上升，用老藤生产的高端酒款甚至可以和里奇堡媲美！

Domaine de Chevalier & Domaine Chevalier Pere et Fils

Domaine de Chevalier（骑士庄）位于波尔多的佩萨克-雷奥良产区，由于波尔多很多酒庄的酒款都分有正、副牌两类，而Domaine Chevalier Pere et Fils中的“Pere et Fils”则是“父与子”的意思，于是便有不少人将Domaine Chevalier Pere et Fils误以为是骑士庄的副牌。事实自然不是如此，Domaine Chevalier Pere et Fils是位于勃艮第博讷产区的酒庄，译名叫做“骑士父子庄”，因为Chevalier来自这家酒庄管理者的家族姓氏。