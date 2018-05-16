在去色饮料这条路上越走越远 三得利推出“透明啤酒”

导语：在透明柠檬茶、透明奶茶之后，三得利又将在日本市场推出一款透明啤酒。（来源：好奇心日报）

这款据说是“零酒精，零卡路里及零碳水化合物”透明啤酒 ALL-FREE 系列下的 ALL-TIME，其实可以说是啤酒风味的碳酸饮料。从目前的广告营销来看，三得利给它设计的消费场景是运动后、在工作中和会议途中喝，所以叫 ALL-TIME。广告语是“成年人来 Refresh 的碳酸饮料”。这款啤酒风味饮料将于 6 月 19 日正式发售，仅限于便利店渠道。

ALL-FREE 是三得利卖得还不错的无酒精啤酒系列。ALL-FREE 据说对啤酒风味的保存还不错，在 2017~2018 年的世界饮料大赛（ The World Beverage Competition）中获得了铂金奖。今年 2 月，零酒精啤酒增长了 20%，其中三得利的 ALL-FREE 是主要动力。

在已经比较成熟、有一定认知度的品牌下引入带有新卖点的新产品（而非推出一个全新品牌），是三得利推新品上一贯的做法。比如在三得利在 2013 年计划推出一款带有“多元酚类”、功能是减少脂肪的特保类（FOSHU）饮品之时，它优先考虑了成熟的品牌，最后选择了旗下已经有了一定认知度的绿茶饮料品牌伊右卫门，推出了一款“特茶”。

三得利天然水系列

你可能听说过三得利的透明柠檬茶和透明奶茶——它们都属于“三得利天然水”系列，其实都是轻口味水饮品。日本轻口味水市场始于 2010 年，可口可乐日本率先推出了“ ilohas 蜜柑味”，2014 年三得利才跟进推出了橘子口味的天然水。

2015 年 4 月三得利推出的酸奶口味的天然水（在国内叫“沁乳水”）更加成功，三得利官方称这款产品连续三年都是“轻口味水”（Flavored water）中最受欢迎的产品。

2017 年 5 月三得利给“天然水”系列增加了一款产品，推出了透明柠檬早餐茶，因为卖得不错又增加了“桃子”等新口味。

去年三得利推出的透明奶茶也卖得好。三得利在 2017 财年简报中提到这款产品促进了“三得利天然水”整体的销量增长。在中国，不少便利店（如上海地区的全家和罗森）都引进了这款产品。

今年第一季度，三得利的食品饮料部门 1505 亿日元，同比上升 2.1%。三得利的策略是在核心品牌上增加新产品，为产品添加附加值来促进销量增长。

三得利官方的解释中，三得利天然水系列的卖点是“好喝&透明”、“自然&健康”。

实际上，不止是日本消费者对去色的各种饮料有热情。1990 年代美国人一度对透明产品挺有热情——MillerCoors 曾推出过透明啤酒；百事也曾推出过透明的“水晶可乐”（在 2016 年这款产品还复活了一把）。《华盛顿邮报》的解释是一部分消费者会把透明饮料跟天然原料、纯净联想到一起。

在中国市场，三得利的沁柠水、沁桃水以及统一的海之言一度卖得不错。在他们之后，农夫山泉、康师傅等公司也推出了清淡口味的透明饮料。