醒酒五问五答 你想知道的都在这里

导语：什么是醒酒？醒酒的目的何在？相信很多人对这些问题都是一知半解。本文就通过五个问题，来为大家就答疑解惑。（来源：红酒世界网）

原标题：《醒酒五问五答，让你不再存疑》

尘封于酒窖中的葡萄酒宛若一位“睡美人”，而醒酒便是将美人唤醒，并使其重新焕发出光彩与活力的过程。醒酒虽看似简单，但个中蕴藏的学问可要复杂得多，若是能将其参透，想必可以为各位在学习葡萄酒的道路上助力良多。下面，小编便就何为醒酒、醒酒的目的以及如何醒酒等几个方面，为大家上一堂关于醒酒的葡萄酒礼仪必修课。

一、何为醒酒？

简言之，醒酒（也叫滗酒、换瓶）指的就是把一个容器（通常是酒瓶）中的酒液倒入另一个容器（通常是醒酒器）的过程，从而分离出酒液中所形成的沉淀物，或是让葡萄酒与氧气接触，以释放其香气与风味。一般来说，侍酒时使用的是醒酒器，但在某些餐厅，侍酒师也会将醒酒器内的酒液再倒回酒瓶中去。

二、醒酒的目的是什么？

如上所述，醒酒主要有两个目的，一是去除葡萄酒中的沉淀，使你杯中的美酒看起来更加纯净；二是让葡萄酒充分氧化，从而去除由二氧化硫带来的臭味，使葡萄酒本身的香气和风味更为凝练。

一般来说，一款酒陈年的时间越长，其产生沉淀的概率就越大。这些由死去的酵母、大分子蛋白质以及葡萄皮碎屑等物质组成的沉淀会使酒液变得浑浊，甚至还会影响葡萄酒的口感，因此许多人都倾向于将它们除去。此外，许多年轻的葡萄酒在刚开瓶时，其香气与风味尚未被完全“打开”。而随着酒液慢慢从瓶中倒入醒酒器后，葡萄酒与空气产生接触，从而使酒中的单宁被充分氧化，异味（比如臭鸡蛋味）逐渐散去，葡萄酒本身的花香和果香一并发展出来，口感也变得更加复杂、醇厚以及柔顺了。

然而，并不是所有含有沉淀的葡萄酒都需要醒酒。对于采用波尔多（Bordeaux）瓶装瓶的葡萄酒来说，是可以通过换瓶去除沉淀的，但对于采用勃艮第（Burgundy）瓶装瓶的葡萄酒来说，换瓶却无法除去沉淀。这是由于勃艮第瓶没有“瓶肩”，因此沉淀很容易便随着酒液倒入到醒酒器中去了。与此同时，勃艮第葡萄酒也不适合进行长时间氧化，因为来自该产区的葡萄酒风格通常更为精致，单宁含量偏低，葡萄酒容易被迅速氧化，在短时间内失去活力。

三、哪些葡萄酒需要醒酒？

这个问题其实是颇具争议的，但业界普遍的观点是：年轻或年老、酒体饱满以及单宁厚重的葡萄酒需要醒酒。

首先看品种，醒酒可以柔化葡萄酒的单宁及尖酸的特性，因此那些酒体饱满、单宁含量较高的葡萄酒，比如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、西拉（Syrah）和内比奥罗（Nebbiolo）等，最好在饮用之前醒一下。

第二看酒龄，陈年老酒和年轻的葡萄酒其实都有可能需要醒酒。一方面，醒酒可以让年轻的葡萄酒变得更柔顺圆润，另一方面，陈年老酒中的沉淀物也可以通过醒酒被除去。不过需要注意一点的是，有些香气尤为雅致且容易消散的老酒就不适合醒酒，因为一旦它们被暴露在空气中，这些香气可能很快就会消失殆尽。

通常来说，醒酒是红葡萄酒的专利，但也有部分白葡萄酒，比如那些酒体厚重、香气浓郁的酒款，会在醒酒一段时间后获得更佳的口感上。此外，一些葡萄酒爱好者甚至在尝试着给香槟（Champagne）醒酒。尽管从理论上来看，醒酒会令香槟的气泡消散，丧失美感。但对于某些陈年时间较长的老年份香槟来说，香气和风味才是最重要的。因此，老年份香槟也可适当醒酒，但需谨慎把握醒酒时长，以免醒酒过度。

四、如何把控醒酒时间？

醒酒时间的长短需要根据葡萄酒的年龄、种类以及饮酒者的个人口味而定。当葡萄酒从酒瓶中倒入醒酒器的那一刻起，醒酒便开始了，这个过程可短至5分钟，也可以长达2小时甚至更久。

从酒龄上来看，年轻的酒款需要醒酒2小时左右，而年份较老的酒款则需要醒酒半小时至1小时不等。不过，一些年轻但又是高单宁的酒款，比如巴罗洛（Barolo）、布鲁奈罗蒙塔希诺（Brunello di Montalcino）和基安帝（Chianti）等，则需要更长的醒酒时间。而若是年份特别久远的葡萄酒，比如那些酒龄长达20年及以上的酒款，则只需在饮用前稍微醒一醒即可（5分钟），甚至都不需要醒酒，以免破坏老酒本身具有的底蕴。

从葡萄酒种类来看，以下有一份醒酒时间列表供大家参考：

仙粉黛（Zinfandel）：30分钟

黑皮诺（Pinot Noir）：30分钟

马尔贝克（Malbec）：1小时

歌海娜混酿（Grenache Blend）：1小时

赤霞珠及梅洛（Merlot）：2小时

小西拉（Petite Sirah）：2小时

丹魄（Tempranillo）：2小时

桑娇维塞（Sangiovese）：2小时

西拉：2-3小时

内比奥罗：3小时以上

大体来说，醒酒时间的标准是：比起酒龄较长、酒体较轻的葡萄酒，年轻、多单宁、高酒精度的葡萄酒可以经得起更长时间的醒酒。

五、如何醒酒？

1。 将要饮用的葡萄酒保持直立状态，时间一般为1天，但年份超过15年的葡萄酒则需保持直立7-8天，如此，酒液中的沉淀便可沉积至瓶底，醒酒时更容易被分离出来；

2。 醒酒前，准备好要用的醒酒器、漏斗、滤布；

3。 开瓶时，不要摇晃或者转动酒瓶，切开瓶封，拉出瓶塞，将瓶口擦干，之后再观察瓶底，确定沉淀物并未污染上方酒液；

4。 缓慢且平稳地将葡萄酒倒入醒酒器中，并在瓶颈处执一支蜡烛或是手电筒，以便看清楚瓶颈处是否出现沉淀物。当把半瓶酒都倒入醒酒器后，需更加放缓倒酒的速度；

5。 一旦你看见沉淀接近瓶颈处，立刻停止倒酒。有些沉淀并不是块状且明显的，因此当你感觉瓶颈处的酒液开始变得浑浊，也需立刻停止倒酒；

6。 最后，将瓶中有沉淀的酒液留在原瓶中，不要倒入醒酒器，以确保醒酒器中无沉淀。

加速醒酒的一些小技巧：

1。 将葡萄酒从一个醒酒器倒入另一醒酒器中，然后重复一两次这个动作；

2。 摇动醒酒器，让酒液与空气充分接触；

3。 使用葡萄酒增氧机（Vinturi Wine Aerator）。