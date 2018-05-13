配餐也开胃 这款酒为何成为嘻哈迷的最爱？

导语：莫斯卡托阿斯蒂是意大利皮埃蒙特产区出产的一种甜型微起泡酒，因其风格易饮且价格亲民而深受广大酒粉的喜爱。本文将带领你从风格、酿造及配餐等方面来了解它。（来源：红酒世界网）

原标题：《莫斯卡托阿斯蒂 你了解多少？》

莫斯卡托阿斯蒂（Moscato d’Asti）是意大利皮埃蒙特（Piemont）产区所产的一种甜型微起泡酒（Frizzante），也是意大利DOCG级葡萄酒之一。最开始的时候，莫斯卡托阿斯蒂仅供生产商或酿酒师自家享用，并不面向大众，直到19世纪70年代，它才转型为商业葡萄酒，并逐渐成为餐桌上的常客。在皮埃蒙特地区，人们在享用多道菜的丰盛大餐时，习惯选用莫斯卡托阿斯蒂来作为餐后酒，在品尝下一道菜肴之前，啜上一口以清洁口腔。此外，因其味道甜美且酒精度低，莫斯卡托阿斯蒂也适合用作开胃酒或搭配甜品。

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莫斯卡托阿斯蒂采用芳香型葡萄品种——白莫斯卡托（Moscato Bianco）酿造而成。白莫斯卡托又称小粒白麝香（Muscat Blanc a Petits Grains），是麝香（Muscat）家族中身价最高的葡萄品种，由其酿制而成的莫斯卡托阿斯蒂酒体轻盈，散发着成熟桃子、柠檬皮、橙花和金银花的芳香，除了梨子及柑橘类水果的风味之外，还表现出了蜜饯的香甜，但又很好地保持了活泼的酸度和清新的口感。虽然不同生产商酿制的莫斯卡托阿斯蒂风格不一，但它们通常都蕴含热带水果的风味，余味伴有橙子和杏子干的气息。

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用于酿造莫斯卡托阿斯蒂的白莫斯卡托葡萄种植在阿斯蒂（Asti）镇的山坡上，该品种成熟较早，每年9月初即可达到合适的成熟度，葡萄经人工采摘后会被迅速运送至酿酒厂进行轻柔压榨。值得一提的是，莫斯卡托阿斯蒂的生产商不会一次性发酵所有的葡萄汁，而是把它们分成若干份，并在接近冰点的低温条件下将其储存于不锈钢罐中，这样既可以阻止自然发酵的进行，又能够保持汁液的香气及风味，还可以抑制细菌滋生，因此葡萄汁的品质不会因为发酵的延迟而下降。

酿酒师大概每一两个月就会选用一份葡萄汁来酿酒，这部分葡萄汁经升温后在密封的不锈钢罐中开始发酵，产生的二氧化碳气体溶于酒液中便形成了气泡。为维持果实的自然酸度和保留品种的果香及清新口感，莫斯卡托阿斯蒂通常只进行酒精发酵，而不经过苹果酸乳酸发酵（Malolactic Fermentation）。酒精度达到期望值（5%-5.5%）后，酿酒人员会通过降温来中断发酵，之后将酒液存放于不锈钢罐中，以保持其新鲜度。装瓶前，酒液需先经澄清和过滤，从而与残留的酵母菌隔离开来，确保装瓶后发酵不会继续进行。

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就这样，最初压榨而来的葡萄汁会被先后用于酿造不同批次的莫斯卡托阿斯蒂。正是因为这种特别的酿造方式，生产商能够实现持续供应，最长只需两三个月的时间就能将新鲜出炉的莫斯卡托阿斯蒂投入市场，不会出现售罄后消费者需要等上一年的情况。

莫斯卡托阿斯蒂果味充沛，口感清新，偏向于简单易饮风格，不仅是一款不错的消暑提神饮品，还是一枚颇具亲和力的配餐能手，其中可与其出色搭配的食物有：

1、馅饼法国派和烤三文鱼等多种开胃菜；

2、新鲜水果及冷切盘，尤其是香瓜和意大利火腿；

3、甜度适中的甜品，如水果挞、潘妮朵尼、意大利脆饼和雪葩；

4、软奶酪，如戈贡佐拉奶酪或水牛乳制莫扎瑞拉乳酪。

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凭借着易饮的风格、多样的配餐选择以及高性价比，莫斯卡托阿斯蒂在国际市场上广受追捧，其中尤以美国势头最猛。据数据显示，出口至美国的莫斯卡托阿斯蒂葡萄酒占其总产量的80%。不过，莫斯卡托阿斯蒂现今在美国如此受欢迎一定程度上也离不开嘻哈文化的助力。得益于坎耶·韦斯特（Kanye West）和德雷克（Drake）等美国知名说唱歌手在歌曲中对莫斯卡托葡萄酒的唱颂，近年来，莫斯卡托阿斯蒂在美国的销量急剧攀升，俘获了众多千禧一代的芳心。如果你也是嘻哈音乐的狂热粉，那在畅听音乐的同时不妨配上一杯莫斯卡托阿斯蒂吧。