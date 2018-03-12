导语：对餐酒搭配不知所措、犹疑不决？看完这三大准则，或许你能有所收获。（来源：红酒世界网）

美酒美食天生就是一对，在生活中，人们总免不了会为美酒和美食考虑各种理想的安排和配对。通用的餐酒搭配认知是“红酒配红肉，白酒配白肉”，这是正确的大方向，容易理解也方便记忆。但当你想要进行更为精准的餐酒搭配，为一款酒体饱满、单宁充沛、果香充盈的红葡萄酒挑选最佳的餐品，或是为一桌麻辣风味的菜肴选择适宜的葡萄酒，通用法则可能就不够用了。

事实上，餐酒搭配是一件足以让人经年累月为之不断研究的事情，当不同风味的食物遇上风格各异的葡萄酒，能产生许多种因人而异的美妙搭配。不过，餐酒搭配有三大准则，记住以下这三大准则并进行尝试、运用，能大大提高餐酒搭配的匹配度和愉悦度。

一、注重味觉协调，不过分突出某一种元素

在选择合适的葡萄酒来搭配食物时，需要充分考虑到食物中添加的配料或香料。不同的配料与香料会直接影响到食物的味道和口感，一些口味较重的调料也会盖过葡萄酒的风味，使餐酒搭配索然无味。

一般来说，酸、甜、辣、咸或油腻的食物，可以按照下面的法则一一适配：

1。 较酸的食物搭配酸度较高的葡萄酒；

2。 较辣的食物搭配甜型葡萄酒；

3。 较咸的食物搭配甜酒或起泡酒；

4。 较甜的食物搭配甜度更高的葡萄酒；

5。 较油腻的食物可搭配单宁充沛的葡萄酒。

二、匹配浓郁度相当的食物和葡萄酒

将浓郁度相当的食物和葡萄酒进行搭配，也是一个简单直接的方法，它能在一定程度上保证餐酒搭配的平衡和谐。具体说来，就是对沙拉、蔬菜、鱼肉和水煮蛋等清淡的食物匹配清新轻盈的葡萄酒；用酒体和风味适中的葡萄酒佐以烤鸡和奶油意面等食物；将酒体强劲、醇香浓郁的葡萄酒搭配口感丰满浓郁的食物，如烩牛肉和香辣咖喱等。

三、以食物的主要风味决定搭配用酒

如果你所要搭配的食物风味比较复杂，在挑选搭配的葡萄酒时，建议以食物最主要、最突出的风味作比较权衡，从而决定最终的搭配用酒。比如泰国的冬阴功汤，既有柠檬的酸和咖喱的浓香辛辣，又有大虾和草菇的鲜甜，还有各种酱料的浓厚风味，味道十分复杂，但冬阴功汤的酸辣最为突出，可选择具有较高酸度、半干型或甜型的德国晚采收（Spatlese）或精选（Auslese）雷司令（Riesling）葡萄酒与之搭配。